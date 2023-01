El rival de Xiaomi para el Samsung Galaxy S23 Ultra no llegará hasta dentro de unos meses

Dos de los mejores móviles (opens in new tab) de 2023 serán lanzados en la primera mitad del año; el lanzamiento del Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab) será el 1 de febrero, mientras que el Xiaomi 13 Ultra probablemente llegará después. Sin embargo, la última filtración sugiere que tendremos que esperar más de lo que esperábamos para conocer el destacado rival de Xiaomi para el tope de gama de Samsung.

Según Digital Chat Station (opens in new tab), un filtrador con buena reputación, ha publicado en la red social china Weibo (y compartido por NotebookCheck (opens in new tab)), el Xiaomi 13 Ultra probablemente no se lanzará hasta después de marzo, y según otro usuario ha contestado, parece que será a principios de abril.

Esto le daría a Samsung una ventaja de dos meses antes de que el rival de Xiaomi para el Galaxy S23 Ultra aterrice, y tal vez incluso más tiempo, ya que es posible que el debut del móvil de Xiaomi sea primero exclusivo para China, y que haya que esperar más para que se lance a nivel global (al menos eso es lo que suele hacer Xiaomi).

Esto significa que probablemente no veamos el Xiaomi 13 Ultra en el MWC 2023, ya que esta importante feria de la telefonía comienza el 27 de febrero.

Sin embargo, otros teléfonos chinos podrían llegar antes, ya que Digital Chat Station afirma en la misma publicación que espera que la serie Oppo Find X6 y la gama Honor Magic 5 se anuncien a finales de febrero o principios de marzo, lo que coincidiría con el MWC.

Está asegurado que el Xiaomi 13 Ultra será mejor que el Xiaomi 13 Pro (Image credit: Xiaomi)

El Xiaomi 13 Ultra podría estar a la altura de su nombre

Por regla general, los móviles que tienen la nomenclatura "Ultra" en su nombre, son modelos que cuentan con las mejores características y especificaciones de la más alta gama, y por lo que hemos oído hasta ahora, eso es exactamente lo que ofrecerá el Xiaomi 13 Ultra.

Por ejemplo, hemos escuchado que podría contar con cuatro cámaras en su parte trasera (opens in new tab), que incluye un enorme sensor de 1 pulgada para la cámara principal (como el que tenía su predecesor, el Xiaomi 12S Ultra (opens in new tab), que se lanzó de forma exclusiva en China). Se espera que sea capaz de hacer fotos increíbles.

También está asegurado que igualará o mejorará al Xiaomi 13 Pro (opens in new tab) en todas las áreas. Ese móvil ya ha sido presentado en China, por lo que ya conocemos sus características. Por lo tanto, esperamos que el Xiaomi 13 Ultra equipe el chip Snapdragon 8 Gen 2, que tendrá seguramente una gran pantalla QHD+, y que soportará una carga súper rápida (el Xiaomi 13 Pro se puede cargar a 120W).

En definitiva, si buscas uno de los mejores móviles de Android (opens in new tab)de 2023, y no quieres un Samsung, entonces merecerá la pena que te esperes al Xiaomi 13 Ultra.