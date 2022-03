Cómo ver el Real Madrid - PSG desde cualquier parte: sigue la Champions en directo

El Real Madrid y el PSG se enfrenan esta noche en el partido de vuelta de los octavos de final de Champions League. El choque, en el que amabas escuadras se jugarán el pase a cuartos, comenzará a las 21.00 horas en el Santiago Bernabéu.

El equipo de Carlo Ancelotti no tiene más opciones que ganar tras la derrota por la mínima en el Parque de los Príncipes. Los merengues se juegan la clasificación con muchas dudas todavía en su juego. Aun así, la afición del Real Madrid debe responder como en las grandes noches, alentando al equipo durante los 90 minutos para conseguir la remontada en el templo blanco.

Al igual que en el partido de ida, el PSG no podrá contar con Sergio Ramos por los problemas físicos que le tienen apartado de los terrenos de juego casi toda la temporada. Sí jugará Kylian Mbappé, aunque su presencia estuvo en el aire el pasado lunes tras llevarse un duro golpe en los entrenamientos.

El ganador del partido estará en el sorteo de los emparejamientos de cuartos de Champions, que se celebrará el 18 de marzo. Se prevé una noche histórica en el Bernabéu, con muchos pesos pesados en el terreno de juego. Messi, Mbappé, Neymar, Vinicius, Benzema o Modric, por mencionar algunos.

Real Madrid - Paris Saint Germain Fecha: 9 de marzo Hora: 21:00 hora española Estadio: Santiago Bernabéu Cómo ver el partido: Movistar Puedes verlo desde cualquier lugar con una de las mejores VPNs

En la ida, el Madrid fue superado en todo momento por los franceses, que hicieron valer el gol que solo pudo conseguir Kylian Mbappé en el tiempo de añadido, con una jugada de una calidad excepcional.

Los blancos intentarán revertir la eliminatoria en casa sin jugadores clave entre los convocados como Casemiro y Mendy por acumulación de amarillas.

La buena noticia para Carletto es que podrá contar con Toni Kroos, que se lesionó el pasado martes en los isquiotibiales de la pierna izquierda, pero no acabó en rotura, por lo tanto, tiene plaza reservada para jugar ante el PSG.

Aunque solo estará si se encuentra al 100%, tal y como ha comentado el técnico italiano. "El jugador que no está al 100% no puede jugar este tipo de partidos. Si pienso que Kroos está al 100%, juega; si pienso que está al 95%, no juega", comentó en la rueda de prensa previa al partido.

En sus últimos seis compromisos en todas las competiciones, el Real Madrid ha ganado cuatro partidos, ha empatado uno y ha perdido otro. Ha marcado nueve goles y ha encajado dos, marcando primero en tres de los seis encuentros. Ha marcado dos goles en la primera parte, mientras que su rival anotó uno en los primeros 45 minutos.

El PSG ha ganado cuatro y perdido dos en sus últimos seis partidos. Ha marcado 11 goles y ha recibido seis, y ha marcado el primero en tres de los seis encuentros. En la primera parte anotó cuatro goles, mientras que su rival marcó cinco antes del descanso.

Un dato importante a tener en cuenta es que esta temporada no hay valor doble de goles en campo contrario en caso de que haya empate, por lo que se jugaría directamente la prórroga si el Madrid gana por diferencia de un gol.

(Image credit: UEFA)

Cómo ver la Champions desde España

Los canales de pago siguen teniendo los derechos de todos los partidos de LaLiga y Champions en España, y cada vez hay menos emisiones en abierto. De hecho, este año solo se retransmitirá un partido de Primera División y dos partidos de Segunda División a través de GolTV, y por supuesto no será ninguno en el que juegue el Madrid, el Barcelona, el Atlético, el Sevilla, ni ningún otro equipo grande que participe en competiciones europeas.

Para seguir los partidos de Champions hay incluso menos opciones, pues realmente solo contamos con la opción de Movistar, plataforma que, como todo el mundo sabe, es de pago. Así que si no quieres perderte los octavos de final de Champions League, tendrás que contratar cualquiera de los paquetes de Movistar Fusión, por un precio entre 45€ y 180€ mensuales.

Cómo ver la Champions desde fuera de España

Si estás en el extranjero o viajas a cualquier país fuera de España el día del partido, probablemente no podrás verlo como lo harías desde casa.

Esto se debe al bloqueo geográfico, una restricción digital que hace que ciertos servicios de TV y streaming solo sean accesibles en el país o región en la que se encuentran. Pero no te preocupes, ya que tienes la opción de usar una VPN para conectar con tu plataforma preferida estés donde estés. Es realmente fácil de hacer, así que no tendrás que perderte el gran partido.

A continuación te ofreceremos una amplísima selección de VPNs para que elijas la que mejor se ajuste a tus necesidades, presupuesto, sistema operativo o facilidad de uso.

Cómo usar la VPN

Usar una VPN es muy fácil:

1. Descarga e instala la VPN que hayas elegido: nosotros recomendamos ExpressVPN o NordVPN, pero encontrarás un listado completo en nuestra guía de mejores VPN.

2. Conéctate a la ubicación de servidor deseada: para ello abre la aplicación VPN y dirígete a ubicaciones. En este caso lo que queremos es un servidor que esté en España.

3. Vuelve al medio de streaming que hayas elegido.

Si deseas conocer más al detalle cómo funciona una VPN y qué ventajas te puede aportar, aquí encontrarás toda la información.

Ponemos a prueba y analizamos las VPN en el contexto de usos recreativos legales. Por ejemplo:

1. Acceder a un servicio de otro país (sujeto a los términos y condiciones del servicio)

2. Proteger la seguridad y privacidad online cuando se está viajando

No apoyamos ni toleramos el uso ilegal o malicioso de los servicios de VPN.

El consumo de contenido pirateado que se paga no está respaldado ni aprobado por Future Publishing.