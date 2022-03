El 'One More Thing' que queremos ver en el evento de Apple no son las gafas de RA

'Hay... una cosa más'. Cuando Steve Jobs decía esas palabras sobre el escenario en los eventos de Apple, sabías que algo especial estaba a punto de ocurrir.

Tras la muerte de Jobs en 2011, Tim Cook asumió su cargo, y ha aportado sus propios 'One More Thing', incluyendo el Apple Watch de 2014, Apple Music de 2015 y el iPhone X de 2017.

Pero desde ese iPhone X hace 5 años, hemos estado esperando pacientemente otro 'One More Thing' de la marca con sede en Cupertino. ¿Podría darnos el evento de marzo otro momento estelar? Puede ser, pero desde luego no será esa 'cosa' que esperamos.

Unas gafas... ¿en serio?

Ya hemos profundizado en la invitación al evento y el vídeo que se compartió, analizando lo que podríamos ver en el evento de hoy, y es algo que lleva en el tintero varios años.

Podríamos estar hablando de las tan esperadas Apple Glasses, un par de gafas de realidad aumentada (RA) que serían el equivalente de Apple a las Google Glass que vimos hace unos cuantos años ya.

Tiene sentido, ya que Apple lleva tiempo con la RA sobre el escenario, añadiendo al iPhone y al iPad, pero sigue teniendo problemas para hacerse un hueco entre las grandes masas, no pasa de ser un juego ocasional (como los filtros de Snapchat) o una herramienta de nicho (medir la profundidad de la nieve),

Hay muchos usos más prácticos para empresas e industrias, pero no nos llaman la atención, ya que la RA no llega a ese punto de (y perdón por la expresión) 'joder, qué guay está esto'. Es complicado que algo como las Apple Glasses nos vaya a dejar boquiabiertos.

Es hora de que Apple tienda su mano a los coches eléctricos

Lo que Apple necesita de verdad es petarlo en una industria asentada, darle la vuelta a la tortilla, haciendo que la gente se pregunte ¿cómo se ha podido hacer eso? Y creemos que lo pueden hacer sin ninguna duda. Es hora de que Apple tienda su mano a los coches eléctricos (EVs).

Llévame a casa

Apple nunca tiene prisa cuando llega a un nuevo ámbito tecnológico. Prefiere mirar desde la grada lo que está haciendo el resto, y luego entrar con su propia solución que, la mayoría de veces, se gana los corazones del público.

Los rumores sobre el Apple Car llevan circulando casi el mismo tiempo que las Apple Glasses, y un EV de la compañía tiene el potencial de sorprender mucho más que cualquier otro momento de los de 'One More Thing'.

Tesla lleva ya 10 años fabricando EVs, y casi todos los fabricantes de coches han entrado al mercado eléctrico, muchos de ellos con gamas totalmente electrificadas para los próximos 10-15 años.

Aunque la tecnología del automóvil conlleva un mayor desarrollo que la de los móviles o PCs, el 2022 sería un buen momento para que Apple pusiera toda la carne en el asador.



(Image credit: Shutterstock / petovarga)

Los coches eléctricos son para los fabricantes un lienzo en blanco. Ya no están limitados por los motores de combustión, y eso les da pie a darle un nuevo diseño al propio coche, desde su exterior a su tecnología.

Los últimos EVs están súper conectados con 5G, Wi-Fi 6 y los más altos estándares Bluetooth para que siempre estén online. Pueden comunicarse con nuestras casas, nuestros móviles, otros vehículos y, en un futuro próximo, podrán incluso comunicarse con la infraestructura que les rodea, como semáforos y estaciones meteorológicas.

Hay una evidente coincidencia entre estas funciones y las fortalezas de Apple, y eso es solo considerando la parte de infoentretenimiento. Tanto el número de pantallas como su tamaño están creciendo en los coches eléctricos, y los asistentes de voz y la IA determinan la mejor ruta, carreteras, modos de conducción y mucho más de sus conductores.

Hay muchas soluciones de éxito en el coche para Apple, como soportes para iPad o iPhone o la propia conectividad con el coche a través de estos productos.

¿Por qué quedarse ahí?

Tenemos iOS, watchOS, iPadOS e incluso tvOS. Ya va siendo hora de que Apple nos de carOS. Ya se han asentado unas bases con el CarPlay de Apple, así que sabemos que nos pueden ofrecer todavía más.

En cuanto a cómo se verá el Apple Car o lo que podría ofrecer, todavía está en duda. Es muy probable que sea un EV, pero hay rumores que sugieren que podría ser un vehículo totalmente autónomo, ya que Apple compró una startup de coches autónomos y contrató a un 'ingeniero de radares'.

Mientras tanto, Apple ha pedido varias patentes que incluyen un coche que modifica la opacidad de sus cristales, y otra en la que los pasajeros podrían llevar cascos de RV para ver el exterior. Suena todo un poco raro.

La llegada del Apple Car sería emocionante, relevante y a tiempo, y sería la convergencia perfecta de la fantástica tecnología de Apple en un marcado que está sufriendo constantemente una transformación.

Si el Apple Car es el 'One More Thing' de la compañía este año, será lo más grande que Apple ha anunciado en años.