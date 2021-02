El OnePlus 9 y el 9 Pro podrían mostrar velocidades de carga impresionantes

Según los rumores, la serie OnePlus 9 será lanzada en marzo, y por lo tanto es normal que haya muchas filtraciones y rumores al respecto hasta entonces, y una de las últimas informaciones da detalles sobre la capacidad de la batería y habla de una impresionante velocidad de carga.

El filtrador Max Jambor tiene un gran historial dando datos relacionados con OnePlus, y afirma que el OnePlus 9 y el 9 Pro tendrán una batería de 4.500mAh.

Esta es la capacidad de batería esperada para un teléfono de gama alta, aunque no supone una mejora frente a los predecesores OnePlus 8T y OnelPlus 8 Pro. Pero lo que más llama la atención en esta filtración, es que se han usado dos iconos de batería, detalle que podría significar que los nuevos teléfonos tengan baterías de dos celdas.

9 and 9 Pro pic.twitter.com/PHU385KmL9February 9, 2021

El OnePlus 8T fue el primer teléfono de esta compañía en equipar una batería de dos celdas, y esto permite que las baterías sean cargadas a la vez de forma mucho más rápida para lograr una salida de 65W.

Por lo que si es cierto este rumor, y han vuelto a usar este tipo de batería, lo más seguro es que signifique que volvamos a ver una carga rápida de al menos 65W. En el OnePlus 8T, esto hacía posible que la batería pasara de 0% a 100% en unos 35 minutos, consiguiendo la mayor parte de la carga en los primeros 20 minutos.

Además de carga más rápida para tu teléfono, el mismo adaptador y cable también permiten carga rápida USB PD (Power Delivery es un protocolo de carga) de 45W para otros dispositivos. Básicamente esto significa que podrás usar el mismo cargador para llenar la batería de tu tablet, tu portátil y tus accesorios, alcanzando en todos ellos altas velocidades de carga.

Eso al menos es lo que encontrábamos en el OnePlus 8T, y no sería de extrañar que hubiera mejoras para el cargador que venga con el OnePlus 9, y aunque de momento estos datos no son oficiales, lo cierto es que no es la primera vez que se filtra la carga de 65W y la capacidad de 4.500mAh, por lo que parece que estas especificaciones son posiblemente ciertas.

Los iconos de batería doble podrían también ser simplemente parte del diseño gráfico, en vez de pistas sobre las dos celdas, así que hay que coger con pinzas esta parte de la filtración; la parte referente a la batería de 4.500mAh parece más explícita y clara.

Resumiendo lo que hemos escuchado sobre esta gama de teléfonos: es probable que haya tres modelos en la serie, el OnePlus 9 Pro, que será un dispositivo altamente premium con pantalla curva y mejores cámaras, un OnePlus 9 en el medio de la gama con especificaciones internas similares, y un tercer teléfono más económico posiblemente denominado OnePlus 9E, que se espera que equipe el chip Snapdragon 870.

El OnePlus 9E no se ha nombrado en esta filtración, por lo que es posible que equipe una batería más pequeña con carga más lenta.

Esperamos que pronto se anuncie el evento de presentación del OnePlus 9 y tengamos mucho detalles más que contaros.