El misterioso modo de 'Battlefield 2042' podría permitirte jugar con mapas clásicos remasterizados

EA Dice está preparada para revelar la tercera experiencia multijugador de Battlefield 2042 durante su evento 'EA Play', que tendrá lugar el próximo el 22 de julio, pero gracias a una filtración, es posible que ya sepamos lo que implica este modo que todavía no ha sido revelado.

Según Tom Henderson (vía VGC), quien ya filtró de forma acertada muchos detalles sobre Battlefield antes de su revelación, esta tercera experiencia multijugador se llamará 'Battlefield Hub' y permitirá a los usuarios jugar con versiones remasterizadas de mapas clásicos de Battlefield.

"Battlefield Hub incluirá remasterizaciones de mapas antiguos de títulos anteriores de Battlefield", explica Henderson en un vídeo. "Será un mapa dentro de Battlefield 2042, por lo que los movimientos y ese tipo de cosas serán exactamente iguales. Sin embargo, básicamente estarás jugando en un mapa remasterizado con diferentes armas y vehículos de títulos anteriores de Battlefield".

Según Henderson, el mapa principal será solo para 64 jugadores, aunque 'Battlefield Hub' admitirá mapas de 128 jugadores en las consolas más recientes y en PCs. "Solo depende del mapa", dice Henderson. Lo cual sugiere que quizás podríamos llegar a ver alguno de los mapas clásicos de Battlefield más grandes admitiendo 128 jugadores.

Henderson también afirma que 'Battlefield Hub' será "la mejor experiencia sandbox" y se promociona como el modo de juego "más divertido" de Battlefield 2042. Según las fuentes de Henderson, 'Battlefield Hub' no será necesariamente una experiencia de competitiva o equilibrada, en cambio, estará enfocado en la diversión. Además, Henderson también afirma que este modo no contará con clases, sino que contará con especialistas de Battlefield 2042.

No habrá que esperar demasiado

(Image credit: EA DICE)

Hasta ahora, EA Dice ha revelado dos de las tres experiencias multijugador de Battlefield 2042: 'All Out Warfare' y 'Hazard Zone', pero no ha compartido ningún detalle sobre el tercer modo multijugador, que se dará a conocer durante el evento EA Play. Sin embargo, sabemos que esta tercera experiencia ha sido "diseñada como una carta de amor" para los auténticos fans de Battlefield.

Entonces, la confirmación de Henderson tendría sentido, y dado que el filtrador ya compartió con precisión las condiciones climáticas extremas de Battlefield 2042, los perros-robot y varias partes de la narrativa, creemos firmemente en sus revelaciones sobre este tercer modo, aunque aun así debemos advertir a los usuarios que no dejan de ser rumores y por lo tanto debemos coger esta información con pinzas.

No obstante, no falta mucho para que sepamos cuánto hay de cierto en este rumor, ya que el 22 de julio obtendremos la confirmación oficial sobre lo que trata este tercer modo multijugador.