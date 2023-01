El NoWatch es un reloj sin pantalla, y no es ningún problema

Resulta un tanto irónico que tantos smartwatches centrados en la salud incluyan pantallas de colores brillantes que, a través de constantes actualizaciones, notificaciones y avisos, casi exigen tu atención y pueden, incluso, aumentar tu estrés.

Según la Clínica Mayo (opens in new tab), si no se controla, el estrés puede contribuir a la hipertensión, las enfermedades cardiacas, la obesidad y la diabetes.

NoWatch, sin embargo, ha creado un smartwatch de última generación que puede reducir el estrés prescindiendo de un elemento clave: la pantalla. Lo has leído bien, no hay pantalla en el wearable. En su lugar, NoWatch incorpora piedras preciosas del tamaño de una pantalla, intercambiables por el usuario. Se integran a la perfección en un smartwatch dorado que incluye la mayoría de los sensores de actividad y salud que se pueden encontrar, por ejemplo, en un Apple Watch o un Fitbit. Sin embargo, se centra en la reducción del estrés. El NoWatch, que se presentó en el CES 2023 de Las Vegas, incorpora sensores de conductividad de la piel, desarrollados en colaboración con Philips, que analizan la actividad de las glándulas sudoríparas y miden los niveles de estrés.

(Image credit: Future)

La aplicación que la acompaña utiliza esos datos para elaborar lo que los desarrolladores de NoWatch llaman un plan de recuperación. Los representantes de la empresa me dijeron que su objetivo es "restablecer el equilibrio".

La falta de notificaciones visuales y de información en pantalla contribuye a ello, al igual que las piedras preciosas estáticas, similares a joyas, que pueden resultar atractivas para los aficionados al cristal y los minerales.

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

El precio, a partir de 300 dólares, depende de la gema elegida. Cada una tiene forma de disco que se encaja en el reloj. Para quitarlas hay que utilizar un cargador especial que se incluye y que tiene un potente imán en un lado. Se coloca el cargador sobre la gema y se retira, dejando un reloj de aspecto bastante austero que alberga todos los sensores y una corona digital. El reloj, por cierto, también es resistente al agua.

(Image credit: Future)

Los representantes de NoWatch explicaron que lo bueno de las piedras preciosas extraíbles es que no hay que cambiar todo el smartwatch para cambiar de estilo.

Es un reloj atractivo, pero nos preguntamos si la novedad de un dispositivo sin pantalla acabará desapareciendo y volveremos a añorar los viejos y estresantes tiempos en los que podíamos levantar la muñeca y ver que teníamos un mensaje de algún amigo.

El NoWatch se pondrá a la venta a principios de febrero y debería llegar al mercado en la primera mitad del 2023.