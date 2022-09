El nuevo avance oficial del Google Pixel Watch confirma algunas cosas buenas... y otras malas

Con el lanzamiento del Google Pixel 7 (opens in new tab) a la vuelta de la esquina, el 6 de octubre, el gigante tecnológico ha empezado a darnos diferentes avances sobre los próximos productos que lanzarán en el próximo evento, y el Google Pixel Watch (opens in new tab)es el último dispositivo que nos han mostrado, a través de un jugoso vídeo de presentación.

Google ha compartido un vídeo en YouTube (opens in new tab) titulado "The Design of Google Pixel Watch" (es decir, el diseño del Pixel Watch), en el que se muestra, obviamente, el diseño de su próximo smartwatch (ya nos hubiera extrañado ver otras cosa dado el título del vídeo). Pero claro, como Google ya nos mostró el Pixel Watch en la conferencia Google IO 2022 (opens in new tab), no hay muchas novedades que ver aquí...

...bueno, aparte de algunas cosas interesantes.

La buena noticias es que en el vídeo se muestran varias pantallas Alway-On (o siempre encendidas) diferentes, lo que sugiere que tendrá muchas opciones de personalización, algo que no siempre vemos en los smartwatches.

Una pantalla siempre encendida es útil para cualquier dispositivo, ya que te da información útil de un vistazo sin tener que encender el aparato o desbloquearlo, pero es que para un smartwatch es aún más útil, ya que te permite usar el wearable como un reloj normal, pudiendo ver la hora, y alguna otra información, de forma muy rápida.

Sin embargo, el vídeo muestra también otra cosa que no nos entusiasma demasiado, y lo podéis ver en la imagen de portada de este artículo.

Mientras que muchos (por no decir la mayoría) de los smartwatches utilizan correas de reloj estándar, con un cierre para quitarlas, el vídeo de Google muestra un sistema de cierre específico, "propietario" de Google, que no hemos visto antes (que probablemente utiliza imanes).

Ya estamos con los sistemas exclusivos de ciertas compañías

Parece que Google está siguiendo con estos los pasos de Apple, ya que a la compañía de la manzana le gusta mantener el control de sus propios accesorios. En la práctica, esto significa dos cosas. En primer lugar, es probable que te cueste más conseguir una nueva correa para el Pixel Watch, ya que Google es el único que las produce inicialmente.

Eso será así al menos al principio, ya que la segunda implicación es que no habrá muchas opciones durante un tiempo hasta que las empresas de terceros empiecen a fabricar alternativas.

En el mundo de la tecnología, "propietario" es una palabra maldita, ya que cuando una empresa fabrica demasiados componentes físicos por sí misma, controla demasiado su mercado de accesorios, lo que puede tener un efecto en cadena contra el consumidor. No hay más que ver a Apple y sus puertos Lightning, y cómo la Unión Europea ha sacado un reglamento para obligar a Apple a quitar ese puerto con fecha límite en 2024 (para proteger a los consumidores y al medio ambiente).

Claro que estas empresas tecnológicas ganan más dinero cuando son ellas las que controlan los accesorios, además de los propios productos, pero ¿realmente necesitan Google y Apple ganar todavía más dinero acosta de la libertad de los compradores?

Es una pena que Google adopte este sistema propietario en lugar de utilizar el sistema intercambiable de probada eficacia que utilizan muchos smartwatches. Sea como sea, esperamos que el mercado de las correas del terceros no tarde en moverse para ofrecernos más opciones con las correas del Google Pixel Watch.