Dónde ver la semifinal Italia - España de hoy, incluso sin una tele

¡Menuda Eurocopa estamos viviendo! Partidos de máxima tensión, tandas de penaltis, favoritos que se van a casa antes de lo esperado, selecciones humildes dando grandes sorpresas... y hoy tenemos nada menos que uno de los grandes clásicos del fútbol internacional de los últimos tiempos: Italia contra España.

Máxima rivalidad y máximo respeto. Es la mejor forma de definir las sensaciones de ambos equipos previas al partido, los cuales se enfrentan por cuarta vez consecutiva en una Euro y, aunque el balance de los últimos encuentros es más positivo para España, el partido de hoy poco va a tener que ver con antecedentes de años anteriores. Ambas plantillas han cambiado mucho desde el último torneo, así como el cuerpo técnico y el estilo de juego.

Estos cambios vienen favorecidos, en el caso de la selección española, por un cambio generacional inevitable; ya hace muchos años de aquella maravillosa hazaña de los tres títulos consecutivos. De aquella vieja guardia solo queda Busquets para aportar veteranía y cabeza a un equipo que, a pesar de las carencias propias de un equipo mayormente joven, ha ido de menos a más en este torneo, presentando una seria candidatura a coronarse campeón.

Por otro lado, la selección italiana viene de pasar unos años futbolísticos que preferirían olvidar. Nos podemos remontar a la final de la Euro 2012 para ubicar el fin de una era, donde perdieron contra España por 4 - 0 en un partido en el que los italianos parecían no estar en el campo. Pero lo cierto es que ni en las siguientes citas mundialistas ni en las europeas tienen resultados de los que presumir y, aunque se tomaron su pequeña 'vendetta' echando a España en octavos de la Euro 2016, fue precisamente La Roja la que volvió a contribuir en el hundimiento de Italia en la fase clasificatoria del Mundial de Rusia, para el cual los italianos no consiguieron clasificarse. El resultado de todo esto ha sido una renovación profunda de esta escuadra, conservando a unos pocos veteranos, pero cambiando a la mayoría de jugadores y al cuerpo técnico, lo que ha dado como resultado una selección 'azurra' sólida, efectiva e ilusionante, que está realizando un campeonato excelente y contra la que ningún equipo querría medirse.

Italia - España Euro2020 Fecha: martes, 6 de julio Hora: 21:00 hora española Estadio: Wembley, Londres Emisión en directo: Tele5, Mitele Puedes verlo desde cualquier lugar con una de las mejores VPNs

Un viejo conocido con una cara nueva

Mancini, entrenador y seleccionador de Italia desde el 2018, ha modificado por completo la forma de jugar de su equipo. Ahora Italia huye del tópico 'catenaccio' con el que típicamente se la etiqueta, en pro de un fútbol más dinámico y acorde con la calidad de sus jugadores. Lejos de planteamientos que hemos visto en el pasado del estilo "defensa férrea y aprovechar los contraataques", ahora los italianos salen a por el partido desde el minuto uno, presionan arriba y tienen una táctica ofensiva muy bien trabajada, así como un estilo que no han dejado de lado ni contra la peligrosa Bélgica. Como dato, podemos apuntar que llevan 32 partidos sin perder y 13 victorias consecutivas.

Olvidemos el pasado y los resultados que puedan llevar a la relajación y la confianza. Olvidemos la fórmula con la que les solíamos jugar. No son los mismos, nosotros tampoco, y han tenido tiempo para reforzarse y aprender de los errores. El tiki-taka ya no les pilla de sorpresa, ni tenemos a Iniesta y compañía para ejecutarlo. Esta Italia se adueña de los partidos. Es agresiva en la presión y tiene en el centro a Jorginho y a Verratti, dos futbolistas que conectan a un nivel casi telepático y que son capaces de crear peligro en ataque estático. Puede que contra España tengan menos posesión que de costumbre, pero lo que sí es evidente es que van a luchar por la pelota.

Italia ha ganado los cinco partidos que ha disputado en esta Eurocopa, y es el único equipo de los cuatro semifinalistas con pleno de victorias. Los resultados hablan por sí solos, pero esta selección no se ha creado por arte de magia, sino que es el resultado de un proceso en el fútbol italiano que lleva forjándose desde hace varias temporadas. Las decepciones de años anteriores en las grandes citas han dado lugar a un cambio de chip en todo su fútbol nacional, y algo que salta a la vista es su torneo doméstico, en el cual todos los equipos han dado un paso cualitativo hacia adelante y han hecho el fútbol italiano menos homogéneo cada vez.

Puede tratarse del mejor partido del año

El de hoy es un encuentro que nadie debería perderse. Es de esos partidos que hacen vibrar incluso a esas madres que ni siquiera saben cómo se llama el portero que hace unos días nos hizo gritar de euforia, pero sí sienten el peso y la importancia de unas semifinales contra un rival de esta entidad, y se convierten en hooligans que nos cuesta reconocer.

El camino que ha conducido a ambos equipos hasta este momento es dispar. Mientras que España empezó el torneo con tantas dudas que el hecho de haber llegado a semis parecía algo impensable, Italia es la apisonadora de la Euro. Los de Mancini son un equipo herido en el orgullo por su historia reciente y, además del hambre de éxitos que acumulan en los últimos torneos, se une el hecho que en la mayoría de casos es España quien les ha puesto a régimen. Han pasado casi 10 años de aquel 4 - 0 en Kiev, donde Casillas acabó pidiendo el final del partido para acabar con el sufrimiento de sus rivales, pero no hay duda de que todavía escuece y quieren venganza. Sin embargo, la selección española no es un simple equipo con algo de suerte en la historia futbolística reciente. Desde aquel ciclo mágico cuando se ganó Eurocopa - Mundial - Eurocopa, España es uno de los 'cocos'. A La Roja se la respeta. Lo saben equipos tan grandes como Alemania, Francia y, por supuesto Italia. Será interesante ver cuánto daño psicológico hemos podido infligir a un país que antaño siempre hubiera sido clara favorita ante los españoles. ¿O podrá el afán de revancha tapar el miedo a los dolorosos recuerdos que han privado a los italianos de al menos un título y una plaza en el mundial? Puede que todas estas elucubraciones parezcan exageradas, y más teniendo en cuenta que los profesionales del fútbol de hoy en día cuentan incluso con psicólogos que les ayudan a aislar estos pensamientos más propios de un forofo, pero también son humanos, ¿verdad? Además, ¿acaso vamos a ignorar la innegable inyección de moral que implica haber ganado todos los partidos en un caso, y haber superado la adversidad de forma ejemplar como ha sucedido en el otro lado?

En el plano táctico, lo más interesante será ver qué equipo consigue ser el protagonista, ya que ninguno se plantea ceder ese honor, y cómo solucionan los entrenadores los problemas que se van a encontrar en el transcurso del partido, los cuales todo el torneo han mostrado gran riqueza en la pizarra para proponer soluciones con los cambios adecuados a cada situación. La batalla por la pelota en el centro del campo puede ser la clave, como lo será buscar la solución a la alta presión a la que ambos equipos se van a someter para bloquear el juego rival, y que tanto gusta a ambas escuadras.

Como dato positivo para España, la desafortunada lesión de Spinazzola, que ha sido una de las estrellas de esta Euro, ha sido un jarro de agua fría para Italia. Sin él, pero con una Italia revolucionaria y una España sorprendente, seguro que disfrutamos de un encuentro para recordar, dentro de una Euro ya memorable, y la gran Raffaella Carrá podrá disfrutar desde las alturas del fútbol de las dos naciones donde ha sido feliz.

Sigue leyendo para saber cómo ver el partido de Italia contra España gratis esta noche.

Italia - España: ¿dónde verlo?

Esta Eurocopa está siendo ofrecida en abierto por televisión por el grupo Mediaset, y las emisiones de los partidos más importantes se reparten entre Cuatro y Telecinco. Concretamente, el partido de España de hoy se podrá ver en Telecinco a partir de las 21:00h.

Cómo ver el Italia - España en streaming

¿Cómo? ¿Que va a jugar España y (seleccione su problema) tu tele se ha estropeado / se ha cortado la señal / no tienes televisión en casa? ¡Tranquilo! En toda España se pueden ver los partidos de la Eurocopa por internet, accediendo a las webs de Cuatro y Telecinco. Desde estas páginas puedes ver las emisiones en directo de ambos canales y, por lo tanto, puedes sintonizar los partidos que se emitan en esas cadenas. También tienes la opción de usar la plataforma Mitele.

¿Qué es Mitele?

Mitele es una plataforma de televisión a la carta y en directo de Mediaset España. Desde aquí se pueden ver contenidos de Cuatro, Telecinco, FDF, Energy, Divinity y Be Mad. Con ella puedes acceder a su programación en cualquier momento y desde cualquier dispositivo gracias a sus aplicaciones para smart Tvs, Android o iOS.

Cómo ver el Italia - España desde el extranjero

Si estás en el extranjero, probablemente no podrás sintonizar el partido como lo harías normalmente desde casa. Esto se debe al bloqueo geográfico, una restricción digital que hace que ciertos servicios de TV y streaming solo sean accesibles en el país o región en la que se encuentran. No te preocupes, ya que tienes la opción de usar una VPN para conectar con tu plataforma preferida estés donde estés. Es realmente fácil de hacer, así que no sientas que tienes que perderte este partidazo porque coincide con tus merecidas vacaciones.

A continuación te ofreceremos una amplísima selección de VPNs para que elijas la que mejor se ajuste a tus necesidades, presupuesto, sistema operativo o facilidad de uso.