El nuevo State of Play de Sony presenta 9 juegos indies que llegarán a PS5 en 2021

En el último State of Play de Sony destacó Deathloop, de Arkane Studios, pero también se presentaron nueve juegos indies que llegarán a PS4, PS5 y PSVR, y la mayoría de ellos se lanzarán a finales de 2021.

Algunos de estos llegarán en 2022, incluyendo grandes títulos que habíamos visto antes en entregas anteriores de State of Play, como Tribes of Midgard, un juego de tipo hack-and-slash en equipo que tendrá distintas temporadas en torno a dioses nórdicos y mitología, con sesiones de hasta 10 jugadores, dos modos para jugar y ocho tipos de personajes para elegir. También descubrimos un poco más sobre Sifu, el cual tiene una fecha de lanzamiento prevista para principios de 2022.

Por otro lado, pudimos echar un vistazo a un nuevo título para PSVR: Quill, el adorable ratón de Moss, está de vuelta en Moss II, que promete aún más acción de combate y rompecabezas al estilo Zelda. Moss: Book II todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero sí se ha confirmado que el juego está en fase de desarrollo.

State of Play: juegos independientes que llegan en 2021

El resto de juegos anunciados son nuevos o no se han visto mucho antes. Para los fans del modo multi-jugador en acción, se presentó Arcadegeddon, de Illfonic, una especie de batalla al estilo Fortnite cuya vista previa ya está disponible y su lanzamiento al completo llegará en 2022, mientras que Hunter's Arena: Legends de Mantisco, un MOBA 3D al estilo Dynasty Warriors con jugadores lanzando solos o en escuadrones de 3 personas en partidas de hasta 30 jugadores, llegará el próximo mes (agosto) para PS4 y PS5.

Otros títulos tampoco pasaron desapercibidos, como Jett: The Far Shore, de los estudios Superbrothers y Pine Scented, con música de Scientific, un juego basado en expediciones por el espacio con jugadores que recorren los paisajes en sus vehículos futuristas, el cual llegará en 2021 a PS4 y PS5. Por otro lado, Fist: Forged in Shadow Torch es un juego de acción protagonizado por un conejo antropomórfico armado con un brazo mecánico, que llega el 7 de septiembre de 2021 también para PS4 y PS5.

Un juego basado en la franquicia Demon Slayer, llamado Demon Slayer: The Hinokami Chronicles, llegará a PS4 y PS5 el 15 de octubre de 2021. Y Sega's Lost Judgment, una especie de aventura en tercera persona con muchos mini-juegos estará disponible para PS4 y PS5 el 24 de septiembre de 2021.