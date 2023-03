Metas "größte Einzelinvestition" ist jetzt KI, nicht das Metaverse

In krassem Gegensatz zu seinem Versprechen, das Metaverse zu verwirklichen, hat die Muttergesellschaft von Facebook und Instagram, einen wenig überraschenden Richtungswechsel angekündigt.

In einem Brief (Öffnet sich in einem neuen Tab) an die Mitarbeiterinnen kündigte Meta-CEO Mark Zuckerberg an, dass die "größte Einzelinvestition" des Unternehmens nun in die Weiterentwicklung der KI-Strategie fließt.

Gleichzeitig teilte Zuckerberg den Beschäftigten mit, dass weitere 10.000 Stellen gestrichen und die derzeit 5.000 offenen Stellen nicht neu besetzt werden.

Meta Künstliche Intelligenz

Während die Arbeit an seinem Metaverse nach Angaben des Unternehmens "weiterhin eine zentrale Rolle bei der Definition der Zukunft sozialer Verbindungen spielt", könnte der Schritt als ein Aufspringen von Meta auf den jüngsten KI-Zug gesehen werden, um Zuckerbergs persönliches Vermögen, das, wie Entrepreneur (Öffnet sich in einem neuen Tab) anmerkt, "an die Leistung von Meta gekoppelt ist", wieder aufzufüllen.

Angesichts der Position, die Meta in der Branche einnimmt, teilte Zuckerberg mit, dass das Unternehmen bereits über die Infrastruktur verfügt, um KI in einem, wie er es nannte, "noch nie dagewesenen Umfang" bereitzustellen.

Metas Plan für künstliche Intelligenz bleibt unklar. Der Brief deutet jedoch darauf hin, dass kreative Ausdrucksmöglichkeiten und die Entdeckung neuer Inhalte zu den bestehenden Anwendungsfällen gehören.

In seinem Brief unterscheidet Zuckerberg klar zwischen künstlicher Intelligenz und dem Metaverse, das seiner Meinung nach "ein realistisches Gefühl der Präsenz" vermitteln soll.

Auch wenn künstliche Intelligenz zweifellos stark in das Metaverse integriert sein wird, wirft der plötzliche Richtungswechsel des Unternehmens und die umfangreichen Investitionen in KI die Frage auf, ob es eine kurzfristige Lösung für die wirtschaftlichen Herausforderungen sucht, mit denen es ganz offensichtlich konfrontiert ist.

In der Zwischenzeit haben KI-Autoren wie ChatGPT und andere mediengenerierende Tools ein enormes Interesse bei Verbrauchern und Unternehmen geweckt, und dies könnte der perfekte Zeitpunkt (wenn auch etwas spät) für Meta sein, sich der Party anzuschließen.

Im sogenannten "Jahr der Effizienz" wird Meta einige Managementebenen abbauen, um die Belegschaft zu verschlanken, das Verhältnis von Ingenieuren zu anderen Aufgaben zu optimieren und sogar Projekte mit geringerer Priorität einzustellen.