Cero Construcción: el nuevo modo de Fortnite que pone fin a la división de la comunidad

Epic Games ha anunciado que el nuevo modo Cero Construcción se quedará en Fortnite. Para los que quieran dar sus primeros pasos en Fortnite sin tener que hacer un máster en esta mecánica, el momento ha llegado.

El lanzamiento del tercer capítulo de la segunda temporada de Fortnite la semana pasada dejó a los jugadores del Battle Royal sin poder construir. La construcción ha sido uno de los aspectos más controvertidos, ya que para dominar el juego, tenías que dominar las construcciones, y eso echaba para atrás a muchos jugadores (y muy buenos).

Epic Games ha decidido quedarse con los dos modos. La compañía anunció ayer que las construcciones vuelven a ser la atracción principal para los que la dominan, pero también han introducido Cero Construcción, un modo permanente.

Ahora está el modo Cero Construcción en solo, dúo, trío y squad (4 jugadores), así que da igual si tienes amigos a los que no les gusta la construcción o no, te puedes unir a la fiesta igualmente.

Para compensar la pérdida de la construcción, los jugadores ahora tienen acceso a varias herramientas para intentar sobrevivir. Todos están equipados con un escudo total recargable y tienen acceso a un mapa con tirolinas y terrenos elevados.

Aquí tienes el tráiler que muestra cómo va el nuevo modo:

Un final feliz

Nos parece una elegante solución al debate entre la comunidad de Fortnite. Antes de que se lanzara el juego, había conversaciones sobre si la construcción encajaría y cómo lo haría.

Viendo las menciones en Twitter al anuncio de Cero Construcción vemos que el debate sigue abierto. Un lado se queja de que la construcción es un aspecto clave del juego, y otro sector habla de que está sobrevalorado.

En respuesta a los cambios de la semana pasada, un hilo de Reddit titulado 'Feedback Megathread: Building vs No Building' recibió alrededor de 2.300 comentarios donde todo el mundo tenía algo que decir sobre la función. Aunque no hay quejas sobre dividir al jugador hacia un lado u otro, la mayoría opina que Epic debería mantener la opción de no construcción.

Por suerte, parece que ese era el plan, y ahora tanto los fanáticos de la construcción como los que la evitan a toda costa están satisfechos.