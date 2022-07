El Surface Laptop Go 2 de Microsoft ya está a la venta en España: el portátil más asequible de la compañía

Después de que el portátil Microsoft Surface Laptop Go 2 (opens in new tab) fuera presentado a nivel global a principios de junio, ahora por fin se pone a la venta en España (ya se podía reservar, pero no recibir el producto en casa).

La nueva versión de este portátil llega con un precio algo más elevado que su predecesor, pero también cuenta con varias mejoras.

El Surface Laptop Go 2 equipa un procesador Intel i5 de 11ª generación, lo cual es una actualización generacional, aunque bienvenida, respecto a la CPU de 10ª generación del modelo anterior. Es un dispositivo realmente fino y ligero, con un peso de apenas 1,12 Kg.

Este es el nuevo Microsoft Surface Laptop Go 2 (Image credit: Microsoft)

Muchas de las especificaciones y características son similares a las que tenía su predecesor, como su pantalla de 12.4 pulgadas con relación de aspecto 3:2, pero, eso no quita que el nuevo Surface Laptop Go 2 sí que cuente con algunas diferencias clave. Por ejemplo, el precio de lanzamiento ha subido unos 40€, pero eso tiene una explicación, ya que han eliminado la configuración de 64GB, ya que ahora parte de 128GB.

Además, el nuevo portátil viene con Windows 11 ya instalado de fábrica.

Resulta interesante que el teclado, el trackpad, la pantalla y la batería de este dispositivo son reemplazables por los propios usuarios, al menos en teoría, porque parece que serán necesarios algunos conocimientos técnicos para hacerlo, lo cual es algo que no todo el mundo tiene.

Según Microsoft (opens in new tab), el Surface Laptop Go 2 viene con una webcam mejorada, aunque a juzgar por la misma resolución de 720p, parece que esa mejora se encuentra más bien en el procesamiento de la imagen, y no en el propio hardware.

En España, el nuevo Surface Laptop Go 2 (opens in new tab) se vende en color platino, y su precio para la configuración básica, que cuenta con 128GB de almacenamiento y 4GB de RAM, es de 669€. Por otro lado, la variante intermedia sube la RAM a 8GB, y cuesta 769€, mientras que la configuración superior, con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento, tiene un precio de 869€.

Entonces ¿cómo de asequible es realmente este portátil?

Si bien es cierto que el Surface Laptop Go 2 viene con algunas mejoras con respecto a su predecesor, muchas de las especificaciones siguen siendo las mismas, como el tamaño de la pantalla (12,4 pulgadas) y la webcam de 720p.

Luego, está el mayor problema de este nuevo portátil, que es que su configuración más alta se queda en 8GB de RAM, y claro, hay otros modelos de otras marcas que ofrecen lo mismo, o incluso más, por el mismo precio (869€ por 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento, es algo fácilmente mejorable).

Dicho esto, muchos usuarios usarán el Surface Laptop Go 2 más que nada para tareas que necesitan poca RAM, como ver películas y series en streaming, navegar por las redes sociales, o trabajar con documentos. Esto significa que estos usuarios probablemente no notarán ninguna falta de RAM, y se quedarán con el portátil elegante, ligero y fácil de usar que es el Surface Laptop Go 2, que es un área en el que realmente destaca.

En conclusión, que el Surface Laptop Go 2 sea un buen portátil para ti dependerá de tus necesidades y preferencias. El modelo original, el Surface Laptop Go, nos pareció uno de los mejores portátiles del mercado (opens in new tab) para aquellos que buscaran algo relativamente asequible, que ofreciera una experiencia Windows completa y satisfactoria, por lo que aquellos que quieran usar el equipo para tareas poco pesadas, podrán disfrutar del Surface Laptop Go 2.

Por otro lado, aquellos que necesiten mucha potencia de procesamiento, tal vez prefieran elegir otro modelo del mercado, aunque deberán hacerse a la idea de pagar algo más.

Por último, también cabe señalar que, como hemos comentado, no son muchas las diferencias del nuevo Surface Laptop Go 2 con el anterior Surface Laptop Go, y este último, si bien se lanzó por 629€, ahora ya se encuentra bastante rebajado (opens in new tab). Por ejemplo, la versión superior, con 8GB de RAM y 256GB, la puedes comprar ahora mismo en la tienda oficial de Microsoft por 739€ (opens in new tab) (frente a los 869€ que cuesta el nuevo Laptop Go 2 con la misma memoria).