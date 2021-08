iOS 15: cómo conseguir la beta pública en tu iPhone

Es hora de experimentar cosas nuevas: ha llegado la beta para desarrolladores de iOS 15, y cualquier persona con un iPhone compatible y una suscripción de desarrollador de Apple podrá descargar y probar las últimas funciones móviles de Apple.

Durante la WWDC 2021, Apple dio a conocer los futuros sistemas operativos para sus dispositivos más conocidos, incluyendo macOS 12, iPadOS 15, watchOS 8 y tvOS 15, todos los cuales también tienen ya versiones beta para desarrolladores disponibles para descargar.

Si estás buscando la versión beta pública de iOS 15, tenemos una gran noticia para ti: ya está disponible para descargar. Aún puedes conseguir la beta de desarrollador si la prefieres, ya que tiene más funciones nuevas que la beta pública, pero es un poco más complicada y, sin duda, tendrá muchos errores y funciones inacabadas que la hacen poco recomendable para el uso cotidiano de un iPhone.

Si quieres la beta de desarrollador, tendrás que registrar tu ID de Apple en el programa de desarrolladores, pero no podrás ver la descarga de la beta de iOS 15. A menos que estés dispuesto a pagar por ese privilegio, elige la beta pública de iOS 15.

También debes tener un dispositivo compatible: cualquier iPhone desde el iPhone 12 hasta el iPhone 6S podrá ejecutar iOS 15, así como los iPhone SE y el iPod Touch (7a generación). Sea cual sea tu dispositivo, te recomendamos encarecidamente que hagas una copia de seguridad de tu iPhone antes de instalar la beta de desarrollador, ya que es posible que tengas que borrarla para reinstalar una versión estable de iOS 14 más adelante.

Ya te hemos advertido, por lo que asumiremos que, a partir de este momento, sabes lo que haces. A continuación, desglosaremos los sencillos pasos de cómo descargar la beta pública de iOS 15, y más abajo, la beta para desarrolladores si realmente es la que quieres.

Cómo instalar la beta pública de iOS 15 en tu iPhone

(Image credit: Apple)

Aquí te explicamos cómo conseguir la beta pública de iOS 15, que es más segura que la versión beta para desarrolladores, aunque así y todo tiene problemas. Al igual que la beta para desarrolladores, la pública pasará por varias versiones y, con cada una, llegarán nuevas mejoras y características.

Debes asegurarte de que tu iPhone sea compatible; cualquiera, desde el iPhone 12 hasta el iPhone 6S, funcionará con iOS 15, al igual que el iPhone SE y el iPod Touch (7ª generación).

Primero, tienes que hacerte un perfil beta público. Usando el dispositivo en el que quieres tener iOS 15, abre Safari (lo sentimos, fans de Chrome), dirigirte a la web del Programa de Software Beta de Apple y hacer clic en "Registrarse". Se te pedirá que inicies sesión con tu ID de Apple para registrar tu cuenta, si no lo has hecho antes.

Tras esto, se te pedirá que descargues el perfil de software en tu dispositivo; toca el botón "Descargar perfil" para hacerlo. Tendrás que activar este perfil abriendo Ajustes, y bajo la información de tu cuenta de iCloud debería haber una nueva opción, "Descarga de perfil". Toca ahí para instalar, después se te pedirá que reinicies tu dispositivo.

Una vez reiniciado, deberías poder actualizar tu iPhone a iOS 15 igual que si instalaras una actualización de software corriente. Dirígete a Ajustes > General > Actualización de software y toca adelante para instalar.

Cómo instalar iOS 15 en tu iPhone (beta de desarrollador)

(Image credit: Apple)

Ve a la web de desarrolladores de Apple. Inicia sesión con tu ID de Apple y acepta los Términos y Condiciones de Apple si aún no lo has hecho. Luego ve a la página de Descargas. Si la versión beta para desarrolladores de iOS 15 no aparece, significa que no tienes el acceso de desarrollador necesario para descargarla.

Suponiendo que no tienes cuenta, ve a la página de inscripción del programa y selecciona 'Iniciar su inscripción'. Introduce la información personal y de pago y pulsa 'Comprar'.

Tu cuenta ahora debería tener acceso de desarrollador. Vuelve a la página de Descargas para desarrolladores de Apple, preferiblemente en el navegador de tu iPhone, e iOS 15 ahora debería estar visible. Toca 'Descargar', y esto abrirá el perfil de configuración directamente en tu móvil.

Si descargas la beta en tu ordenador, debes enviártela por correo electrónico, abrir el correo electrónico en tu iPhone y abrir el archivo adjunto.

En tu iPhone, ve a Ajustes > General > Actualización de software. Tu nueva actualización de iOS 15 ahora debería estar visible, así que toca Descargar e Instalar. Introduce tu contraseña si es necesario, y la nueva beta para desarrolladores debería instalarse, reiniciando tu iPhone.