El Samsung Galaxy Z Fold 3 y el Galaxy Z Flip 3 están a punto de recibir una actualización clave en su diseño

Estamos a la espera de que el Samsung presente dos dispositivos plegables en los próximos meses, el Samsung Galaxy Z Fold 3 y el Samsung Galaxy Z Flip 3, y el último rumor que llama nuestra atención, respecto a este tema, sugiere que ambos dispositivos están a punto de recibir una actualización de diseño.

Existe una nueva marca registrada de Samsung denominada 'Armor Frame', así como descubrió LetsGoDigital. Y aunque no se conocen demasiados detalles, todo apunta a que este tipo tecnología está destinada a los modelos de smartphones plegables de Samsung.

Hasta ahora, el Fold y el Flip utilizan marcos de aluminio, los cuales no son tan resistentes como la alternativa de acero inoxidable. Una desventaja del aluminio es que tiende a perder su resistencia con el tiempo, lo cual no es muy apropiado para un dispositivo que se pliega constantemente.

Todo lo que sabemos de los Apple AirPods 3

El Galaxy S22 podría contar con un sensor menos

Aunque esta nueva marca comercial no menciona ningún material en concreto, LetsGoDigital especula que el carbono o el titanio podrían usarse para aumentar la resistencia del marco del Galaxy Z Fold 3 y Galaxy Z Flip 3. Y como ventaja adicional, estos materiales también son más ligeros.

Sobre el marco

Por ahora, no tenemos información más allá de este rumor en particular, pero podemos deducir que el 'Armor Frame' será algo que Samsung destacará en su próximo lanzamiento de smartphone plegable. La resistencia es aún más importante en los dispositivos plegables que en los teléfonos normales.

También merece la pena aclarar que el Galaxy Z Fold 3 y el Galaxy Z Flip 3 no se mencionan de forma explícita en esta solicitud de marca registrada. Sin embargo, si tenemos en cuenta que el Samsung Galaxy S22 está todavía muy lejos, y que el Galaxy Note 21 probablemente sea cancelado, lo lógico es apostar que los teléfonos plegables serán los primeros en obtener esta tecnología.

Antes de esto ya habíamos leído informes sobre que los próximos modelos Fold y Flip incluirían cierto tipo de resistencia al agua por primera vez, lo cual no es fácil tratándose de un dispositivo plegable, de modo que todo apunta a que Samsung quiere hacer que estos próximos modelos de smartphone sean lo más resistentes posible.

Después de todo, los clientes no están dispuestos a pagar una gran cantidad de dinero por un teléfono plegable para que después no sea tan resistente como esperaban. No está claro exactamente cuándo llegarán estos dos modelos, pero es probable que ocurra a mediados de 2021.