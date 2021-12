Cómo ver 'Harry Potter: Regreso a Hogwarts' este 2022

Puedes ver 'Regreso a Hogwarts' en exclusiva en HBO Max, y la reunión de Harry Potter aparecerá en el servicio de streaming después de que nos tomemos la uvas, cuando dé comienzo el 2022.

- Puedes ir a la web de HBO Max para suscribirte

Hay dos planes con precios diferentes a elegir en HBO Max. El paquete mensual, de 8,99€ al mes; y el anual, que convierte el precio mensual en 5,83€. Podrás ver la reunión de Hogwarts y muchísimo más contenido: toda la saga de Harry Potter, And Just Like That, Sexo en Nueva York, Mare of Easttown, Euphoria ¡y mucho más!

Por desgracia, ya no hay periodo de prueba gratuito, pero si eres cliente de Vodafone TV o alguna compañía que incluya HBO Max, podrás acceder de igual manera sin coste adicional.

La plataforma es compatible con iPhone, Android, Apple TV y Samsung TV, PS4 y Xbox, Chromecast, PCs y portátiles. Incluso el Amazon Fire Stick dispone de HBO Max.