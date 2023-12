El lanzamiento de Alone in the Dark se retrasa porque "el bienestar del equipo es una prioridad absoluta"

El reboot de Alone in the Dark se ha vuelto a retrasar, por decisión del editor THQ Nordic para ayudar a los desarrolladores durante el periodo navideño.

El reboot de Alone in the Dark ya se había retrasado hasta 2024 para evitar el apretado calendario de lanzamientos de octubre, pero ahora parece que retrasar el lanzamiento hasta enero no ha sido suficiente. En un comunicado de prensa, THQ Nordic explica cómo llegó a la decisión de posponer aún más el juego de supervivencia hasta marzo de 2024.

"Con nuestra fecha de lanzamiento inicialmente prevista para enero de 2024, la temporada navideña habría estado llena de estrés y habría sido cualquier cosa menos una época alegre para Pieces Interactive", afirma THQ Nordic. "El bienestar de los equipos es una prioridad absoluta, y ambas empresas quieren evitar cualquier posible crisis durante las fiestas navideñas".

Además, THQ Nordic y Pieces Interactive quieren asegurarse de que el juego no solo cumpla las expectativas de la comunidad, sino que las supere, especialmente con las sobresalientes interpretaciones de las estrellas de Hollywood David y Jodie como protagonistas principales."

El lanzamiento del reboot de Alone in the Dark está previsto para el 20 de marzo de 2024 para PS5, Xbox Series X|S y PC. Los jugadores pueden esperar que el juego de survival horror aproveche sus raíces, ya que reimagina la versión clásica de 1992.

Sin embargo, si no puedes esperar hasta marzo de 2024, puedes descargar un prólogo gratuito y jugable ahora mismo en Steam, PlayStation Store y Microsoft Store. Publicado inicialmente en mayo de 2023, el prólogo de Alone in the Dark sigue a Grace Saunders, una niña de 11 años cuyo viaje para entregar una carta se tuerce terriblemente. Los jugadores podrán experimentar la Mansión Derceto, la inquietante mansión gótica sureña, bajo una luz totalmente nueva, así como sumergirse en el eldritch horror por el que es bien conocido este próximo juego de survival horror.