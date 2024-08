Los OnePlus Buds Pro 3 son oficiales y prometen un gran sonido y mejoras en la cancelación de ruido

Después de semanas y semanas de filtraciones cada vez más detalladas, la semana pasada escribí que si los Buds Pro 3 de OnePlus no estuvieran a punto de lanzarse me comería mis auriculares. Pero mis auriculares ya no están en el menú, porque los Buds Pro 3 por fin se han presentado, y he escrito tantas veces sobre su filtración que he escrito sin querer «por fin se han filtrado».

Pero no, he tenido que borrar y reescribir: los OnePlus Buds Pro 3 ya son oficiales. Y eso significa que es hora de que todos pongamos cara de sorpresa mientras fingimos no conocer prácticamente todos los detalles de los nuevos auriculares de OnePlus. Como descubriremos, las filtraciones han sido muy precisas.

OnePlus Buds Pro 3: características clave

La gran novedad es la mejora del sonido, que se consigue con transductores duales de 11 mm y 6 mm y, por primera vez en OnePlus, dos convertidores de digital a analógico (DAC) por auricular: uno para cada tweeter y otro para cada woofer. Hasta aquí todo filtrado, pero OnePlus entra en más detalles. El woofer cuenta ahora con dos imanes para ofrecer más potencia y tiene un nuevo diafragma compuesto de cerámica y metal; el tweeter también tiene un diafragma mejorado y una «pequeña pero poderosa» bobina móvil plana de 35 micrómetros para ofrecer un mejor rendimiento en las altas frecuencias.

(Image credit: OnePlus)

Ya son oficiales los predecibles preajustes del ecualizador Dynaudio, que prometen un «sonido increíble», y también son oficiales las mejoras previstas en el sistema ANC (cancelaciín activa de ruido): OnePlus afirma que con hasta 50dB de cancelación activa de ruido, los nuevos Buds Pro 3 ofrecen la mejor cancelación de ruido de la historia de la firma. El sistema de reconocimiento ambiental al estilo Apple puede ajustar la configuración del ANC cuando entras o sales de un entorno ruidoso, y OnePlus afirma que el ANC inteligente también ofrece ventajas en cuanto a la duración de la batería. La compañía afirma que el estuche de carga dura hasta 43 horas, aunque no ha indicado la duración de la batería con el ANC activado.

El estuche de carga se ha rediseñado y los auriculares tienen un nuevo acabado bicolor. Tienen los mismos controles táctiles que los OnePlus Buds 3, así que puedes deslizar para ajustar el volumen, pellizcar para controlar la música y pellizcar y mantener pulsado para cambiar entre cancelación de ruido y transparencia.

El Bluetooth es 5.4 con Fast Pair, y los auriculares también son compatibles con Google Spatial Audio.

Hay dos colores con los nombres de fantasía obligatorios: Midnight Opus y Lunar Radiance, también conocidos como beige y negro. Ambas versiones están disponibles de inmediato por 199€. Con este precio, se enfrentarán a algunas de las mejores opciones de auriculares inalámbricos. Una vez que los hayamos probado, te diremos si están a la altura de la competencia.

