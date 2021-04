Anmeldelse: Roborock S7

1 minuts anmeldelse

Hvis du leder efter en af de bedste robotstøvsugere på markedet, så er Roborock S7 helt klart værd at overveje. Den er kraftfuld, den er smart, og den gør et godt stykke arbejde med at holde dit hjem rent og pænt.

Det største salgsargument er kombinationen mellem både at kunne støvsuge og vaske gulvet, men også at maskinen kan skifte mellem de to indstillinger, mens den kører. Under vores tests skelnede S7’eren fint mellem tæpper og gulve uden tæpper, så hvis du har et hjem med forskellige overflader, behøver du ikke bekymre dig om, at dine gulvtæpper bliver drivvåde, når maskinen har rengjort køkkenet.

At håndtere S7’eren er så simpelt som at trykke på en knap på appen, og den er klog nok til at finde vej mellem forskellige rum, gennem stoleben og rundt om forhindringer. Støjniveauet når aldrig over en hårtørrer, vi så aldrig S7’eren sidde fast, og kvaliteten af støvsugningen og vasken af gulvet var imponerende.

Den er ikke helt lige så god til at støvsuge, som et menneske udstyret med en standard støvsuger er, men det kan siges om alle robotstøvsugere på markedet: deres lavstammede størrelse har bare noget at sige i forhold til sugekraften. Hvis det her er din første robotstøvsuger, skal du ikke regne med at sige farvel til din Dyson eller Shark endnu – men du behøver dog ikke gøre brug af den så ofte.

Det er værd at nævne, at Roborock senere på året kommer med en ladestander, der automatisk tømmer sig selv, som vil fungere sammen med S7’eren. Indtil da bliver du nødt til selv at smide skraldet ud, men det er ikke den største pligt.

Pris og tilgængelighed

Pris: Prisen i USA er 649$ - omkring 4000 DKK

Roborock S7 er endnu ikke kommet til de større forhandlere i Danmark, men man kan forudbestille den gennem denne hjemmeside. Alternativt må man væbne sig med tålmodighed. Prisen kommer nok til at være lidt over de 4000 - en pris på 4500 lyder ikke usandsynligt

Design

Kompakt design der kan navigere under de fleste møbler

Gummibørste gør, maskinen kan rengøre tæpper effektivt

470 ml støvcylinder

Roborock har ikke taget nogle kvantespring, når det kommer til designet på S7’eren, og dens udseende følger de tidligere modellers: en lavstammet cylinder med en central kuppel, der huser LiDAR skanneren, der gør robotten i stand til at finde rundt. Når det kommer til en maskine som den her, betyder funktion klart mere end form, men Roborock S7 er dog ikke komplet utiltalende i sit æstetiske udseende.

Du kan vælge mellem sort eller hvid, og hvis du er bange for, at maskinen ikke kan komme under din sofa, er målene 96,5 mm i højden og en maksimal diameter på 353 mm. Den har en 470 ml støvcylinder og en 300 ml vandtank, hvilket ifølge Roborock er nok til at rengøre et område på 200 kvm.

På toppen af maskinen finder du knapper til at starte og stoppe enheden, påbegynde rengøring af et bestemt område og en knap, der sender den tilbage til ladestanderen. Vi er fan af LED lyset på toppen, der giver en betryggende glød, når enheden skanner, lader og så videre.

Nu vi er ved ladestanderen, så kan den fint stå langs en væg, uden at fylde for meget, men det kræver stadig, at du finder et sted at stille den. Under ladestanderen finder du tape, som hjælper med at holde den stabil på gulvet, og robotstøvsugeren kan selv finde vej tilbage og tilslutte sig ladningen, når den har færdiggjort rengøringen.

Ydeevne

God sugeevne der fjerner hverdagsstøv

Teknologien der bruges under vask af gulv kan fjerne pletter

Støvsugeren genkender tæpper og løfter moppen, så stofunderlag ikke bliver våde

Roborock S7’eren har samme 2500Pa sugekraft som sine forgængere, og du har fire forskellige indstillinger at vælge mellem: stille, balanceret, turbo og max. Jo længere op ad stigen du behøver dig, jo bedre bliver sugeevnen, men det gør larmen også, og batteriets levetid tager også et slag. Vi er dog glade for at have muligheden selv, så det er godt at se, at Roborock har inkluderet muligheden for at skræddersy maskinens indstillinger.

Vi er imponerede med kvaliteten af rengøring på de højeste indstillinger, men det kommer dog ikke til at fjerne al snavset fra dit tæppe - maskinen kommer ikke til fuldstændig at erstatte din primære støvsuger, men det betyder, at du ikke skal hive den frem så ofte (hvilket er temmelig standard for de bedste robotstøvsugere på markedet lige nu). Nyt på denne model er dens gummibørster, der gør den i stand til at rengøre bedre og kræver mindre vedligeholdelse.

Maskinen navigerer intelligent gennem rummene og formår at dække pladsen effektivt. Undervejs genkender og undviger den forhindringer, og den kommer også fint ind i hjørnerne. Vi kan godt lide, at der er indbygget stemme feedback, så du for eksempel ved, når støvsugeren lader eller er færdig med dens runde og vender snuden mod ladestanderen.

Den primære opgradering er evnen til at vaske gulve overbevisende. Tidligere Roborock modeller kunne også dette, men på denne model er der en speciel skrubbe teknologi indbygget, der gør maskinen i stand til at ramme 3000 vibrationer i minuttet. En anden opgradering er, at moppen automatisk løfter sig, når maskinen registrerer et tæppe på sin vej, så du ikke selv behøver at skifte mellem de to indstillinger på samme rengøringstur.

Under vores tests virkede skrubbe teknologien rigtig godt, selv på indtørrede pletter – målt på resultatet er S7'eren faktisk bedre til at vaske gulve end til at støvsuge. I rum med en blanding af tæpper, hårde gulve og fliser, kan du bare sætte Roborock S7’eren i gang, og så skal den nok selv registrere, hvad den skal gøre.

Alle godterne fra Roborock, som vi tidligere har set, er også inkluderet, f.eks. evnen til at indstille specifikke no-go zoner i appen og at have specifikke rum rengjort fremfor hele etagen. Det eneste trick S7’eren ikke er i stand til, er evnen til selv at gå op og ned ad trapper. Måske på en fremtidig model.

App

(Image credit: Future)

Appen er intuitiv og poleret at bruge

Kort kan gemmes for planlagte rengøringsrunder

Dobbelttryk centrerer kortet

Roborock appen er, gudskelov, ligetil og simpel at bruge. Det er den samme, der er brugt til tidligere Roborock modeller, så hvis du har flere enheder fra firmaet, kan du håndtere dem alle fra den samme app. Lige så snart du har åbnet appen på din telefon og forbundet maskinen til Wi-Fi, kan du sætte den i gang, uden du skal bladre gennem et hav af menuer og indstillinger.

Der er indstillinger, men du kan udforske dem i dit eget tempo, efter du har vænnet dig til, hvordan robotstøvsugeren virker, hvilket er en meget bedre idé end at skulle slave sig gennem en halv times vejledning, før appen lader dig sende maskinen ud på rengøring.

I det store hele føles appen intuitiv og poleret at bruge: små detaljer, som at dobbelttrykke lader dig centrere kortet, er godt tænkt, og hovedelementerne du har brug for, som indstillingsgraden af støvsugeren og indstilling af zoner, er lettilgængelige. Forskellige kort kan gemmes, når de er blevet skannet, hvilket gør det muligt for dig at lave planlagte tidspunkter, hvor robotten skal gøre rent, indstille den til bare at gøre ét eller to rum rent ad gangen og så videre.

Batteri

(Image credit: Future)

Batteriet varer op til 3 timer mellem opladninger

Opladningen tager flere timer

Støvsugeren vender automatisk tilbage til sin stander, når den mangler strøm

I Roborock S7’eren sidder der et 5,200 mAh batteri, der, i løbet af vores tests, giver dig omkring 20 minutters brug per 15 procent af batteriet på det højeste niveau af sugeevne. I en af de tests, vi lavede, tog en rengøring af en hel etage med forskellige overflader batteriet fra 100 procent til 68 procent over en periode på 46 minutter, mens den i alt dækkede et areal på 35 kvadratmeter.

Så længe din Roborock S7 kan nå tilbage til sin ladestander – hvilket den gør på autopilot – er batteriets levetid ikke så stort et problem, fordi den simpelthen bare vender tilbage til standeren og genoplader, når den har færdiggjort sit arbejde. Selve opladningen er dog ikke så hurtig, så i større hjem kan det muligvis tage maskinen flere timer at nå hele huset igennem.

Skal jeg købe en Roborock S7?

(Image credit: Roborock)

Køb den hvis...

Du har brug for støvsugning og vask af gulv på samme tid

En af de primære salgsargumenter for Roborock S7 modellen er den måde, hvorpå den gnidningsfrit skifter mellem moppen og støvsugeren på samme tur.

Du har brug for rigeligt med indstillingsmuligheder

Med et rigt udvalg af indstillinger til støvsugning såvel som vask af gulve og smarte features som no-go zoner og skemaplanlægning, giver Roborock S7 dig masser af fleksibilitet.

Du gerne vil have en robotstøvsuger, der automatisk tømmer sig selv (med tiden)

Roborock arbejder på en ladestander, der automatisk kan tømme sig selv, som gerne skulle komme senere i 2021, og S7’eren kommer til at passe til den. Men hav i mente, at den ikke er på markedet endnu, og at det kommer til at koste dig ekstra.

Køb den ikke hvis...

Du går efter fuldstændig at undgå rengøring

Du bliver nødt til at rydde op, før du kan starte Roborock S7’eren, og du bliver også til tider nødt til at supplere med en fuld, manuel støvsugning. Men sådan er det for alle robotstøvsugere på markedet.

Du vil have et indbygget kamera

S7 modellen overfører ikke helt alle features fra Roborock S6 MaxV modellen – der er for eksempel intet integreret kamera. Husk på, at andre Roborock modeller er tilgængelige.

Du er på et stramt budget

Du får en masse for pengene med Roborock S7 i form af features og funktionalitet, men der er billigere robotstøvsugere på markedet, hvis du ikke er villig til at bruge så mange penge på en robotstøvsuger.

Først anmeldt i April 2021