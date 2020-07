How to: Wie lade ich Bilder auf Instagram hoch über PC?

Wenn du die richtigen Tricks kennst, ist es möglich, über einen PC Fotos auf Instagram zu posten. Dies ist äußerst praktisch: So kannst du deine Bilder mit einem kostenlosen Photo Editor bearbeiten, der speziell für Desktop entwickelt wurde und musst nicht an mobilen Apps verzweifeln.

Instagram macht es überraschend schwierig, Fotos über einen Desktop PC hochzuladen - es gibt keine Möglichkeit, dies entweder mit der offiziellen App für Windows 10 oder der Instagram Webseite zu tun. Auch für macOS gibt es keine Instagram App.

Das kann echt ärgerlich sein, besonders wenn du Fotos veröffentlichen möchtest, die du per Digitalkamera und nicht mit dem Smartphone aufgenommen hast. Oder wenn du deine Bilder vor dem Posten gern mit Desktop-Software bearbeiten möchtest.

Glücklicherweise gibt es ein paar praktische Wege, das Ärgernis zu umgehen. Mit diesem Trick kannst du Fotos von deinem PC oder Mac auf Instagram hochladen. Alles was du brauchst? Eine kostenlose Software!

Methode 1: Vivaldi

Image credit: TechRadar

1. Downloade Vivaldi

Die einfachste und schnellste Möglichkeit, Fotos vom PC oder Mac auf Instagram hochzuladen, ist der super-individualisierbare Webbrowser Vivaldi. Dieser spielt die mobile Version von Instagram ab - in einem Web Panel.

Downloade und installiere Vivaldi und führe nun entweder den Assistenten aus, um Lesezeichen zu importieren und deine persönlichen Einstellungen festzulegen oder klicke auf "Alles überspringen" und fahre mit den Standardeinstellungen des Browsers fort.

Image credit: TechRadar

2. Erstelle ein Web Panel

Gehe zu www.instagram.com und klicke dann auf das Plus-Symbol (Add Web Panel) auf der linken Seite der Browseroberfläche. Die URL wird automatisch eingefügt, alles was du tun musst, ist ein weiteres Mal auf das Plus zu klicken.

Die mobile Version von Instagram wird nun in einer Sidebar auf der linken Seite des Browsers angezeigt. Auch wenn du andere Webseiten besuchst, bleibt diese dort angeheftet. Melde dich bei deinem Konto an und ändere die Größe der Seitenleiste so, dass die mobile Webseite bequem hineinpasst.

Image credit: TechRadar

3. Auf Instagram hochladen

Klicke auf das Plus-Symbol in der Mitte der Webseite um ein Bild von deinem PC oder Mac auszuwählen. Setze Filter, füge eine Beschreibung und Tags hinzu und lade das Foto nun hoch.

Methode 2: BlueStacks App Player

Image credit: TechRadar

1. Downloade BlueStacks App Player

Die Instagram App für Android ist klasse und du kannst sie auch auf deinem PC abspielen: Mit dem kostenlosen Android Emulator BlueStacks App Player. Mit diesem kannst du ganz bequem deine Bilder vom PC oder Mac zu Instagram uploaden.

Downloade und installiere BlueStacks, dann warte ein paar Minuten während die Anwendung zum ersten Mal geöffnet wird. Verwerfe das Tutorial mit dem X oben rechts und stelle sicher, dass du die richtige Sprache ausgewählt hast - und tippe auf die Pfeiltaste.

Image credit: TechRadar

2. Logge dich in deinen Google Account ein

Klicke auf "Weiter" und melde dich in deinem Google Konto an. Überprüfe die Nutzungsbedingungen und klicke (falls du einverstanden bist) auf "OK".

Die nächsten Kontrollhäkchen sind optional - verwendest du BlueStacks nur zum Hochladen auf Instagram, kannst du alle deaktivieren. Klicke dann auf "Weiter" und gib deinen Namen ein (er dient nur zur Personalisierung).

Image credit: TechRadar

3. Installiere die Instagram App

Nun siehst du eine Version des Google Play Store. Suche nach Instagram (die Suchleiste ist oben rechts), wähle die offizielle App aus und installiere diese. Die Instagram App fordert Zugriff auf Informationen wie deine Kontakte und deinen Standort an. Falls das für dich okay ist, klicke auf "Akzeptieren".

Nach einem Moment erscheint das Instagram-Symbol unter der Registerkarte "Meine Apps". Zum Öffnen brauchst du nur einmal klicken.

Image credit: TechRadar

4. Hochladen, Filter auswählen und teilen

BlueStacks wird seine Größe und Form an die eines vertikal ausgerichteten Smartphones anpassen. Melde dich mit deinen üblichen Daten in deinem Instagram-Konto an (der Login-Link befindet sich unten). Nun wird dein Instagram Feed so angezeigt, wie du es von deinem Phone gewohnt bist.

Klicke auf das Plus-Symbol unten in der Mitte und wähle "Galerie" aus. Gehe nun über das Dropdown-Menü zu "Weitere ... " und nimm "Pick from Windows". Finde das Bild, welches du hochladen möchtest, wähle es aus und klicke auf "Öffnen".

Nun kannst du dein Bild zuschneiden, Filter und eine Beschriftung hinzufügen und mit deinen Followern über alle gängigen sozialen Netzwerke teilen.