El prototipo oficial de las Oculus Quest 3 muestra grandes mejoras y un preocupante recorte

Antes de la WWDC 2023, que es la conferencia de Apple en la que esperamos ver por fin las primeras gafas de realidad virtual de la compañía que tanto se han rumoreado, Meta ha organizado su propio evento privado de realidad virtual. Y, según los asistentes, el nuevo dispositivo que ha mostrado (el Meta Quest 3) es una importante mejora con respecto al actual Quest 2, e incluso respecto al Quest Pro.

Meta ya había anunciado que el Quest 3 llegaría este año. Todavía no ha dado un nombre concreto al dispositivo, pero ha dicho que llegarán unas nuevas gafas y que tendrán un precio asequible, lo que sugiere claramente que será un nuevo modelo en su línea Quest de bajo presupuesto, por tanto sucesor del Quest 2. También sabemos que se centrará en la realidad mixta, por lo que es de esperar que cuente con capacidades de color similares al Meta Quest Pro.

Más allá de esto, la compañía se ha mantenido bastante hermética... hasta ahora, ya que eso ha comenzado a cambiar después de un evento privado que han celebrado, en el que algunas personas han tenido la oportunidad de tener el dispositivo en sus manos. Mark Gurman, de Bloomberg, ha descrito la versión prototipo del Quest 3, conocida como Eureka, como "una mejora de la noche a la mañana con respecto al Quest 2".

Las Oculus Quest 3 podrían ofrecer una realidad mixta mejor que las Pro (Image credit: Future)

Mark Gurman ha dicho que el dispositivo parecía más ligero y delgado que el Quest 2 y que también era más rápido gracias a su chip Snapdragon XR2 de "segunda generación", es decir, el XR2+ del Meta Quest Pro. Sin embargo, el mayor cambio se ha producido en sus capacidades de realidad mixta, que según ha dicho, son tan impresionantes que podía utilizar su teléfono mientras llevaba puesto el casco.

Esto no sólo haría que estas gafas sean mejores que las Quest 2, que ofrecen imágenes borrosas en blanco y negro del mundo real, sino también mejor que las Quest Pro. Aunque el modelo Pro muestra el mundo real a todo color, se ve bastante borroso y, según nuestra experiencia, es imposible leer una pantalla a través de las imágenes.

Por último, Gurman explicó que los mandos de las Quest 3 también se han rediseñado, aunque no necesariamente para mejor. Los mandos ya no cuentan con los anillos de seguimiento de los mandos de las Quest 2, por lo que han adoptado un diseño muy parecido a los mandos de las Quest Pro, pero el problema es que carecen de las cámaras de seguimiento internas de los mandos Pro.

Como era de esperar, este diseño hace que las gafas tengan problemas para seguir con precisión los movimientos de la mano. Sin embargo, Meta ha explicado que solucionará este problema de precisión con otras mejoras de seguimiento que aún tiene que implementar.

La eliminación de los anillos de seguimiento debería ayudar a que las experiencias sean más inmersivas, porque significa que los usuarios de RV pueden acercar sus manos sin que los terminales choquen entre sí. Sin embargo, esta mejora de la inmersión se vería completamente anulada si es a costa de un seguimiento más deficiente, así que esperemos que Meta pueda hacer las correcciones necesarias antes del lanzamiento.

Sea como sea, dado que se trata de un prototipo, deberíamos tomarnos las opiniones de Gurman con cautela. No sabemos hasta qué punto se parece esta unidad de pruebas al Quest 3 oficial definitivo que se pondrá a la venta, así que el producto final podría tener algunas mejoras (o recortes) más. Tendremos que esperar a ver qué presenta Meta en el evento Meta Connect 2023.

Opinión: gafas de realidad virtual de Apple vs Meta Quest 3

Aún no he utilizado ni las gafas de realidad virtual de Apple ni las Meta Quest 3, y no sé nada oficial sobre lo que esconden, pero puedo adelantar que el dispositivo de Apple será mucho mejor que lo que Meta presente este año.

Suponiendo que las filtraciones sean ciertas, el primer casco (o gafas) de realidad virtual de Apple será un monstruo de gama alta que utilizará no uno, sino dos procesadores: uno para sus capacidades de realidad virtual y resonancia magnética, y uno M2 para darle un rendimiento similar al de un portátil. También contará con unas pantallas increíbles y un diseño muy fino y ligero.

Se conocen muchos menos detalles sobre las Quest 3, pero Meta ha dicho que las gafas de este año serán una actualización de su línea más asequible, es decir, no un sucesor de las Meta Quest Pro premium que lanzó el año pasado. Como tal, podemos esperar algunas mejoras, como la realidad mixta y el rendimiento, pero no funciones de gama más alta como el seguimiento facial u ocular. Además, utilizará un Snapdragon XR2+ (el de las Quest Pro), que es un procesador sólido pero no está a la altura del M2 de Apple ni mucho menos.

Un render de las gafas de RV de Apple (Image credit: Ian Zelbo)

Por supuesto, las especificaciones no son lo único que importa. Aunque las Quest 3 no sean de gama tan alta como el dispositivo de Apple, también está prácticamente asegurado que costarán muchísimo menos dinero. Me extrañaría mucho si el modelo más caro de las gafas de Meta costaran más de 500€ o 600€, mientras que cuento con que el modelo básico se pueda comprar por unos 450€. Con eso en mente, procura no asustarte cuando te diga que se espera que las gafas de realidad virtual de Apple cuesten unos 3.000 dólares, lo que se traduciría en unos 3.000€, como mínimo.

Además de costar muchísimo menos, las Quest 3 tendrán acceso al increíble catálogo de la Quest Store de Meta. Esta tienda ya cuenta con muchos de los mejores juegos de realidad virtual del mercado, y pronto mejorará mucho más con los anuncios que se harán en la conferencia Meta Quest Gaming Showcase del 1 de junio, así como con la compatibilidad con el paquete de aplicaciones Office de Microsoft, que llegará en un futuro próximo. Apple aún no ha dado a conocer sus planes de software, pero necesitará algo impresionante si quiere competir.

¿Cuál será el mejor dispositivo, las gafas de realidad virtual de Apple o las Meta Quest 3? Ahora mismo es imposible saberlo: cada dispositivo de RV tiene sus ventajas y desventajas, y aún no hemos tenido la oportunidad de probar ninguno de los dos, así que para conocer nuestra respuesta definitiva y argumentada, esperad a un artículo que probablemente escribamos en diciembre de 2023 o principios de 2024. Ahora bien, si tuviera que apostar por cuál de los dos se venderá más, lo tengo claro: las Meta Quest 3, al fin y al cabo, el precio es un factor decisivo.

Eso sí, creo que el casco de realidad virtual de Apple tendrá su público, aunque sólo sea entre los fans más devotos de Apple, pero las Quest 3 siguen los pasos de las gafas de realidad virtual de más éxito: las Meta Quest 2. Las Quest 2 han superado con creces las ventas de cualquier otro dispositivo de realidad virtual porque son muy asequibles desde el punto de vista del precio y el diseño, al tiempo que ofrecen una experiencia de realidad virtual excelente. Las Quest 3 seguirán una filosofía similar, mientras que las gafas de RV de Apple parece que tendrán un enfoque distinto, en el que no han limitado el coste, lo que seguramente las frenará.