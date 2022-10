El nuevo iPad Pro 2022 está cada vez más cerca de reemplazar a tu MacBook

Apple ha lanzado su nuevo iPad Pro, de forma extrañamente silenciosa a través de una nota de prensa. Así, la compañía ha anunciado que la nueva versión del iPad Pro equipa el potente chip M2 del MacBook Air (M2, 2022) (opens in new tab). La nueva tablet Pro no vendrá en los divertidos colores del nuevo iPad básico (opens in new tab) de 10ª generación, pero sí tendrá nuevas y sofisticadas capacidades para el Apple Pencil 2. El iPad Pro ya está disponible para su reserva, y estará en las tiendas el 26 de octubre.

El chip M2 también hará posibles ciertas mejoras en la grabación y reproducción de medios, ya que incluirá nuevos motores de procesamiento de imágenes y multimedia que permitirán mejorar la captura y edición de vídeo. El iPad Pro será capaz de capturar vídeo ProRes, pero las cámaras en sí mismas no han recibido mejoras respecto al modelo anterior. Eso quiere decir que cuenta con la misma cámara principal de 12MP y una ultra gran angular de 10MP, mientras que por delante, hay otra cámara de 12MP.

Como hemos comentado, hay nuevos trucos para el Apple Pencil 2 cuando se use con el iPad Pro (2022), gracias al chip M2. Concretamente, cuento el lápiz óptico se encuentre a 12mm de la pantalla, o más cerca, el iPad Pro puede detectar su presencia y activar las nuevas funciones de "puntero flotante". Estas parecen estar orientadas principalmente a los usos de arte y dibujo, pero Apple dice que el iPad Pro hará crecer un cuadro de texto cuando detecte el lápiz, dándole un espacio más grande para escribir.

El nuevo iPad Pro convertirá la escritura en texto más rápidamente, gracias al rendimiento del nuevo chip Apple M2. Los núcleos de procesamiento serán solo un 15% más rápidos, lo que que prácticamente no se nota, pero el rendimiento del Neural Engine sí que verá un mejora notable. El Neural Engine es la parte del chip que se encarga de las tareas de aprendizaje automático, lo que incluye cosas como el reconocimiento de voz y la detección de escritura a mano.

Apple ha realizado importantes mejoras en las capacidades de conectividad del iPad. Las nuevas tablets serán compatibles con Wi-Fi 6E, un tipo rápido de Wi-Fi 6 que utiliza su propia banda de radio. Incluso el iPhone 14 Pro (opens in new tab) carece de esta capacidad Wi-Fi, aunque otros nuevos móviles del mercado como el Google Pixel 7 Pro (opens in new tab)la soportan. El iPad Pro también cuenta con más bandas de radio para la compatibilidad con 5G.

El iPad Pro es una bestia, y como tal tiene un precio muy elevado. Se encuentra en la cima de la pirámide de tablets de Apple. Concretamente, el modelo de 11 pulgadas parte de 1.049€ si optas por la variante con solo Wi-Fi, o 1.249€ si lo quieres con 5G, y el modelo de iPad Pro de 12,9 pulgadas te costará un mínimo de 1.449€, o 1.649€ con 5G.

También cabe señalar que el iPad Pro de 12,9 pulgadas te ofrece una pantalla más avanzada que la del de 11 pulgadas, ya que es una Liquid Retina XDR, que incluye retroiluminación mini-LED. Ambas pantallas tienen la misma densidad de píxeles de 264ppp.

Una actualización del iPad Pro para disfrutar de un sistema operativo avanzado

Esta renovación del iPad Pro no es la más emocionante que hemos visto. El chip tampoco es que sea mucho más rápido. Las funciones del lápiz óptico son similares a las que vimos en el Samsung Galaxy Note II allá por 2012, y tampoco nos parecieron tan útiles entonces. Entonces, ¿qué hay de nuevo realmente?

El chip M2 de Apple proporcionará soporte para las nuevas e importantes funciones que llegarán con el sistema iPad OS 16.1. La nueva función Stage Manager hará que la multitarea sea realmente útil en el iPad, algo que se está tratando de mejorar desde hace mucho tiempo. La nueva compatibilidad con pantallas externas permitirá conectar un monitor a un iPad, en lugar de utilizar el iPad como pantalla externa.

Apple lleva mucho tiempo diciendo que el iPad es un ordenador en toda regla, y ahora vemos que se acerca cada vez más a través de la actualización del sistema operativo. Por supuesto, todos los nuevos iPads ejecutarán el mismo iPadOS, pero el nuevo iPad Pro simplemente lo hará mejor a la hora de ejecutar las cosas que ayudan a que el iPad se acerque cada vez más a un MacBook.