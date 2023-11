¿Deberías comprarte una tele o un monitor para la PS5 este Black Friday?

Hoy en día saber si elegir un televisor o un monitor para tu PlayStation 5 es más difícil que nunca. Hoy en día hay tantas opciones excelentes en ambos campos que elegir una u otra ya no es tan fácil como antes. Atrás quedaron los días en los que una consola sólo se enchufaba a un televisor, y los monitores eran sólo para los gamers de PC.

Ahora, con las ofertas del Black Friday PS5 en pleno apogeo, es una decisión que merece la pena meditar bien, ya que hay una gran variedad de increíbles ofertas de televisores y monitores para PS5, que suponen un gran ahorro en ambos tipos de pantallas. Los televisores y los monitores son siempre los productos básicos de la temporada de rebajas, y a menudo son los que más bajan de precio. Esto significa que merece la pena tomárselo en serio a la hora de gastar tu dinero.

Ahí es donde entra TechRadar. Hemos elaborado esta útil guía para explicarte los principales puntos de venta de los televisores y monitores PS5 este Black Friday y ayudarte a tomar una decisión informada antes de lanzarte a por ellos. Hay muchas cosas a tener en cuenta, como el tamaño de la pantalla, el ahorro y mucho más.

Compra una tele para la PS5 este Black Friday si...

(Image credit: Sony)

Quieres el mayor espacio de pantalla posible

En pocas palabras, si buscas la pantalla más grande por tu dinero este Black Friday, lo mejor es un televisor. Incluso los televisores 4K PS5 de gama alta más pequeños eclipsan a la mayoría de los monitores, por lo que un televisor de tamaño completo te proporcionará la mejor experiencia.

Durante el Black Friday, a menudo tendrás la oportunidad de ahorrar muchísimo en televisores. Por poner un ejemplo, podrás hacerte con televisores de 65 pulgadas por el precio de sus homólogos de 55 pulgadas. Incluso los mejores televisores cambian de categoría de precio durante las rebajas.

Tienes una configuración doméstica "tradicional" centrada en la consola

A pesar de la evolución de las configuraciones de juego de esta generación, si la tuya (como la mía) sigue siendo más "tradicional", con la consola escondida bajo el televisor principal de tu casa, entonces es probable que no tenga mucho sentido plamntearse comprar un monitor este Black Friday.

A mí me encanta tener la PS5, la Xbox Serie X y la PS3 (sí, has leído bien) conectadas al televisor principal de 55 pulgadas de mi casa, y no creo que cambiara esa configuración por un monitor para la PS5. Sin embargo, estaría tentado de mejorar esa configuración con un televisor mejor: algunos de los de los últimos años también se han diseñado pensando en las consolas. Muchos de los modelos más recientes cuentan con modos o concentradores dedicados a los juegos y los últimos puertos HDMI (como el Sony A95K, el Samsung S95C y el LG C3, por nombrar sólo tres), por lo que una actualización de la configuración existente puede dar resultados espectaculares.

(Image credit: LG)

Juegas principalmente a títulos para un solo jugador

Si piensas a qué títulos juegas principalmente, podrás determinar rápidamente si te conviene más un televisor PS5 o un monitor PS5. Y si la respuesta a esa pregunta es principalmente juegos para un solo jugador, entonces un televisor, por inmersión y especificaciones, será más adecuado para ti.

Jugar a títulos como The Witcher 3, The Last of Us Part II o Assassin's Creed en una pantalla grande es una experiencia mucho más atractiva sólo por el espacio que ocupa. Dado que los televisores tampoco están pensados para las frecuencias de cuadro más rápidas (aunque ahora son capaces de alcanzar los 120Hz), son los compañeros naturales de las aventuras de un solo jugador de ritmo más lento. Si eso es a lo que juegas principalmente y tienes la configuración necesaria para llevar un televisor (o uno más grande si vas a actualizarte), puedes dejar de lado los monitores.

Por supuesto, eso no quiere decir que no puedas jugar a Call of Duty, Apex Legends o Fortnite a un alto nivel en un televisor (puedes hacerlo), pero la inmersión que ofrece un televisor para los juegos de un solo jugador no se puede superar y es sin duda una de las razones más convincentes para conseguir un televisor PS5 (o actualizarlo) este Black Friday en lugar de un monitor.

También necesitas algo para el entretenimiento y el cine

Naturalmente, tu televisor gaming principal también podría ser la pantalla principal de tu casa para ver películas, televisión y streaming. Por lo tanto, si quieres mantener esta función, lo mejor es un televisor, ya que casi todos los televisores inteligentes modernos vienen con las aplicaciones necesarias, como Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video, preinstaladas.

Si necesitas que tu próxima pantalla PS5 ofrezca esta flexibilidad, entonces tiene que ser un televisor. También merece la pena pensar en esto desde la perspectiva del sistema de sonido: si ya tienes una gran configuración de sonido, querrás mantenerla desplegándola con un televisor, en lugar de con un monitor gaming a menor escala.

Si este año vas a comprar un nuevo televisor PS5, echa un vistazo a la siguiente información sobre los precios más bajos y recientes de algunos de nuestros modelos favoritos.

Compra un monitor para PS5 este Black Friday si...

(Image credit: Sony)

Tienes una configuración doble PS5-PC

Si has montado una configuración multidispositivo, combinando tu PS5 y tu PC en una mega unidad de juego, entonces un monitor va a ser para ti este Black Friday. Sin embargo, incluso si eso no es lo que tienes ahora, pero tienes la intención de cambiar tu configuración para ser una combinación de las dos potencias, entonces definitivamente debes prestar atención a las ofertas de monitores PS5 que veremos esta temporada de ventas.

Ahora es más fácil que nunca tener un monitor para PS5 y PC. Hay un montón de modelos premium que ofrecen todas las especificaciones, puertos y funciones que necesitas para sacar el máximo partido de ambos. Incluso Sony lo ha reconocido con sus monitores Inzone M3 e Inzone M9, fabricados pensando en la convivencia de ambas plataformas en una misma pantalla. Con un cable HDMI para tu PS5 y un DisplayPort para tu PC, tus opciones son sublimes si lo que buscas es una pantalla de juegos que los gobierne a todos.

Prefieres frecuencias de fotograma rápidas y te conformas con resoluciones más bajas

Si lo que más te preocupa para jugar a la PS5 es la fluidez y la velocidad de fotogramas, la mejor opción es un monitor. Aunque muchos televisores para juegos ofrecen ahora frecuencias de refresco de 120Hz, los monitores han dado sus propios saltos y pueden ofrecer esta frecuencia, y más. Se trata de un factor especialmente importante a tener en cuenta si tienes una PS5 y un PC, ya que un monitor te permitirá obtener la frecuencia de refresco más alta que puede ofrecer una PS5 y, al mismo tiempo, te ofrecerá un límite mucho mayor de lo que puede ofrecerte un PC. Puede que tengas que cambiar estos fotogramas superrápidos por resolución, pero la PS5 puede seguir haciendo magia con un monitor 1080p de refresco rápido, por ejemplo.

Necesitas velocidad de juego (online o competitivo)

Como prolongación de lo anterior, si juegas de forma competitiva, un monitor siempre será la mejor opción. Las frecuencias de actualización más altas de los monitores no sólo te serán más útiles que un televisor, sino que también te beneficiarán otras características. En concreto, me refiero a que el tiempo de respuesta puede marcar una gran diferencia en juegos de ritmo rápido como Apex Legends. Hay que reconocer que los televisores OLED también ofrecen ahora mejores tiempos de respuesta, pero un monitor a menudo lo acompañará de una frecuencia de refresco superior, entre otras cosas.

El tamaño de la pantalla también es un factor importante desde el punto de vista del juego competitivo y en línea. Al fin y al cabo, hay una razón por la que los jugadores profesionales sólo utilizan monitores pequeños de entre 24 y 27 pulgadas. Y es que este tamaño se adapta mejor a lo que el ojo humano puede recibir visualmente y procesar con rapidez. Un televisor grande es ideal para sumergirse en los juegos de un solo jugador, pero sería más difícil procesar toda la acción de una partida online o competitiva.

¿Quieres comprar un monitor? A continuación te mostramos los últimos precios y ofertas de algunas de nuestras mejores opciones.

¿Deberías comprar un televisor PS5 o un monitor PS5 este Black Friday?

(Image credit: Sony)

En última instancia, la decisión dependerá de tu configuración personal. Para ser francos y sencillos, creemos que si ya tienes una consola "tradicional", lo mejor será un televisor. La buena noticia es que va a haber un montón de televisores increíbles con descuentos. Si eres un gamer de PC que quiere también una PS5, o alguien que quiere mantener una única configuración en un escritorio gaming, entonces un monitor será la mejor opción, ya que te ofrecerá una pantalla específica de juego que proporcionará lo mejor para ambas plataformas.

Esto es especialmente cierto con los grandes televisores para juegos, como la serie C de LG, cuyos paneles OLED se están acercando peligrosamente a los tamaños de los monitores. La elección, potencialmente, nunca ha sido tan difícil, pero todavía hay algunos factores suficientemente claros en los que pensar que te ayudarán a decidir cuál es el mejor para ti.