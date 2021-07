El reboot de He-Man en Netflix ha sido criticado por los fans, y a su creador no le ha gustado nada

Spoilers de Masters del Universo: Revelación.

Masters del Universo: Revelación, el reboot de Netflix de He-Man, la mítica serie animada de los ochenta, ha hecho estallar la guerra entre fans y el creador de la serie.

Esta serie de fantasía, que se estrenó en la plataforma el 23 de julio, fue alabada por la crítica antes de que se estrenara.

Pero aunque haya sido elogiada como una gran reinvención de la serie He-Man, parte de los fans no están de acuerdo y todo ha desembocado en una oleada de reseñas negativas por todo Internet.

Según Rotten Tomatoes, la crítica y las opiniones de los fans de Masters del Universo: Revelación no podrían ser más distintas. La serie animada cuenta con una puntuación de un 94% otorgada por parte de aquellos que vieron el pre-estreno, mientras que la calificación por parte de los espectadores que han visto la serie a partir del 23 de julio es de un escaso 32%. En IMDb, la serie cuenta con un 4.7/10 ahora mismo, habiendo recibido votos de más de 9000 usuarios.

Como no podía ser de otra manera, la disputa también se encuentra en las redes sociales; los fans de He-Man han mostrado su enfado por el hecho de que la serie no esté protagonizada por el personaje principal. Al final, el creador de la serie ha entrado en el juego.

En una entrevista para Variety publicada a raíz de la polémica, el creador Kevin Smith no se ha cortado a la hora de hablar sobre las críticas presentes en la red, que llevan circulando desde mucho antes de que la serie se estrenara en Netflix.

"Veo a gente online diciendo, 'Hey tío, están prescindiendo de He-Man!'....", dijo Smith. "¿De verdad crees que la j****a Mattel Television, que me contrató y me pagó dinero, quiere hacer un p**o Masters del Universo sin He-Man? ¡Madura de una vez! Eso me dejó alucinado, un montón de gente diciendo, 'Oh, lo huelo. Esto es un cebo para luego hacer el gran cambio'”.

No todos los fans de He-Man han criticado el reboot. Muchos espectadores creen que la polémica es solo parte de ese movimiento de personas que se enfrentan a la nueva tendencia a meter personajes femeninos fuertes como protagonistas en series y películas, mientras que otros fans simplemente dicen que el reboot venía con una sorpresa inesperada. Es posible que esta discusión vaya para largo, ya que probablemente la polémica viene en realidad de algo más grande.

Análisis: He-Man y el problema constante de adaptar contenidos antiguos al público moderno

Masters del Universo: Revelación no es la primera película o serie que divide así a los fans.

Las opiniones de los fans se han convertido en un problema cada vez mayor para los creadores de series, directores y guionistas. En los últimos años hemos visto a los fans de Star Wars y Star Trek reaccionando de mala manera a las decisiones del equipo de producción de polarizar las películas y las series, como ha pasado en Star Wars: El último Jedi, Star Trek: En la oscuridad y Star Trek: Picard.

Está claro que algunos fans están más abiertos al cambio que otros, y les han parecido bien las modificaciones respecto al contenido original.

Es muy difícil encontrar un equilibrio en este tema, y es prácticamente imposible contentar a todos los fans y espectadores por igual. Otras veces van demasiado lejos haciendo cambios demasiado grandes en el canon de las historias, o que simplemente no encajan bien.

Masters del Universo: Revelación no será la última serie que rehagan, y lo normal es que en un futuro se siga intentando adaptar los contenidos a los tiempos que corren hoy en día, por lo que la polémica siempre estará servida.