¿Necesitas que te echen una mano en la cocina? Alexa es toda la ayuda que nececesitas

¿Alguna vez has tenido que preparar una cena para tus amigos, pero no sabes ni por dónde empezar? No te preocupes, en estos tiempos es un poco más fácil con ayuda de la tecnología.

Preparar un banquete se convertirá en una agradable experiencia al saborear el resultado final y ofrecer a los tuyos un exquisito plato casero. Hace algunos años, la búsqueda de recetas solía conllevar leer un montón de libros que, a menudo, no estaban a nuestro alcance y les faltaba ese toque especial que solo algunos sabían aportar. Afortunadamente, la tecnología se ha convertido en una gran aliada a la hora de ser el anfitrión de las fiestas en casa.

El claro ejemplo de la fusión entre tecnología y gastronomía es el popular servicio de asistente de voz de Amazon, Alexa, que hace mucho más que encender y apagar luces, sino que se ha convertido en un chef personal al guiarte paso a paso por proceso culinario, garantizando una experiencia inolvidable.

La receta para la cena perfecta

Lo más importante es contar con un dispositivo como el Echo Pop, que te permitirá disfrutar de las diversas funciones de Alexa. Puedes acceder a miles de recetas de manera gratuita y muy sencilla con solo decir “Alexa, quiero cocinar” y automáticamente recibirás sugerencias de exquisitas recetas junto con información detalla sobre el tiempo de preparación y las porciones adecuadas para cada una. Además, si tienes alguna restricción, alergia o preferencia alimentaria, cada usuario puede hacer configuraciones para que las recomendaciones se adapten a sus necesidades y gustos personales.

Una vez que decidas qué receta prefieres, puedes pedirle a Alexa que empiece a darte instrucciones, la guarde para otro momento o que añada los ingredientes a tu lista de compras para no olvidar nada en tu próxima visita al súper. Además, puedes pedirle que te envíe la receta a tu móvil para que puedas cocinarla sin importar en dónde estés.

La ayuda que necesitabas

En momentos de reuniones con amigos o familia, Alexa se convierte en tu apoyo indispensable. No importa si estás muy ocupado, con la opción de control por voz podrás llevar a cabo una amplia variedad de tareas sin necesidad de usar las manos. Puedes abrir la puerta en caso de tener una cerradura inteligente compatible, pedirle que haga una videollamada con otros miembros de la familia que tengan un Echo con pantalla o Fire TV o incluso configurar temporizadores para que te recuerde cuando tienes que añadir otro ingrediente o sacar algo del horno.

Si te encanta escuchar música mientras cocinas, Alexa será la DJ perfecta. Al decirle “Alexa, pon música para cocinar”, reproducirá las canciones ideales para pasar un rato inolvidable con los tuyos mientras pasáis tiempo en la cocina.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir diariamente noticias de última hora, reseñas, opiniones, análisis, ofertas y más del mundo de la tecnología. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

También puedes programar una Rutina con Alexa para pedirle que active el “modo cena” y encienda las luces del comedor, reproduzca música para cenar y cree la atmósfera perfecta para que celebres de la mejor manera. Para hacerlo solo deberás seguir estos sencillos pasos: