El Apple Watch Ultra 2 podría tener una pantalla realmente enorme

Si pensabas que el Apple Watch Ultra era grande, con su pantalla de 1,92 pulgadas, aún no has visto nada, ya que un futuro Apple Watch Ultra podría tener una pantalla aún más grande, según esta última filtración.

Se trata de DigiTimes, que afirma (según BGR) que en el 2024, Apple lanzará una versión del Apple Watch Ultra con una pantalla de 2,1 pulgadas. Al parecer, también utilizará tecnología de pantalla micro-LED, en lugar de OLED.

Este último cambio podría hacer que la pantalla fuera más brillante, capaz de mostrar colores más vivos y más fácil de ver en ángulo que la actual pantalla OLED. Según un informe de enero del 2023 de Mark Gurman (un conocido filtrador), que hace la misma afirmación sobre los micro-LED, esto también haría que la pantalla pareciera casi como si estuviera pintada encima del cristal.

En cuanto al aumento de tamaño, pasar de 1,92 pulgadas a 2,1 pulgadas puede no sonar dramático, pero como referencia el Apple Watch 8 tiene solo una pantalla de 1,69 pulgadas, y en nuestro análisis del Apple Watch Ultra señalamos que puede parecer gigantesco si se pasa de un modelo más antiguo y pequeño. Así que un nuevo aumento de tamaño es ciertamente notable.

Por supuesto, no es necesariamente algo malo, ya que consideramos que la pantalla del Ultra es un punto fuerte en general, con su gran tamaño que hace que sea fácil interactuar con ella y clara de ver.

En cuanto a la posibilidad de que esto ocurra, parece bastante probable. El analista Jeff Pu (a través de MacRumors) afirmó recientemente lo mismo que DigiTimes, tanto en lo que respecta al tamaño como a los cambios tecnológicos.

Dicho esto, aún queda mucho para el 2024, así que nos tomamos estas afirmaciones con cautela.

An Apple Watch Ultra (Image credit: TechRadar)

¿Para el Apple Watch Ultra 2 o 3?

Una pregunta que nos hacemos es si estas actualizaciones rumoreadas están previstas para el Apple Watch Ultra 2 o para el Apple Watch Ultra 3.

El Apple Watch Ultra original aterrizó en septiembre del 2022, por lo que septiembre del 2023 parecería el momento de lanzamiento obvio para lanzar el Apple Watch Ultra 2, especialmente porque los modelos estándar de Apple Watch se han estado lanzando cada septiembre desde el Apple Watch 2.

Pero este no es un Apple Watch estándar, sino el comienzo de una nueva línea, por lo que no podemos estar seguros de que Apple lo vaya a tratar de la misma manera.

De hecho, hay razones para pensar que podríamos no ver un Apple Watch Ultra 2 hasta el 2024. Por un lado, las filtraciones que estamos escuchando hasta ahora hablan de un modelo del 2024, y uno pensaría que también habríamos oído hablar del lanzamiento del 2023, si es que hay uno planeado.

Además, la línea Apple Watch SE no es anual, ya que el Apple Watch SE 2 llegó dos años después del modelo original, por lo que Apple podría hacer algo similar con el Apple Watch Ultra.

Basándonos en el primer Ultra, se trata de relojes grandes y llamativos, con un precio enorme, por lo que Apple podría tener que encontrar algunas mejoras significativas para que un nuevo reloj justifique su existencia, lo que de nuevo sugiere que podríamos esperar más de un año entre ellos.

Una cosa es segura: cuando llegue el Apple Watch Ultra 2, será uno de los mejores smartwatches, sobre todo si incluye las mejoras mencionadas.