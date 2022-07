Apple lo ha vuelto a hacer: el nuevo MacBook Air ralentiza su rendimiento

Si estás luchando por decidirte entre los nuevos modelos MacBook Air y MacBook Pro con tecnología M2, han salido a la luz algunos datos que podrían aclarar las ideas a los indecisos, después de que se haya revelado que el nuevo MacBook Air ralentiza su rendimiento hasta un 25% bajo cargas de trabajo prolongadas.

Estos resultados proceden del análisis del nuevo MacBook Air realizado por The Verge (opens in new tab), en el que se ejecutó un bucle de 30 minutos en la prueba multinúcleo para representar con mayor precisión cómo el dispositivo se enfrentaría a tareas prolongadas y exigentes, en lugar de utilizar una aplicación de evaluación comparativa como Cinebench R23. Estas pruebas son útiles, pero dada su corta duración, no pueden reflejar con precisión el rendimiento en el mundo real.

El diseño sin ventilador es la causa más probable, ya que la máquina se ve obligada a limitar su propio rendimiento para reducir el riesgo de sobrecalentamiento, y cabe destacar que el MacBook Pro de 13 pulgadas con motor M2 no tuvo los mismos problemas de rendimiento durante las mismas pruebas, pues cuenta con un único ventilador para ayudar a reducir las temperaturas bajo carga.

Otra cosa a tener en cuenta si estás indeciso es que el MacBook Air M2 tiene velocidades de SSD más lentas, probablemente para tratar de mantener bajos los costes de fabricación, pero combinado con la pérdida de rendimiento, esto debería hacer comprender que aunque contienen el mismo chip, el Air y el Pro son diferentes por una razón. Si necesitas ejecutar aplicaciones durante más tiempo, como editar y renderizar secuencias de vídeo, será mejor que compres el MacBook Pro de 13 pulgadas (M2, 2022) o incluso los modelos M1 Pro y M1 Max de 14 o 16 pulgadas.

No pases por alto el MacBook Pro M1

Esta noticia probablemente disgustará a algunos fans de Apple, ya que el MacBook Air era sin duda el modelo más publicitado de los dos lanzamientos del M2, pero no dejes que un área muy específica de su rendimiento te disuada de comprar uno, siempre que sea realmente el adecuado para tus necesidades.

Si buscas un Macbook básico y asequible, lo mejor es que te hagas con la versión anterior del MacBook Air (M1, 2020), especialmente si puedes esperar hasta las rebajas del Black Friday. Ya está por debajo de los 700€ desde su precio original, y dado que el nuevo MacBook Air M2 comienza en 1.519 euros, sigue siendo una buena compra por ese precio.

Si necesitas más potencia, opta por los modelos MacBook Pro más antiguos, como ya se ha mencionado, o aguanta hasta que reciban su inevitable actualización M2 Pro y M2 Max. En cierto sentido, el nuevo MacBook Air sólo debería ser atractivo para aquellos que quieran un aspecto rediseñado, necesiten un poco más de potencia que el M1 Air original, o si eres el tipo de persona a la que le gusta tener el último modelo de un gadget.

Da la sensación de que Apple ya ha sido víctima de sus propios lanzamientos generacionales en esta situación. Cuando el lanzamiento del M1 fue tan bueno, es difícil seguir ese éxito en tan poco tiempo, especialmente para una empresa que es bastante nueva en el desarrollo de procesadores. El M2 simplemente no ofrecerá el suficiente aumento de rendimiento para que la mayoría de la gente justifique su mayor precio de venta al público, y dada la longevidad propuesta del portátil, es poco probable que los actuales usuarios del M1 necesiten realmente actualizarlo durante algún tiempo.

No olvides que hay otros dispositivos en el mercado que también podrían convenirte, y muchos de los mejores portátiles del mercado no son Macbooks, aunque hay muy pocos que ofrezcan el mismo rendimiento y características que el antiguo MacBook Air con M1 por el mismo precio.

Fuente: WCCFTech (opens in new tab)