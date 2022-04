El MacBook Air de 2022 podría haberse desvelado en un render filtrado

Ha habido un montón de rumores en torno al próximo MacBook Air de 2022, y el de hoy no iba a ser menos: un nuevo render del portátil podría haber revelado su nuevo diseño.

Parece que el MacBook Air 2022 será totalmente distinto al MacBook Air actual, con forma de cuña en lugar del cierre cónico del resto de portátiles Air. Las filtraciones también apuntan a que se lanzaría en la segunda mitad del 2022.

Se dice que el peso estará en torno a los 1.3kg, y que llevará una pantalla retina mini-LED de 13.6 pulgadas, un teclado rediseñado similar al del MacBook Pro, puertos USB-C y Thunderbolt, muchos colores a elegir, hasta 2TB de almacenamiento con 16GB de RAM y 20 horas de batería. No se ha revelado si llevará HDMI o ranura para SD.

El procesador M2 de Apple estaría incluido en el portátil, que podría tener ocho núcleos. Aun así, no sería tan potente como el M1 Pro o el M1 Max, sino que estaría construido para ser lo más eficiente posible.

En cualquier caso, ninguno de estos rumores se ha confirmado oficialmente por Apple, así que cogeremos toda esta información con pinzas.

Qué sabemos hasta ahora

A pesar de no haber sido anunciado todavía, hay muchos rumores y filtraciones para que nos podamos hacer una idea sobre el MacBook Air de 2022. Y para dar más credibilidad a todos esos rumores está Mark Gurman, de Bloomberg.

El portátil no estuvo durante el evento 'Rendimiento a la vista' del 8 de marzo, pero existe una posibilidad de que esté en el evento de la WWDC de junio de este año, aunque no estamos seguros. Según Gurman, Apple planeó en un principio lanzar el nuevo Air a finales del año pasado o principios de 2022, pero no ha podido seguir su calendario.

Y aunque todo apunta a que el MacBook Air se lanzará este año, también se habla de que Apple se saltará los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas este 2022. Eso sí, podríamos ver un modelo renovado de 13 pulgadas.