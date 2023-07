TikTok übernimmt das passwortlose Anmeldesystem Passkeys von Apple, um die Sicherheit der Benutzerkonten zu erhöhen und die Bemühungen der Muttergesellschaft ByteDance zu unterstützen, in Sachen Datenschutz reinen Tisch zu machen.

Die Enthüllung von Passkeys und die Ankündigung, dass TikTok neben Apple und Google Mitglied der FIDO Alliance ist, war eine offizielle Erklärung von TikTok, die Datenschützer dennoch überrascht haben dürfte.

TikTok ist die wohl beliebteste Social-Media-Plattform der Welt, obwohl ihre weltweiten Nutzerdaten bis Juni 2022 ausschließlich auf chinesischen Servern gespeichert werden (die nach chinesischem Recht von der Regierung überwacht werden).

TikTok, Sicherheit und Popularitätsverlust

Jetzt ist TikTok, wie auch KI, für die erste Welt eine banale Ablenkung von den Problemen der Welt geworden, und zwar in einem Ausmaß, dass es tatsächlich zu einem der Probleme geworden ist.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu wissen, dass die (sehr guten, wenn auch unentschuldbar späten) Sicherheitsmaßnahmen, die ByteDance eingeführt hat, wahrscheinlich gar nicht existieren würden, wenn die Regierungen auf der ganzen Welt nicht auf ihre Einwände gegen den Datenschutz eingegangen wären.

Dies wirft Bedenken hinsichtlich der Cybersecurity-Kompetenz der Öffentlichkeit auf, und zwar in zweierlei Hinsicht: Weiß der Durchschnittsnutzer von Passkeys (vielleicht nicht, ich höre nur auf der Arbeit davon, obwohl ich generell ein großer Befürworter von Passwortmanagern bin), und wenn er sich nicht um die Sicherheit seiner Konten kümmert (was er tun sollte), dann braucht er einen Tritt in die richtige Richtung.

Es ist ein nihilistischer Standpunkt, aber die Politik der letzten Jahre hat uns gelehrt, dass der Durchschnittsbürger an alles glaubt und für alles einsteht, egal wie falsch oder unmenschlich es ist. TikTok, die objektiv gesehen schlechteste Kreativplattform seit DeviantArt, war also schon immer dazu bestimmt, unterzugehen.

Bleibt abzuwarten, was als nächstes kommt. Erstmal gibt es ein neues Sicherheitsupdate für iPhone-Nutzer.