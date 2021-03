El iPad Pro tendrá que competir con la próxima tablet de Xiaomi

Si estás buscando una nueva tablet superpotente, la gama iPad Pro es hoy por hoy el mejor sitio donde buscar, pero un nuevo púgil podría subirse al ring, ya que hemos escuchado que Xiaomi está trabajando en una tablet Android premium.

Una fuente de la red social china Weibo ha compartido detalles de la próxima tablet, los cuales hacen creer que viene algo de nivel profesional. Os lo contamos a continuación, aunque no podemos poner la mano en el fuego porque no hemos oído hablar de este informador llamado "Bald Panda" antes (y recordaríamos un nombre así), pero eso tampoco quiere decir necesariamente que no sea fiable.

No tenemos una estimación de precio para el Xiaomi Mi Pad 5, como parece que se llamará (Xiaomi lanzaba tablets Android económicas, hasta que lo dejaron en el 2018), pero Xiaomi es conocida por sus precios competitivos, por lo que probablemente esto hará daño a su competencia, Samsung y Apple.

Especificaciones de la tablet Xiaomi

Según parece, la Xiaomi Mi Pad 5 tendrá una pantalla de 10.95 pulgadas (muy similar a la del iPad Pro pequeño, que tiene 11), pero con una resolución de 2K, una frecuencia de actualización de 120Hz y frecuencia de entrada táctil de 480Hz. Los iPad Pro cumplen con todas esas especificaciones, aunque su frecuencia de actualización es variable, por lo que solo llega a 120Hz para ciertas tareas.

Supuestamente tendrá dos cámaras traseras, una de 20MP y otra de 13MP, una de las cuales se supone que será para fotos de gran angular. Al igual que con el iPad Air 4, se ha comentado que habrá un lector de huellas dactilares montado en el lateral, para desbloquear la tablet.

Se rumorea también que el chip será el Qualcomm Snapdragon 870, un procesador de gama alta que se utiliza para muchos de los mejores teléfonos Android (aunque no es el mejor que hay disponible para Android, que sería el Snapdragon 888). La tablet usará Android, bajo la capa de interfaz MIUI de Xiaomi.

Teniendo en cuenta toda esta información, la Xiaomi Mi Pad 5 parece coincidir aproximadamente con el iPad Pro en todos los apartados de los que sabemos hasta ahora, aunque es cierto que la información aún es limitada. Tendremos que ver cuánto cuesta la tablet de Xiaomi, antes de ver si realmente puede plantar cara o no.

Via MyFixGuide