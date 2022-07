Confirmado: mañana ya podrás reservar el nuevo MacBook Air con M2 de Apple de cara al lanzamiento del 15 de julio

El nuevo MacBook Air (M2, 2022) (opens in new tab) rediseñado de Apple se podrá reservar esta misma semana.

Concretamente, las reservas comienzan el viernes 8 de julio a las 14:00 (hora española), tal y como ha confirmado Apple. Todos aquellos que realicen su reserva del nuevo portátil, lo recibirán a partir del 15 de julio.

Hay mucha gente que lleva deseando comprarse el nuevo MacBook Air con M2 desde que Apple lo presentó durante la WWDC 2022 (opens in new tab), donde también presentaron el nuevo MacBook Pro con M2 (opens in new tab). Ahora bien, este último, que no representa apenas una actualización más allá de su chip, ya había salido a la venta, pero la compañía nos ha hecho esperar un poco más para comprar el Air.

Está claro que hay mucha más gente emocionada por el MacBook Air que por el Pro, tal y como podréis imaginar, ya que el Air llega con grandes cambios en su diseño, además de venir con el nuevo chip M2 (opens in new tab).

El MacBook Air con M2 tiene un precio que parte de 1.519€ para su configuración básica, y los colores que puedes elegir son: Medianoche (nuestro preferido), Gris Espacial, Plata y Blanco Estrella.

¿Es mejor darse prisa o esperar para comprar el MacBook Air?

Ahora la gran pregunta no es cuándo estará disponible el MacBook Air en tiendas, sino cuánto tardarán en quedarse sin unidades. Por lo que podemos ver en redes sociales, hay mucha gente deseando hacerse con el nuevo MacBook Air con M2, por lo tanto, te recomendamos que lo reserves cuanto antes si tienes claro que quieres uno.

No hay que olvidar que no está muy claro cómo de controlados tiene Apple los problemas de producción a los que se enfrenta, debido al cierre de fábricas en China por el Covid, y hay cierta preocupación respecto a si la compañía será capaz de tener stock suficiente de sus nuevos portátiles.

Es muy posible que se queden sin unidades rápidamente. Al fin y al cabo, esta gama de portátiles de Apple es la más asequible, y por lo tanto, la más popular y la más demandada.

Pero también hay que comentar otra cosa. Hay que tener en cuenta que hace poco os contamos que hay dudas sobre si la unidad SSD del MacBook Air básico (de 256GB de almacenamiento) podría presentar el mismo problema que se ha detectado en el MacBook Pro con M2, donde han configurado el almacenamiento de otra manera, más barata, pero también más lenta (opens in new tab).

Debido a esta preocupación, es posible que algunas personas prefieran esperarse antes de comprarse el nuevo MacBook Air con M2, y ver si resuelven esas dudas.