El estudio del remake de The Witcher está eliminando partes "obsoletas" del juego original

La desarrolladora Rebel Wolves ha confirmado que planea introducir cambios significativos en su remake de The Witcher.

El remake del título de 2007 -cuyo nombre en clave inicial era Canis Majoris- se anunció en 2022 y estará dirigido por un equipo de veteranos de CD Projekt Red, entre los que se encuentra el director ejecutivo Jakub Robosz, que en una reciente entrevista con Edge (según GamesRadar) afirmó que para que el remake funcione es necesario abordar multitud de elementos del clásico juego de rol.

Robosz trabajó en The Witcher 2: Assassins of Kings y The Witcher 3: Wild Hunt pero no tuvo la oportunidad de trabajar en el primer juego y eso le "molestó" y quería una "oportunidad para darle la justicia que se merece."

Ahora que se ha hecho cargo del remake, el director ejecutivo ya tiene algunas ideas de lo que hay que abordar: "Ante todo, necesitamos un análisis honesto y realista de qué partes son sencillamente malas, están anticuadas y hay que rehacerlas."

Esto se aplica a las características que simplemente no se sostienen casi dos décadas después, como los efectos visuales y otros elementos de juego, pero también será "destacar las partes que son grandes, deben mantenerse, o son directamente pilares clave que no pueden ser descartados."

Por ahora no conocemos demasiados detalles sobre el remake, sólo que será de mundo abierto, así que es probable que reciba una revisión similar a la de The Witcher 3 en cuanto a exploración y efectos visuales, como esas impresionantes puestas de sol. Rebel Wolves también se encargará de "reorganizar" las mejores partes del original "para crear algo que sea satisfactorio y que aún resuene con la sensación" del juego.

El remake de The Witcher se desarrollará en Unreal Engine 5 con la misma tecnología que The Witcher 4 (cuyo nombre en clave es Polaris), en el que está trabajando CD Projekt Red junto a la secuela de Cyberpunk 2077.