El Samsung Galaxy Z Fold 4 podría mejorar su cámara a una de 108MP

Ahora que toda la emoción por el lanzamiento de los Samsung Galaxy S22 (opens in new tab) ha pasado, todas las miradas están puestas en los próximos plegables de la compañía: el Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab)y el Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab), cuya presentación se espera en agosto de este año. Ahora, una nueva noticia sobre el primero de ellos, sugiere que podría venir con una actualización importante en su cámara.

Según el filtrador de Samsung llamado Dohyun Kim (opens in new tab) (compartido por Notebookcheck.net (opens in new tab)), que tiene un historial mixto en cuanto a haber acertado anteriormente, el Galaxy Z Fold 4 contará con una cámara de 108MP. Esa es la misma resolución que hemos visto en el sensor principal del Galaxy S22 Ultra (opens in new tab), y lo cierto es que supone un salto enorme respecto a los 12MP del Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab).

La semana pasada, también surgieron rumores (opens in new tab) procedentes de otra fuente, que afirmaban que el Galaxy Z Fold 4 tomará prestado el teleobjetivo de 10MP con zoom óptico 3x del Galaxy S22 y del Galaxy S22+, por lo que poco a poco, vamos haciéndonos una buen idea del sistema de cámaras que podemos esperar ver en el próximo plegable tipo libro de Samsung.

El Samsung Galaxy Z Fold 3 (izquierda) y el Galaxy Z Flip 3 (derecha). (Image credit: Samsung)

¿Qué sabemos hasta ahora de Galaxy Z Fold 4?

Conforme se va acercando agosto, cada vez más informaciones sobre el Galaxy Z Fold 4 van saliendo a la luz. Si Samsung mueve bien sus cartas, es posible que este plegable se convierta en el mejor del mercado.

Respecto a la cámara selfie, parece que el Galaxy Z Fold 4 mantendrá la misma cámara escondida bajo pantalla que tenía su predecesor (el Galaxy Z Fold 3). Por otro lado, también se ha hablado de que el precio del teléfono podría bajar este año.

Se espera que el Z Fold 4 sea compatible con el S Pen y, a diferencia con el Galaxy Z Fold 3, la nueva versión podría contar con una ranura para almacenar (opens in new tab) el lápiz óptico.

Que no te quepa duda, que a medida que se vaya acercando el lanzamiento, las filtraciones sobre el Galaxy Z Fold 4 serán constantes, y cada vez sabremos más sobre el futuro plegable.

Los plegables siguen poniéndose al día

No hay dudas de que optar por un plegable cuando te compras un nuevo móvil, conlleva que tendrás que prescindir de ciertas cosas; y no hablamos solo de una buena cantidad adicional de tu dinero, sino también de algunas características como una cámara de calidad superior, ya que los plegables no suelen equipararse a los buques insignia tradicionales en este sentido.

En cierta manera eso es comprensible: conseguir que una pantalla se pueda plegar, es un proceso bastante complejo y todo un reto, y es normal que por ello las compañías se centren menos en otras características. Además, de alguna manera también hay que conseguir que el precio del dispositivo no se suba a las nubes (más todavía).

Pero tal y como muestra este último rumor sobre la cámara del Z Fold 4, está claro que los plegables se están poniendo al día rápidamente, y cada vez son más equiparables, en cuanto a especificaciones, a los móviles tradicionales. Se espera que dentro de no mucho, lo normal sea que solo tengas que pagar un poco más si quieres un plegable, pero que por lo demás, tu experiencia será la misma que con un tope de gama tradicional.

Con suerte, conforme vaya pasando el tiempo ,cada vez veremos más y más dispositivos plegables en el mercado, por lo que los consumidores tendrán un abanico más amplio para elegir.

Por último, cabe señalar que si bien parece que el Galaxy Z Fold 4 vendrá con bastantes mejoras respecto a su predecesor, se rumorea que las actualizaciones que veremos en el nuevo Galaxy Z Flip 4 serán más modestas, lo que esperamos que se traduzca como un precio todavía más bajo.