Real Madrid vs Barcelona en directo: cómo ver gratis la semifinal de la Copa del Rey

(Image: © FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images)

Real Madrid vs Barcelona: emisión en directo

La mayoría de nosotros ya nos hemos hecho a la idea de que, cuando hay partido de alto interés general, casi siempre va a ser emitido por una plataforma o canal de pago. Afortunadamente para lo que no están abonados a ninguna plataforma para ver eventos deportivos, el encuentro se podrá ver en abierto por La 1 de TVE y por su página web, RTVE Play. También se puede ver por VAMOS (8 y 50), canal de la plataforma Movistar Plus.

Swipe to scroll horizontally Inicio del partido: Jueves 2 de marzo, 21:00 - Hora de Madrid Canal de TV: La 1 de TVE y por su página web, RTVE Play Opción de pago: VAMOS, canal de la plataforma Movistar Plus.

Real Madrid vs Barcelona: previa del partido

Real Madrid vs Barcelona (Image credit: Getty Images / DeFodi Images) Fecha: jueves, 2 de marzo Hora de inicio: 21:00 (hora de Madrid) Estadio: Santiago Bernabéu Emisión en directo: La 1 de TVE Puedes verlo desde cualquier lugar con una de las mejores VPNs

Una semana nefasta para el Barcelona puede convertirse en desastrosa en el encuentro con su eterno rival, el Real Madrid, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu. Los blancos tampoco atraviesan un buen momento de forma, pero bajo la batuta de Carlo Ancelotti nunca se dejan llevar por el pánico y siempre son peligrosos e imprevisibles.

La sequía tan profunda en el Barcelona hace que todo el futuro del club pase por ganar el mayor número posible de títulos lo antes posible (o, en su defecto, un milagro en la contabilidad), pero en los últimos siete días ha quedado apeado de la segunda competición europea y ha perdido por primera vez en su historia ante el Almería, que lucha por el descenso.

Los hombres de Xavi siguen en cabeza de la Liga, pero se tambalean. Con Pedri y Ousmane Dembélé lesionados, todo su plan de juego ofensivo ha patinado. Incluso Robert Lewandowski se ha visto un poco perdido últimamente, y uno sabe que las cosas requieren medidas desesperadas cuando Ronald Araujo está siendo desplegado como delantero centro.

El Madrid, que se impuso por 3-1 la última vez que estos equipos se enfrentaron en octubre, ha estado un poco lejos del ritmo desde el comienzo del año, pero ahora está invicto en seis partidos y hay señales de que la vieja bestia está empezando a moverse de nuevo.

El empate del sábado ante un Atlético con 10 hombres no fue lo ideal, y el estado de forma de Karim Benzema sigue siendo preocupante, pero el continuo resurgir de Marco Asensio y la aparición de Álvaro Rodríguez, el niño prodigio con el dorsal 39 en su camiseta, significa que incluso ha habido motivos para sacar algo positivo de los reveses del Real Madrid.

Esta eliminatoria no se cerrará hasta dentro de un mes, pero el partido de ida brinda a ambos equipos la oportunidad de tomar impulso de cara a la recta final, y de infligir un golpe psicológico potencialmente importante. Siga nuestra guía mientras le explicamos todas las formas de conseguir una retransmisión en directo del Real Madrid contra el Barcelona esté donde esté, empezando por cómo ver la Copa del Rey GRATIS desde cualquier lugar.

Cómo ver el Real Madrid vs Barcelona en directo por streaming GRATIS

En caso de que no tengas una tele a mano en el momento del partido, o hayas perdido la señal, o el aparato sufra cualquier avería de última hora, RTVE pone a disposición de todos la emisión del partido en directo por su página web, RTVE Play (opens in new tab). Sólo tendrás que entrar en la web y hacer clic en el partido.

Cómo ver el Real Madrid vs Barcelona desde cualquier parte

Si estás en el extranjero, probablemente no podrás sintonizar el partido como lo harías normalmente desde casa. Esto se debe al bloqueo geográfico, una restricción digital que hace que ciertos servicios de TV y streaming solo sean accesibles en el país o región en la que se encuentran. No te preocupes, ya que tienes la opción de usar una VPN para conectar con tu plataforma preferida estés donde estés. Es realmente fácil de hacer, así que no sientas que tienes que perderte este partidazo porque coincide con tus merecidas vacaciones.

A continuación te ofreceremos una amplísima selección de VPNs para que elijas la que mejor se ajuste a tus necesidades, presupuesto, sistema operativo o facilidad de uso.