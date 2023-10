El nuevo iMac M2 podría ser una pequeña mejora, a costa del mejor MacBook de la historia

Parece que la espera de un nuevo iMac de 24 pulgadas podría haber llegado a su fin, pero los últimos rumores no me emocionan mucho... aún.

Según informa 9to5Mac, parece que Apple está planeando actualizar la gama de iMac de 24 pulgadas, que ya tiene dos años, del chip M1 original a los actuales M2 y M2 Pro.

El rumor proviene del sitio japonés MacOtakara, que ha descubierto que los clientes que quieren configurar la versión M1 del iMac con mayor memoria y capacidad de almacenamiento están viendo retrasos en sus pedidos. Esto ha llevado a MacOtakara, una fuente bastante respetada cuando se trata de hardware de Apple, a sugerir que esto podría ser un indicio de que Apple se está preparando para una revisión de hardware, y que la producción de chips M1 (y los productos que todavía los utilizan) podría estar llegando a su fin.

Este nuevo rumor me ha despertado sentimientos encontrados. Por un lado, ¡viva! Por fin, nuevos iMac, que siguen siendo de los mejores PC todo-en-uno" que se pueden comprar. Por otro lado, ¡buu! ¿Qué pasará con los legendarios iMac M3?

Nos tendremos que conformar con el M2

Si bien es cierto que el iMac M1 se está quedando anticuado -por lo que cualquier actualización será bienvenida-, el hecho de que parezca que los nuevos iMac vendrán con chips M2 será decepcionante para cualquiera que espere una actualización importante de las especificaciones.

En los dispositivos que hemos visto con los últimos chips de Apple, el M2 no supone un salto generacional respecto al M1 en lo que a rendimiento se refiere. Se trata más bien de una mejora progresiva, en gran parte gracias a la calidad del chip M1.

El chip M2 también está envejeciendo, ya que se lanzó por primera vez en junio de 2022. Por eso, mucha gente esperaba que los nuevos iMac se saltaran por completo la generación M2 y se lanzaran con el chip M3, que probablemente ofrecería un gran aumento de rendimiento con respecto al M1.

No estaba muy convencido de que el chip M3 fuera a debutar en un iMac: es mucho más probable que Apple muestre el próximo chip en un producto más convencional, como un nuevo MacBook Air. Pero este rumor, que se suma a los que ya hemos oído de que el chip M3 no llegará pronto, sugiere que Apple es consciente de que el iMac está envejeciendo, por lo que quiere actualizarlo, pero no quiere esperar hasta que el M3 esté listo.

Para ser justos, si este rumor es cierto, además de un iMac con el chip M2, también tendremos un iMac con el chip más potente M2 Pro (como el último Mac mini (2023)), que ofrece un mayor salto en rendimiento y más opciones para los consumidores, ya que nunca hubo un iMac con el M1 Pro como opción.

(Image credit: Future)

¿Fin del trayecto para el M1?

Otra cosa que me preocupa de este rumor es la sugerencia de que la producción de M1 podría estar ralentizándose, e incluso terminando.

Sería una pena, porque significaría el final probable del único producto M1 que sigo recomendando a la gente: el MacBook Air (M1, 2020). Este sigue siendo uno de los mejores portátiles que se pueden comprar, sobre todo porque con cada MacBook M2 que se lanza, su precio baja, lo que hace que lo que antes era un portátil con una excelente relación calidad-precio ahora sea aún más una ganga. Al precio que tiene actualmente, literalmente no hay otro portátil que se le acerque.

Sin embargo, si los iMac M1 desaparecen, sólo queda el MacBook Air M1, así que podría ser el principio del fin de este fantástico MacBook. Si ese es el caso, ningún nuevo iMac lo compensará, al menos para mí.