¿Tienes un Samsung Galaxy Watch que ejecuta Tizen? Pues le queda poco tiempo de vida

Al parecer, Samsung tiene previsto poner fin formalmente al soporte software para sus antiguos smartwatches que ejecutan el sistema operativo Tizen. Esta noticia procede de una reciente notificación compartida en el subreddit Galaxy Watch.

Según el mensaje, la desaparición de Tizen afectará a todos los modelos de Galaxy Watch lanzados antes del Galaxy Watch 4. Esto incluye, entre otros, al Galaxy Watch original, al Watch Active Duo y la antigua serie Gear. Sólo afecta a estos modelos más antiguos, ya que el Galaxy Watch 4 fue la primera vez que Samsung pasó a usar el sistema WatchOS de Google como plataforma principal.

Pero el fin de Tizen no se producirá de golpe. Ocurrirá en oleadas a partir de este año. El 30 de septiembre de 2024, "la Galaxy Store dejará de vender contenido de pago para Tizen Watch", como aplicaciones y esferas de reloj. A continuación, el 31 de mayo de 2025, la empresa dejará de permitir "nuevas descargas de contenido gratuito" en tu dispositivo. En junio de 2025, los servicios de terceros para dispositivos Tizen terminarán "en todas partes excepto desde la Galaxy Store". Todavía se podrá instalar software de la plataforma de Samsung, pero sólo durante unos meses, ya que el 30 de septiembre de 2025 cesarán las descargas para los artículos comprados... será entonces cuando el gigante tecnológico pondrá fin oficialmente al soporte de Tizen Watch.

No te preocupes por perderte nuevas aplicaciones, ya que la empresa ha dejado de hacerlo. En el sitio web de Samsung Developer, un aviso indica que los equipos de desarrolladores ya no pueden "registrar apps nuevas o actualizadas para relojes basados en Tizen". En su lugar, están dirigiendo a estos grupos al software Galaxy Watch Studio Converter y Watch Face Studio para ayudarles con la transición.

¿Podré seguir usando mi reloj Samsung Galaxy Watch con Tizen?

Por supuesto, podrás seguir usando tu smartwatch Tizen después del 30 de septiembre de 2025. No es que Samsung vaya a pulsar un interruptor y bloquear tu dispositivo el año que viene. Sin embargo, esto sí que significa que no podrás disfrutar de un smartwatch completamente funcional. Los modelos afectados, como el Watch Active 2, existirán bajo fuertes restricciones. Esto también significa que ya no habrá actualizaciones de seguridad, dejando a los usuarios vulnerables al malware.

Parece que Samsung está tratando de empujar a la gente a actualizarse mediante la compra de un modelo más reciente que ejecute WearOS. Al fin y al cabo, estamos a punto de que se lance el Galaxy Watch 7, probablemente en agosto a juzgar por años anteriores. Dicho eso, los Galaxy Watch actuales pueden ser caros, aunque por suerte suele haber grandes ofertas en vendedores como Amazon. A continuación te dejamos los mejores precios para el Galaxy Watch 6 actual:

