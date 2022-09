Aparecen más detalles de la Google Pixel Tablet en la última filtración de especificaciones

Oficialmente, aún no se han dado demasiados detalles sobre la Google Pixel Tablet, aparte del hecho de que existe y que llegará en el 2023. Extraoficialmente, las filtraciones están llenando los vacíos de información en cuanto a lo que podemos esperar de este dispositivo.

Tal y como informan 91mobiles (opens in new tab) y Kuba Wojciechowski (opens in new tab), el Pixel Tablet ha entrado aparentemente en su fase de prueba de validación de ingeniería (EVT), lo que significa que ha superado la fase de prototipo y ahora se está probando internamente.

En cuanto a las especificaciones, parece que hay opciones de almacenamiento de 128 y 256 GB en camino. También se dice que la tablet es compatible con Wi-Fi 6 y que vendrá con una pantalla de 10,95 pulgadas, lo que sin duda es un tamaño grande para lo que creemos que será una tablet económica.

Juntando las piezas del puzzle

Algunas de las características que aparecen en la última filtración ya han aparecido antes: se dice que se está fabricando un lápiz óptico hecho por Google para la Pixel Tablet, por ejemplo, y ya hemos oído que el dispositivo vendría con soporte para lápiz óptico.

Otros rumores anteriores apuntaban a que la tablet vendría con 4GB de RAM. Si añadimos el chip Tensor de primera generación, que Google ha confirmado que impulsará el dispositivo, todo parece indicar que se trata de algo más asequible.

Sin embargo, los consumidores que deseen una opción superior también podrían tener algo para ellos, ya que se han visto indicios de una Pixel Tablet Pro en el código de Android. Es posible que haya más de un modelo en el mercado antes de que termine el 2023.

La guerra de las tablets baratas

Ignorando por un momento el rumor de la Pixel Tablet Pro, por lo que hemos oído hasta ahora, esto nos suena bastante a una tablet Android económica, algo barato y alegre para entrar en redes sociales, revisar el email y navegar por internet.

Es posible que hayas notado que Amazon acaba de actualizar su serie de tablets Amazon Fire HD de 8 pulgadas, que ofrece unas especificaciones de tablet bastante buenas por un precio asequible. La edición sin publicidad de la tablet (opens in new tab) con 32GB de almacenamiento cuesta 115€.

También hay muchos otros contendientes en este campo. La Nokia T10, de 8 pulgadas, se anunció a principios de este año y ofrece 32GB de almacenamiento por 189,99€.

Ese es el mercado en el que Google está entrando con su Pixel Tablet, y espera que su combinación de hardware elegante, software limpio y un precio atractivo sea suficiente para mover un número importante de estos dispositivos.