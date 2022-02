Anmeldelse: Technics EAH-AZ40

Anmeldelsen på ét minut

Der er "komfortabel", og så er der Technics EAH-AZ40. De er små, lette og nemme at putte i ørerne, og det er nogle af de mest behagelige, vi har prøvet. Vi har ingen problemer med at have dem i, lige så længe batteriet holder (og med otte timer i øretelefonerne og et par ekstra opladninger i etuiet, kan det godt tage noget tid at løbe tør).

Det er lige så nemt at styre øretelefonerne, som det er at gå med dem. Stemmestyring er virker fint, og det samme gælder med touch-styring. Den medfølgende app er mere omfattende end de fleste andre. Det kunne ikke være nemmere at få EAH-AZ40 til at gøre præcis det, du ønsker.

Udfordringen for EAH-AZ40 er, at der er så mange konkurrenter på samme prisniveau omkring 999 -1.200 kroner. Konkurrenter, som på nogle områder klarer sig bedre. Der er ikke mange, som er lige så behagelige at have i ørerne eller lige så nemme at betjene, så her har Technics en fordel. Men når det gælder bedre batterilevetid er udvalget bredt, og der er også flere, som leverer bedre lyd, som f.eks. Jabra Elite 4 Active, som godt nok ikke er helt så stilfulde, men som kommer med en IP57-rating, så de er både støv, og vandtætte.

Så Technics EAH-AZ40 er et par ganske udmærkede hovedtelefoner, som først og fremmest er rigtig behagelige at have i ørerne.

Technics EAH-AZ40 (Image credit: TechRadar)

Pris og tilgængelighed

Øretelefonerne er på markedet nu

Prisen ligger på 1.099 kroner.

Technics EAH-AZ40 er til salg nu, og prisen er 1.099 kroner, hvilket er en helt fornuftig pris, hvis du kigger på hvad du får for pengene. Men selv om du får værdi for pengene, så skal du samtidig holde øje med, hvad konkurrenterne gør. Og markedet for ægte trådløse in-ear-hovedtelefoner er virkelig aggressivt lige nu. Her kæmper alle om en bid af kagen, og der skal noget til at få plads i et marked, hvor brands som Beats, Samsung, Sennheiser, Apple og Sony har gode bud på in-ear lyd.

Technics EAH-AZ40s ladeetui (Image credit: TechRadar)

Design

Let og behagelig

Mange betjenings- og justeringsmuligheder

Mangler aptX

I første omgang er det mest indlysende ved designet på Technics EAH-AZ40, hvor lidt af det der er - valget af farver (sort, sølv eller rosa guld) er måske den største designmæssig finesse.

Selve øretelefonerne er meget kompakte og lette (kun 5 g hver), og de plastmaterialer, som de er bygget af, er giver et rimeligt greb. Det er utroligt nemt at få dem placeret komfortabelt takket være en simpel "twist-to-fit"-metode, et medfølgende bredt udvalg af udskiftelige ørepropper i forskellige størrelser og den lave vægt. Når først ørepropperne er på plads, sidder de behageligt og sikkert i timevis.

Opladningsetuiet er også meget kompakt. Materialerne føles en smule billigere end dem, der er brugt til øretelefonerne, men størrelsen og vægten på kun 30 gram gør den meget nem at have med lommen eller i tasken.

Du har en flere muligheder, når det gælder styring af EAH-AZ40, og de er alle velfungerende. Både Google Assistant, Sire og Amazon Alexa-stemmeassistenterne er tilgængelige og virker fint. Der er berøringsfølsomme knapper på hver øresnegl, hvorfra alle de vigtigste kommandoer ("afspil/pause", "lydstyrke op/ned", "hop frem/tilbage", "besvar/afslut/afvis opkald" og "væk stemmeassistent") styres.

Technics EAH-AZ40 ladeetui fylder ikke alverden (Image credit: TechRadar)

Du kan også justere en række indstillinger med Technics Audio Connect-app´en. Det er en meget omfattende app med alle mulige muligheder for at finjustere dine øretelefoners ydeevne. Der er en fembånds EQ med med en række presets samt mulighed for selv at tilpasse EQ'er. Der er mulighed for at slå "ambient sound" til eller fra, og hvis du vælger at slå det til, kan du vælge mellem "attention" (som sætter musikken på pause og øger den eksterne lyd, når der registreres stemmer) og "transparent" (som giver en blid forstærkning til al ekstern lyd).

Du kan også finjustere den måde, som øretelefonernes "Just My Voice"-funktion reagerer på. 'Just My Voice' kan identificere din stemme under telefonopkald og reducerer støj fra omgivelserne, og appen lader dig høre, hvordan du lyder for modtageren af dit opkald. Du kan også ændre, hvad de forskellige betjeningskommandoer skal gøre, når du trykker på øretelefonerne. Du kan også få øretelefonerne om at afgive et højt pip, hvis duhar glemt, hvor du har lagt dem.

Vi betegner batterilevetiden som "god, men ikke fantastisk". Selve øretelefonerne har faktisk en meget respektabel batterilevetid på cirka otte timer, og får et par ekstra opladninger mere i selve etuiet - og en samlet batterilevetid på ca. 25 timer. Det ligger i den lavere ende, men det er selvfølgelig prisen, når hovedtelefoner og ladeetui er så små, som de er her. Det er ganske enkelt umuligt at presse mere batterikapacitet ind i noget så småt. Så hvis du har brug for længere spilletid, må du finde dig i nogle større øretelefoner.

Trådløs forbindelse er via Bluetooth 5.2, som er noget af det bedste lige nu. Men de understøtter kun SBC- og AAC-codec. Det forhindrer ikke EAH-AZ40 i at kunne håndtere digitale lydfiler i høj opløsning, men den manglende understøttelse af aptX (eller aptX HD) er mildest talt skuffende. Lyden bliver sendt ind i din øregang via et par 6 mm full-range dynamiske drivere. De er suppleret af noget, som Technics beskriver som et "acoustic control chamber".

Designet er minimalistisk og enkelt (Image credit: TechRadar)

Audio performance

Robust, detaljeret og velsammenhængende præstation

Ikke fan af vanskelige rytmer

Lyder bedst uden justering af EQ

Til at begynde med bør vi påpege, at alle kritiske lytninger foregår, uden at vi har pillet ved EQ-indstillingerne. De fleste producenter giver (heldigvis) brugerne mulighed for at tilpasse lyden efter egen smag. Men samtidig har de fleste producenter også lagt et stort arbejde i at finde de bedste lydindstillinger som default, så brugerne får den optimale lyd fra første sekund.

Technics ser ud til at gå efter en balance imellem detaljer i musikken og slagkraft. EAH-AZ40 leverer masser af detaljer også i basområdet, uden at miste power.

Dette giver mellemtonen masser af plads til at kommunikere - og vokaler får fylde og plads. Der er en lille antydning af isolation omkring vokalen - en lille antydning af, at at den er adskilt fra resten af musikerne, men det sikrer, at vokalen forbliver tydelig.

Fra mellemtonerne til diskanten i toppen dækkes frekvensområdet fint, selv om diskanten ind imellem er lige på grænsen til det "hårde". Generelt har EAH-AZ40 god dynamisk styrke. De klarer skiftet "blid soloklaver" til "et helt orkester, der forsøger at løfte taget" uden at miste grebet om musikken. De er dog ikke helt perfekte, når det gælder om at levere nuancerne i f.eks. klavermusik, hvor de ikke rammer den harmoniske finesse lige på. Generelt klare Technics sig godt, og du vil næppe blive skuffet over ydelsen her.

Skal du købe Technics EAH-AZ40?

Technics EAH-AZ40 er små og ultra behagelige at have i ørerne (Image credit: TechRadar)

Køb dem, hvis...

Du vil have dem i ørerne i mange timer

Det bliver svært at finde et par in-ear øretelefoner, der sidder mere behageligt end dem her.

Du vil have mange nem kontrol

Stemmestyring? Berøringsfølsomme knapper? En app, der giver dig masser af kontrol? Ja, Ja og ja.

Hvis "robust" er et ord, du bruger om lyd

Slagkraftig, solid og robust er altsammen ord, der beskriver lyden i EAH-AZ40 rigtig godt.

Køb dem ikke, hvis...

Du elsker at lytte til klassisk musik

Technics her er ikke så gode til at fremelske de rytmiske detaljer i denne type musik.

Du vil have de bedste codes til rådighed

Bluetooth 5.2 er got, men den manglende understøttelse af aptX er skidt.