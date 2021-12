El nuevo Google Pixel Watch podría ser el Fitbit de nueva generación que estábamos esperando

Google está planeando lanzar su primer reloj inteligente de marca el próximo año, según fuentes internas, y podría ser un Fitbit.

Business Insider, que fue el primero en publicar la noticia, afirma que actualmente no hay planes para que el nuevo reloj lleve la marca Fitbit, pero otros indicios sugieren lo contrario. Lo más significativo es que una fuente que habló con The Verge afirmó que el nuevo smartwatch (cuyo nombre en clave es Rohan) costaría más que la línea actual de dispositivos Fitbit, una comparación extraña si no hay conexión.

El actual Fitbit Sense está a partir de 299,95 €, y si el nuevo dispositivo es más premium tendría sentido un precio más alto, aunque es algo que hemos estado esperando durante bastante tiempo.

Un verdadero smartwatch Fitbit

Primero, los antecedentes. Google anunció que iba a adquirir Fitbit hace un año, y completó el acuerdo a principios del 2021. Las dos empresas mantuvieron en secreto los detalles de la asociación durante varios meses, pero en el evento Google IO 2021, celebrado en mayo, se revelaron algunas novedades interesantes.

En primer lugar, Google anunció que llevaría ciertas funciones de Fitbit a Wear OS. Wear OS ya cuenta con una aplicación de fitness, pero la compañía explicó que la integración de Fitbit añadiría funciones como la celebración de objetivos cuando se alcance una meta de pasos. Podría permitirte sincronizar tus datos de salud y entrenamiento sin problemas con la app de Fitbit (muy práctico si quieres cambiar de dispositivo)

Y lo que es más interesante, el director general de Fitbit, James Park, anunció que las dos empresas también estaban trabajando juntas en un smartwatch Fitbit "premium" con Wear OS.

Eso sería un gran cambio para Fitbit. Aunque las líneas Sense y Versa se anuncian como smartwatches, son mucho más limitados que los de Apple Watch, Samsung Galaxy Watch o Ticwatch Pro. No solo tienen procesadores menos potentes y menos almacenamiento interno, sino que únicamente hay una pequeña selección de aplicaciones de terceros disponibles en la Galería Fitbit, y casi todas las que se ofrecen son herramientas de fitness o simples juegos.

En resumen, aunque son excelentes para el seguimiento de la salud y los entrenamientos, el Versa 3 y el Sense no son tan versátiles como un "verdadero" smartwatch. Desde luego, no puedes utilizarlos para responder a los correos electrónicos ni para navegar con Google Maps, hasta ahora.

Cómo empezar con buen pie

El inminente lanzamiento de un smartwatch de Fitbit también explicaría por qué la empresa ha dedicado tanto esfuerzo e inversión a su servicio de suscripción de pago en los últimos meses.

Fitbit Premium ha recibido algunas actualizaciones importantes este año, con nuevas funciones que incluyen sesiones de meditación guiadas con Deepak Chopra, entrenamientos guiados por Will Smith y una puntuación de preparación que te indica la energía que tienes para el día siguiente. Animales del Sueño es otra nueva función que llegará pronto, y ofrecerá orientación personalizada para ayudar a mejorar tu recuperación nocturna basándose en patrones y hábitos.

Por el momento solo podemos hacer hipótesis, pero incluir todo este contenido premium en un smartwatch de la marca Fitbit podría convertirlo en una propuesta mucho más tentadora y dar al nuevo wearable de Google una ventaja sobre rivales como el Apple Watch, que requiere un pago mensual separado para su servicio Apple Fitness Plus.

Estaremos atentos a más noticias sobre el proyecto Rohan, y os traeremos más novedades en cuanto las tengamos. Los detalles de los dispositivos de Fitbit rara vez se filtran con mucha antelación, pero los renders tanto del Fitbit Charge 5 como del Fitbit Ace 3 aparecieron antes de sus lanzamientos, así que es posible que surjan detalles adicionales antes de cualquier anuncio oficial.