El Apple Watch podría tener una correa que cambia de color

Elegir la mejor correa del Apple Watch para tu nuevo wearable puede ser un quebradero de cabeza, dependiendo de lo que sientas por ellas, pero Apple podría estar trabajando en una correa especial que cambia de color para adaptarse tanto a tu estado de ánimo como a tu ropa.

Según una patente recién concedida y descubierta por Apple Insider (opens in new tab) (titulada "Watch Band with adjustable color") Apple podría estar desarrollando una correa con "características electrocrómicas" especiales que pueden ajustarse para combinar con tu atuendo o "proporcionar una notificación al usuario".

La patente estadounidense (opens in new tab) describe una correa del Apple Watch que cambia de color y que funcionará utilizando "un voltaje aplicado" para moverse entre "una variedad de colores y combinaciones de colores". Para lograrlo, la correa del Watch aparentemente estaría hecha de una tela tejida con filamentos. Estos filamentos incluirían esas características electrocrómicas, lo que significa que pueden realizar cambios de color reversibles. Una tecnología similar se utiliza en las ventanas inteligentes, que pueden cambiar de claro a oscuro para ahorrar costes energéticos.

Un diagrama de patente que muestra las posibles formas de controlar la banda del Watch que cambia de color. (Image credit: USPTO / Apple)

La patente continúa explicando cómo podría funcionar la correa del reloj. "Las selecciones de color se pueden hacer y ajustar sin quitar ni cambiar la correa del reloj", dice Apple.

Curiosamente, la patente también afirma que "los elementos ajustables de color de la correa del reloj pueden disponerse y controlarse de forma independiente", lo que significa que podrían mostrar iconos, formas o textos. Esto significa que Apple podría estar buscando nuevas formas de enviar notificaciones o actualizaciones sobre el progreso de tu actividad.

Como todas las patentes, este ejemplo del Apple Watch no significa que el gigante tecnológico esté trabajando en ello. Pero es un concepto interesante que podría ser una forma poderosa de conseguir que los futuros propietarios del Apple Watch se actualicen desde modelos ya potentes como el Apple Watch 8.

¿Una chispa de innovación para los smartwatches?

(Image credit: Apple)

Los mejores smartwatches (opens in new tab) se han estancado, y modelos recientes como el Apple Watch 8 han demostrado ser actualizaciones con mejoras mínimas. Es difícil incluir más funciones en sus rígidos factores de forma, y por eso Apple y Samsung parecen estar buscando innovaciones fuera del propio reloj.

Hace poco vimos que una patente del Samsung Galaxy Watch describía un reloj inteligente que contiene un pequeño proyector que puede "transmitir información desde la parte exterior de su carcasa al dorso de la mano del usuario". No es muy diferente del concepto de Apple, ya que ambos exploran formas de mostrar información fuera de la carcasa del reloj.

Una correa de reloj que cambie de color podría ser muy atractiva para quienes no quieren gastar dinero en varias correas diferentes. Pero podría ser aún más útil desde el punto de vista de la salud y la forma física. Apple acaba de anunciar algunos estudios a largo plazo sobre salud cardiaca (opens in new tab) realizados con el Apple Watch, basados en la idea de que su reloj inteligente "puede ayudar a hacer visible lo invisible".

Dado que las notificaciones sobre la salud del corazón (ritmos altos, bajos e irregulares) son una parte cada vez más importante del Apple Watch, es posible que considere los accesorios que cambian de color como otra forma de alertar a los propietarios y a las personas cercanas de que algo va mal.

Otra posibilidad es que simplemente esté canalizando el espíritu de las "pulseras de estado de ánimo" de los años 90, que utilizaban cristales que cambiaban de color para reflejar aparentemente el estado de ánimo y el estado emocional interno del usuario. Para los que tengan cierta edad, cualquier wearable de Apple compatible con una correa que cambie de color se convertiría automáticamente en el mejor Apple Watch de la historia.