Anmeldelse: Zyxel WAX630S

Markedet for trådløse adgangspunkter har undergået se stor fornyelse, siden introduktionen af AX-klasse-enheder og MESH-kompatible løsningers stigende popularitet.

I stedet for monolitiske routere implementerer virksomheder nu loft- eller vægmonterede adgangspunkter, der forenkler installationen ved hjælp af PoE-teknologi (Power over Ethernet).

Nogle af disse er meget billige, som fx Zyxel NWA90AX, som vi for nylig anmeldte, og der er mange andre, som fx EnGenius eller Netgear Orbi Pro hardware.

Her er vi i den dyrere ende af skalaen med vores Zyxel WAX630S-anmeldelse, et adgangspunkt (AP), der koster flere gange så meget som sin NWA90AX-bror.

Hvad har Zyxelinkluderet i dette adgangspunkt, der gør det denne pris værd?

(Image credit: Mark Pickavance)

Pris

I Danmark fås Zyxel WAX630S til ned til 4.762,- kr.

(Image credit: Mark Pickavance)

Design og funktioner

Hvis den sammelignes med den meget billigere NWA90AX, ser WAX630S praktisk talt identisk ud udefra.

Stylingen er dog noget vildledende, da dette er et større stykke udstyr, der er 18 cm firkantet og 3,9 cm tykt, sammenlignet med den 14 cm firkantede og 3,75 cm tykke NWA90AX.

Den ekstra plads inde i kabinettet fordobler næsten vægten af WAX630S i forhold til dens lillebror, og den kommer op på hele 530 g.

Zyxel inkluderer en robust monteringsplade, der gør det muligt at montere routeren sikkert, så den siddeer sikkert på væggen eller i loftet.

(Image credit: Mark Pickavance)

Specs CPU: Quad-core 1 GHz Qualcomm IPQ8071A

RAM: 1 GB

Lagerplads: 256 MB MXIC

LAN: Qualcomm QCA8081 / Atheros AR8033

5 GHz: Qualcomm Atheros IPQ8072A (4x4)

2 GHz: Qualcomm Atheros IPQ8072A (2x2)

Båndbredde: 575 Mbps (2,4 GHz) og 2400 Mbps (5 GHz)

Båndstyring: Ja

WDS/MESH: Ja

Lastbalancering: Ja

Hurtig roaming: Præ-godkendelse, PMK-cache og 802.11r/k/v

Godkendelse: WPA/WPA2/WPA3-Enterprise/EAP/IEEE 802.1X/RADIUS-godkendelse

LAN: 1 x 1/2,5 Gbps LAN, 1 x 1 Gbps LAN

Strøm: PoE (802.3) ved: strømforbrug 19 W, DC-indgang: 12 VDC 2 A

Størrelse: 180 x 180 x 39 mm

Vægt: 530 g

Det er nyttigt, at monteringen er designet til understøtte montering både lodret og vandret, hvilket gør det muligt for WAX630S at sidde i loftet eller på en væg.

Mange MESH-adgangspunkter er udelukkende loftmonterede, men antennen kan fungere i begge retninger, hvilket giver nogle meget tiltrængte muligheder for dem med vanskelige installationer.

På undersiden af routeren finder man to RJ45-porte, den ene er specifikt til dens uplink til netværket, og den anden er en ekstra LAN-port, der kan bruges til lokalt udstyr eller til at udvide netværket.

Porten, der er mærket 'uplink', er en 2,5 GbE PoE-kompatibel port, der gør det muligt at distribuere mere båndbredde over wi-fi fra netværket, end vi typisk ser med 1 GbE-porte, og den driver også enheden.

Der er også en ekstra 12v DC-indgang, men Zyxel har ikke inkluderet en strømforsyning i kassen. For dem, der har brug for ekstra sikkerhed mod en elektrisk brand, har denne router også en jordforbindelse nedenunder.

Det er skuffende, at der ikke medfølger en PoE-injektor med i kassen, og dokumentationen henviser kunderne til at bruge Zyxels PoE12-30W-injektor, som fås til 350 kr.

Bortset fra 2,5 GbE PoE-porten kan dette virke lidt undervældende, men hvad denne AP har inde i sit hvide plastikhus er meget mere imponerende.

Et enkelt kabel fører både strøm og data til dette PoE-adgangspunkt, men der medfølger ingen strøminjektor i æsken (Image credit: Mark Pickavance)

I brug

Når vi tidligere har anmeldt trådløst udstyr, har vi bestræbt os på at forklare, at selvom en router kan være klassificeret til 1800 eller 3000 Mbps gennemløb, kan den praktisk talt ikke levere den ydeevne til en enkelt bruger.

Det skyldes enten, at klienthardware kun kan kommunikere over en enkelt kanal, eller at uplinket til serveren er begrænset af en gigabit LAN-port.

Den samme begrænsning er til stede i denne hardware, selvom nogle af flaskehalsene er blevet rettet for at muliggøre bedre udnyttelse af den tilgængelige båndbredde.

En af grundene til, at denne hardware koster meget mere end NWA90AX er antallet af samtidige streams, som den kan betjene.

WAX630S er en platform med dual-radio (dual 4x4+2x2 MIMO) 802.11ax med en maksimal datahastighed på 2975 Mbps.

Det er fire streams på 5 GHz til 4x4 og yderligere to på 2,5 GHz til 2x2, og det får mest muligt ud af disse streams ved hjælp af Dynamic Channel Selection (DCS), Load Balancing og Smart Client Steering.

Teknisk set ville det ikke være muligt at bruge hele 2975 Mbps, hvis klienter fik adgang til netværksressourcerne, da uplinket kun er 2,5 GbE. Det er tæt nok på, at det meste af båndbredden kan udnyttes, og der er noget tilbage til, at klienter kan tale på tværs af adgangspunktet med hinanden.

Adgangspunktet kan konfigureres ved hjælp af en webgrænseflade vist her, eller ved at bruge den skybaserede Nebula-tjeneste. (Image credit: Mark Pickavance)

Den anden forbedring her er, hvordan antennearrayet er organiseret, og hvordan dette reducerer muligheden for interferens fra andre trådløse kilder ved at bruge Basic Service Set (BSS). Denne funktion øger effektiviteten af rumlig genbrug ved at justere antennemønsteret for at undgå, at signalerne forveksles med andre, der bruger den samme kanal.

Bortset fra overlappende genbrug af kanaler, er det andet problem, som virksomheder beliggende i byer kan støde på, interferens fra en lokal 5G/4G-antenne. Zyxel har sat et filtersystem i denne router for at reducere påvirkningen fra

disse signaler.

Dette indebærer, er, at dem, der har brug for stabile forbindelser, ikke bør blive påvirket af andre, hverken på det samme kontor, i den tilstødende bygning eller fra mobiltelefonmasten på den anden side af gaden.

For dem med større områder er denne hardware også designet til at problemfrit administrere brugere, der bevæger sig gennem bygningen på tværs af flere adgangspunkter.

Administrationsværktøjer, der enten administreres lokalt eller globalt ved hjælp af Nebular-kontrolcentertjenesten, kan implementere belastningsbalancering, hvor der er sat grænser for det maksimale antal klienter, der er knyttet til hver AP, og den båndbredde, som en klient kan bruge. Designet har en 160 Hz bagkanal til at forbinde andre adgangspunkter trådløst.

(Image credit: Zyxel )

Ydelse

Det er meget udfordrende at teste et adgangspunkt som WX630S. Teknologien tilpasser sig i realtid til de signaler, adgangspunktet detekterer omkring sig, og skifter konstant det trådløse landskab, hvilket resulterer i noget af et bevægeligt mål for dem, der forsøger at vurdere det.

Derfor er forbindelseshastigheden for en enkelt klient ikke den mest afgørende faktor, da denne enhed handler mere om kvaliteten af tjenesten end den faktiske maksimale hastighed, som enhver klient opnår.

Det, vi kan sige, er, at i det samme rum kan klienthastigheder på omkring 500 mb/s på 5 GHz opnås og halvdelen af dette i et tilstødende rum. 2,4 GHz-siden af dette design virker solid, og afstanden, hvor en forbindelse stadig er mulig, bør let nå uden for ejendommen, hvis adgangspunktet monteres indvendigt på en ydervæg.

Zyxel dokumenterede meget venligt, hvordan den 'smarte antenne' i denne enhed opfører sig, når den er monteret på væg eller loft, og hvordan den kan sammenlignes med den dyrere WAX650S-model.

Med WAX630S er der meget lille forskel i ydeevne mellem de to orienteringer. Med WAX650S er signalydelsen marginalt bedre ved vægmontering og dårligere loftmontering.

Vores generelle vurdering af denne enhed er, at ydeevnen er god, men ikke spektakulær.

Der er lagt en stor indsats i denne hardware, der modstår de utal af forstyrrernde signaler, som en typisk byinstallation giver. Men kun installation i dine lokaler kan afgøre, om disse mekanismer fungerer i den specifikke kontekst, da der er så mange variabler i spil.

Mens Zyxel har designet WAX630S til at opnå det bedst mulige resultat, er der ingen garantier, når det gælder trådløst netværk.

(Image credit: Zyxel )

Endelig vurdering

Før vi taler om, hvad der er godt ved denne enhed, så lad os først dykke ned i den lidt underlige logik i, hvordan Zyxel prissætter sine enheder.

Som et adgangspunkt med seks streams er WAX630S prissat til omkring 5.000 kr. Det er en noget høj pris, da fx flere(meget) billigere fire-stream-kompatible adgangspunkter kan være en bedre løsning. Disse ville tilbyde mere dækning, større gennemløb, flere samtidige brugere og større modstandsdygtighed end en enkelt massivt multi-stream-enhed.

Der er naturligvis ulemper ved denne tilgang med hensyn til kabling, switch og en mere kompliceret installation. Selv fra dette perspektiv antyder det, at WAX630S sandsynligvis er prissat til overpris.

Hvis WAX630S har en formildende funktion, er det 2,5 GbE PoE-forbindelsen, da de billigere fire-stream adgangspunkter af denne type generelt kun tilbyder 1 GbE LAN. Men at betale så meget for yderligere to streams og en 2,5 GbE LAN-port er sandsynligvis at betale for meget.

Hvis WAX630S kostede omkring det halve, ville dens specifikationer måske give mere mening, men sådan er det desværre ikke.

Den ekstra værdi, som denne hardware har at tilbyde, er den abonnementsfrie cloud-administration, som Zyxel tilbyder med Nebula kontrolcenter, den fleksible gulv- eller væginstallation og et ry for at levere pålidelig og velovervejet hardware.

Dette er rimelige begrundelser, men de er måske ikke nok til at gøre dette adgangspunkt til det, som it-chefer vil foretrække.