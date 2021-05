El Snapdragon 888 Plus aparece en Geekbench con una puntuación que rivaliza con el iPhone 12

El Samsung Galaxy S21 Ultra (el de la foto de arriba) con el chip Snapdragon 888 es la combinación más alta de rendimiento hasta el momento, pero podría ser superado por el próximo procesador de Qualcomm, el cual puede haber aparecido ya por sorpresa. Un benchmark que podría hacer referencia al Snapdragon 888 Plus apareció publicado online en una lista de Geekbench, y sus resultados casi superan la puntuación que obtuvo el iPhone 12 en las mismas pruebas.

Puedes ver los supuestos resultados del Snapdragon 888 Plus (o Snapdragon 888 Pro, como prefieras llamarlo) por ti mismo accediendo a la base de datos de Geekbench, donde se muestra una puntuación de 3.704 de varios núcleos, y aunque esto no supera a la puntuación de 3.859 del iPhone 12, sí supera a muchos otros teléfonos de Android lanzados a principios de este mismo año con el Snapdragon 888 estándar como el OnePlus 9 Pro (3.630) y el Asus ROG 5 Pro (3.679).

(Image credit: Geekbench)

En general, Qualcomm empieza el año presentando su procesador líder de la serie 800, el cual se utiliza en los buques insignia de Android, y más tarde, la compañía lanza su versión mejorada ('Plus'), normalmente a mediados de año, para los smartphones lanzados a partir de ese momento. La lista de Geekbench muestra algunas mejoras respecto al Snapdragon 888 en este supuesto Snapdragon 888 Plus, como por ejemplo que su núcleo de rendimiento Cortext X1 (mencionado como 'Cluster 3' en la imagen de arriba) alcanza los 3.00Ghz, en comparación con los 2.84Ghz del procesador anterior.

¿Qué smartphones presentarán el Snapdragon 888 Plus/Pro?

La estrategia de Qualcomm de lanzar un procesador ligeramente mejorado a mitad de año se ha convertido en tradición, así que esperamos que el nuevo chip llegue con los smartphones insignia de Android que se lancen de ahora en adelante durante 2021, tal y como ocurrió con el Snapdragon 865 Plus el año pasado, que aterrizó con teléfonos como el Snapdragon 8T.

Por lo tanto, esperamos que el Snapdragon 888 Plus aparezca en modelos que anticipamos para la segunda mitad de 2021, como el OnePlus 9T. Todavía no hemos oído hablar de ningún teléfono en concreto del cual existan rumores sobre la posibilidad de que obtenga el nuevo procesador, pero sí sabemos uno que, aunque suele presentar el chip mejorado de Qualcomm, esta vez no lo hará: el Samsung Galaxy Note 21 probablemente hubiera incluido el Snapdragon 888 Plus, pero siendo tantos los rumores sobre su cancelación, no estamos seguros de qué smartphones incluirán finalmente este procesador.