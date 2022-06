El MacBook Pro M2 de 13 pulgadas de Apple se enviará antes de lo previsto

El renovado MacBook Pro de 13 pulgadas de Apple con el chip M2 (opens in new tab), que se anunció en la WWDC 2022, se enviará antes de lo que en principio estaba previsto.

Apple dijo inicialmente que el MacBook Pro de 13 pulgadas 2022 saldría a la venta en julio, pero la compañía acaba de comunicarnos que, de hecho, saldrá a la venta en junio.

Los usuarios podrán reservar el MacBook Pro de 13 pulgadas con M2 en todo el mundo a partir del 17 de junio, y los dispositivos llegarán a los clientes a partir del 24 de junio.

Apple también ha recordado que el nuevo MacBook Pro de 2022 estará disponible en la web y la app de la Apple Store, así como en los distribuidores autorizados.

La principal diferencia de este renovado MacBook Pro es la inclusión de ese chip M2, que es una CPU de 8 núcleos (4 de rendimiento más 4 de eficiencia), junto a una GPU de 10 núcleos. Apple afirma que el M2 es un 18% más rápido que el M1, y ofrece una duración de la batería realmente impresionante, con 20 horas de reproducción de vídeo (dos horas más que el MacBook Air con M2).

Espera, ¿por qué es el primer portátil M2 que ve la luz?

Hablando del MacBook Air (M2, 2022), fue la gran revelación en cuanto a portátiles en la WWDC 2022, pero es el MacBook Pro de 13 pulgadas (que mantiene el mismo diseño y no tiene muchos cambios, salvo el chip M2 y la opción de funcionar con 24 GB de RAM) el que vamos a conocer primero.

Los ojos están puestos en el nuevo MacBook Air, naturalmente, ya que representa una revisión importante en términos de ser más delgado y más ligero, con una pantalla más grande (y más brillante), y como hemos observado en nuestro análisis temprano (opens in new tab), ya parece otro portátil de éxito para Apple. Pero no estará aquí hasta julio, así que todavía hay que esperar un poco para este dispositivo, y viendo la respuesta que ha tenido, hay una buena posibilidad de que algunos compradores puedan esperar al Air en lugar de saltar al MacBook Pro de 13 pulgadas M2.

Ciertamente, ha habido que darle vueltas a por qué Apple no ha dado prioridad al MacBook Air, pero el hecho de que el MacBook Pro de 13 pulgadas no es muy diferente de su predecesor, y que eso hace que Apple tenga preparados un montón de componentes para la producción, podría ser la razón de este modelo Pro que sale tan rápidamente. Mientras que el MacBook Air M2 podría estar más afectado por las recientes dificultades de la cadena de suministro y, por supuesto, la demanda del modelo Pro no va a estar cerca del mismo nivel que el nuevo MacBook Air con motor M2.