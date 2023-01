El showrunner de Assassin's Creed "ya no está involucrado" en la serie de Netflix

La adaptación de acción real de Netflix de la serie de videojuegos Assassin's Creed ha perdido a su showrunner.

En una charla exclusiva con TechRadar, Jeb Stuart ha confirmado que "ya no está involucrado" en la próxima serie de Netflix. Stuart, que se unió al proyecto en junio del 2021, citó las diferencias creativas como la principal razón detrás de su salida, pero no expresó mala voluntad hacia Netflix o Ubisoft (estos últimos son los creadores de Assassin's Creed) sobre la decisión de separarse.

A la pregunta de TechRadar sobre el desarrollo de la adaptación televisiva de Assassin's Creed, Stuart respondió: "Puedo decirte ahora mismo que ya no estoy involucrado en Assassin's Creed."

"Sin entrar en todos los detalles, desarrollé la serie en Los Ángeles, pero se trasladó a Londres, y creo que es la mejor situación en lo que a eso se refiere. Creo que los ejecutivos de Londres quieren llevarla en una dirección diferente, así que hemos decidido separar nuestros caminos. Así que no estoy involucrado en Assassin's Creed, pero sé que va a ser una gran serie cuando la hagan".

Baghdad, 9th century. Discover the powerful coming-of-age story of Basim, from street thief to Master Assassin.Assassin's Creed Mirage, coming 2023. Pre-order available now.https://t.co/7qsSAyJDss#AssassinsCreed pic.twitter.com/0FXKtQGzA9September 10, 2022 See more

La marcha de Stuart será vista como un duro golpe por algunos fans de Assassin's Creed. El guionista y productor tiene mucha experiencia en dramas históricos llenos de acción, como su trabajo en Vikings, de Netflix: Valhalla. Otros créditos notables de Stuart incluyen Jungla de Cristal y El fugitivo, dos de las mejores películas de acción de los últimos 35 años, por lo que una adaptación de acción real de Assassin's Creed (especialmente una ambientada a principios del siglo XI, como Assassin's Creed: Valhalla) habría estado en buenas manos bajo su dirección.

Ubisoft y Netflix no han hecho comentarios sobre la marcha de Stuart, pero es poco probable que oigamos (o leamos) algo oficial hasta que haya un nuevo showrunner. Después de todo, las novedades sobre la adaptación de Assassin's Creed de Netflix han sido escasas desde que se anunció el proyecto en octubre del 2020. Por aquel entonces, Ubisoft reveló (opens in new tab) que varias series de Assassin's Creed se estrenarían en exclusiva en Netflix, comenzando con una "epopeya de acción real de género" en el molde de la serie de juegos de acción y aventura. Tras la producción de acción real, se lanzarán varios programas animados de Assassin's Creed.

La última gran actualización de Ubisoft se produjo durante el evento Ubisoft Forward (opens in new tab) de septiembre del 2022. Como parte de esa presentación, el vicepresidente y productor ejecutivo Marc-Alexis Côté confirmó que la serie de acción real estaba "todavía en las primeras fases de desarrollo", lo que sugiere que pasará mucho tiempo antes de que la veamos en Netflix. Aun así, incluso sin Stuart, la serie Assassin's Creed de Netflix no puede ser peor que la película de acción real protagonizada por Michael Fassbender que nos sirvieron en el 2016.

A pesar del revés de la serie de acción real, hay otros proyectos que pueden entusiasmar a los fans de Assassin's Creed y a los aficionados a la historia. Para los primeros, las próximas entregas de la exitosa franquicia de videojuegos -Assassin's Creed Mirage y Assassin's Creed Infinity- están actualmente en desarrollo. Mientras tanto, la segunda temporada de Vikings Valhalla, la segunda entrega de una de las mejores series de Netflix, llegará al mejor servicio de streaming del mundo el 13 de enero. No dejes de visitar TechRadar la semana que viene para charlar en exclusiva con Stuart y el reparto de Vikings Valhalla sobre qué esperar de la segunda temporada.