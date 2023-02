El Sony Xperia 1 V visto desde todos los ángulos en renders no oficiales

Esperamos ver el Sony Xperia 1 V en algún momento de este año, y los renders no oficiales que se han publicado en Internet nos dan una buena idea de lo que podemos esperar en cuanto a la estética del diseño y las opciones de color de este smartphone insignia.

Las fotos y vídeos compartidos por Green Smartphones (opens in new tab) y el experto OnLeaks (opens in new tab) (según Notebookcheck (opens in new tab)) muestran el teléfono desde casi todos los ángulos, por delante y por detrás. El teléfono aparece en negro y en un tono morado.

También tenemos algunas especificaciones, aunque algunas de ellas aparecen como "no confirmadas": una pantalla plana de 6,5 pulgadas, un procesador Snapdragon 8 Gen 2, 16GB de RAM (frente a los 12GB de la última vez) y una batería de 5.000mAh (igual que la de su predecesor).

Mejoras en la cámara

En lo que respecta a las cámaras delantera y trasera, esta fuente afirma que podemos esperar una cámara selfie de 12MP en la parte delantera y una cámara de triple lente de 48MP+12MP+12MP en la parte trasera, por lo que al menos el sensor principal recibe una actualización importante con respecto al Sony Xperia 1 IV.

El diseño real del teléfono de este año es similar al que vimos en el 2022, aunque el flash de la cámara se ha desplazado a la protuberancia de la cámara para darle un aspecto ligeramente más limpio. Sigue teniendo un conector para auriculares y un botón de encendido empotrado con un sensor de huellas dactilares.

De hecho, ya se había filtrado una información sobre el diseño del Sony Xperia 1 V, y estos nuevos renders coinciden con ella, lo que nos da más confianza en su exactitud. Si Sony sigue el calendario del año pasado, podríamos ver el teléfono en junio.

La misma historia de Xperia

La narrativa en torno a los teléfonos insignia Sony Xperia ha sido generalmente la misma desde hace varios años, y basándonos en estos renders recientemente revelados, no va a cambiar mucho durante 2023, para bien o para mal.

Aunque nunca han gozado de un éxito arrollador en términos de ventas, los teléfonos Xperia siempre han impresionado por sus pantallas y la capacidad de sus cámaras. Es lo que cabría esperar teniendo en cuenta el resto de productos electrónicos que desarrolla Sony.

Entonces, ¿qué limita su atractivo? Esta gama Sony Xperia en particular siempre ha sido relativamente cara, y a menudo hay pequeños inconvenientes de los que preocuparse. En el caso del Sony Xperia 1 IV, no nos impresionó mucho el lector de huellas dactilares integrado.

Por lo que hemos oído hasta ahora sobre el Sony Xperia 1 V, una vez más vamos a tener un teléfono elegante con una pantalla y una configuración de cámara excelentes, así que esperemos que Sony también consiga bajar un poco el precio.