Light No Fire será "el primer mundo abierto de verdad", según Sean Murray

Uno de los anuncios más sorprendentes de la edición de este año de The Game Awards ha sido Light No Fire, una nueva aventura de supervivencia del desarrollador de No Man's Sky, Hello Games.

Ambientado en un gigantesco mundo de fantasía compartido, Light No Fire ofrecerá un entorno abierto del tamaño de un planeta, con una escala que supera con creces todo lo que hemos visto antes en un juego. Además de mostrar parte de ese mundo en el primer tráiler del juego, el presentador de The Game Awards, Geoff Keighley, entrevistó en directo al fundador de Hello Games, Sean Murray.

Aunque sólo duró un par de minutos, la entrevista arrojó algo de luz sobre lo que los jugadores pueden esperar del próximo título. "Durante los últimos cinco años hemos estado trabajando en algo nuevo", explica Murray, "algo muy diferente, algo quizá más ambicioso".

"Para nuestro nuevo juego, queríamos crear una Tierra", continuó. "Un planeta tan variado como un universo. Algo más grande que la Tierra. Algo con montañas de verdad, no montañas de videojuego, sino montañas de kilómetros de altura [y] más altas que el Everest."

"El primer mundo abierto de verdad. Algo sin fronteras y en el que todos podrán jugar juntos. Es un lugar donde la gente puede vivir sus aventuras junta". Puedes ver la entrevista completa de The Game Awards a continuación.

Estas elevadas ambiciones parecen muy en línea con el tipo de cosas que vimos decir sobre No Man's Sky antes de su lanzamiento en 2016. A pesar de las grandes promesas, el juego acabó siendo un poco decepcionante y suscitó reacciones encontradas entre los fans y la crítica.

Sin embargo, en los años transcurridos desde entonces, Hello Games ha trabajado incansablemente para que el juego esté a la altura de las expectativas originales, con actualizaciones de contenido casi constantes y un gran número de expansiones gratuitas. Con esto en mente, somos optimistas y creemos que se han aprendido las lecciones y que Hello Games puede ofrecer algo realmente especial con Light No Fire.