Dead by Daylight incorpora a Chucky, el Muñeco Diabólico

Los fans de Dead by Daylight van a recibir una sorpresa tardía de Halloween, ya que se acaba de anunciar que Chucky, el muñeco asesino famoso por, bueno, ser un muñeco asesino, llegará al popular juego de terror multijugador a finales de este mes.

Chucky, conocido por su aparición en la franquicia Child's Play, llegará con su inconfundible aspecto. El tráiler de la incorporación de Chucky a Dead By Daylight parece un anuncio de juguetes, en el que se señala que es un muñeco para morirse de risa. También muestra las características clave de Chucky: un muñeco diminuto con una boca asquerosa, un gran cuchillo y la icónica voz de Brad Dourif, que regresa aquí para algunas nuevas líneas de voz.

"Sabemos que los fans de Dead by Daylight han estado clamando por ver a Chucky en el juego, y nos moríamos de ganas de hacerlo realidad", afirma Bill Kispert, vicepresidente senior y director general de desarrollo de negocio, Universal Games y plataformas digitales.

Y añade: "Es el momento perfecto para que Chucky desate su particular marca de caos sobre los jugadores en Dead by Daylight, mientras también los aterroriza en la última temporada de la entretenidísima y siempre impactante serie de USA & SYFY."

"Es un personaje que nunca pensé que podríamos introducir en La Niebla debido a su tamaño", señala Mathieu Côté, responsable de asociaciones de Behaviour Interactive. "El equipo se ha superado para demostrarme que estaba equivocado. Los jugadores están de enhorabuena: Chucky en Dead by Daylight es realmente la experiencia de juego de terror multijugador que no se pueden perder."

Como asesino, Chucky tiene una nueva habilidad Slice & Dice, que le permite embestir y atacar a los supervivientes. Sin embargo, como es un muñeco diminuto, al parecer contará con la ayuda de su espíritu humano, Charles Lee Ray, a la hora de colgar a los Supervivientes, o cuando los interrumpa durante una cámara acorazada o una reparación.

Aparte de esto, su tamaño es una ventaja, ya que podrá saltar por las ventanas o agacharse bajo los palés para seguir el ritmo de los supervivientes. Aún no hemos visto ninguna imagen de Chucky en acción, pero parece que será una amenaza inmediata en el mundo de Dead By Daylight.

No es la única noticia que hemos tenido de Dead By Daylight esta semana: a principios de esta semana, se anunció que la colaboración Dead By Daylight x Stranger Things también regresaba al juego.