35 Millionen Datenpunkte: So könnten Einzelhändler und Lieferanten künftig Online- und Offline-Daten effizienter nutzen

Über Daltix

Daltix wurde 2016 in Belgien gegründet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die am besten zugänglichen und kuratierten Daten zu allen Produkten des Einzelhandels für Konsumgüter mit hoher Umschlagshäufigkeit bereitzustellen. Daltix sammelt, strukturiert und bereinigt Daten, so dass eine faktenbasierte Analyse zur Unterstützung von Strategien sowohl für Einzelhändler als auch für Lieferanten einfacher wird. Das Produkt ermöglicht es den Kunden, Einblicke in Preis-, Werbe- und Produktverkaufsdaten zu gewinnen. Daltix ist stolz darauf, Daten von extrem hoher Qualität zu liefern. Zu den Kunden von Daltix gehören unter anderem die GfK, Coca-Cola, EUROPACIFIC Partners und Unilever. Daltix hat 23 Mitarbeiter in Belgien und Portugal und ist seit kurzem auch in Deutschland aktiv.