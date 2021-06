Anmeldelse: Poly Studio P15

Før var Poly to virksomheder, nemlig Polycom og Plantronics, som fusionerede tilbage i 2018. Nu hedder de Poly, men de fremstiller stadig løsninger til lyd og video til kontoret - og endnu vigtigere siden coronpandemien - hjemmekontoret.

Poly, eller Polycom, har længe været god til kombinerede konferenceløsninger til alle former for kontor- og mødelokaler, men med P-serien (P står for "Personal") er der virkelig fokus på hjemmekontoret, hvor belysning generelt er dårligere end professionelle kontorer og konferencelokaler, og så er der ofte mere baggrundsstøj, som du gerne vil undgå.

Poly Studio P15 er et fuldt udstyret og maksimeret videokonferencesystem, som giver dig en enkel pakke optimeret til hjemmekontoret, som også er nem at installere. Poly Studio P15 er udstyret med flere spændende AI-funktioner, som bekæmper hverdagsudfordringerne med svagt lys og baggrundsstøj.

Poly Studio P15 kan allerede bestilles fra danskere forhandlere til en pris på ca. 4.811 DKK med moms. Det kan være lidt dyrere end en parret løsning med et webcam, mikrofon og eksterne højttalere, men her får du en fleksibel alt-i-én-pakke med god lyd og et rigtig godt kamera med opløsning i 4K.

Billede: TechRadar (Image credit: Future)

Design

Poly Studio P15 har samme form som en normal soundbar, som du forbinder til dit tv, men den her der dog meget mindre - den har dimensionerne 425 mm (bredde) x 70 mm (højde) x 78 mm (dybde) - og har et kamera monteret midt foran.

Forsiden af ​​Poly Studio P15 er utroligt flot. Enheden er klædt i rumgrå tekstil med kameraet symmetrisk placeret i midten og med logoet placeret, ikke særlig diskret, til højre. Bagpå minder den dog om bagsiden af ​​en ældre computermodel både i farve og form.

Jeg er ikke personligt vild med den gul-grå farve på bagsiden med afrundede, ujævne kanter. Men på den ene side er bagsiden jo ikke noget, man ser tydeligt, og Poly Studio 15 har faktisk vundet priser for sit design hos både Red Dot og IF Design. Så det kan meget vel bare være et spørgsmål om smag.

På undersiden er der en standardtråd, hvor du enten kan skrue på et valgfrit kamerastativ eller vedhæfte det medfølgende klip, der giver dig mulighed for at fastgøre det oven på computerskærmen.

På undersiden er der også stikkontakter til vekselstrømsadaptere, et USB-C-stik, der tilsluttes computeren og to USB-A-porte, hvor du kan tilslutte tilbehør eller bruge Poly Studio P15 som en USB-hub. Det er også muligt at tilslutte et låsekabel (Kensington) til enheden.

Billede: Poly (Image credit: Poly)

Bag det rumgrå tekstil finder du højttalerne med et frekvensområde fra 100 Hz til 20 kHz og med en udgangseffekt på 80 decibel og en afstand på én meter ved maksimal lydstyrke. Fronten skjuler også et sæt stråleformede mikrofoner, der dæmper baggrundsstøj.

Kameraet har opløsning med Ultra HD (4K 16:9, 2160p), Full HD (1080p) eller HD (720p) og et synsfelt på 90 grader. Derudover har kameraet automatisk billedindramning, dvs. at kameraet følger dine bevægelser. Kameraet har elektronisk zoom (op til 4x) og via Poly Lens Desktop-appen kan du manuelt justere kameraets indstillinger.

Kameraet har også en manuel beskyttelse af personlige oplysninger, som du åbner og lukker ved at dreje ringen, der sidder rundt om kameralinsen. Dette er smart og betyder, at du kan styre fuldstændigt, når kameraet er tændt.

Billede: TechRadar (Image credit: Future)

Da vi først fik sat kameraet op på computeren med det medfølgende USB-C-kabel, poppede den med det samme op som en lyd- og videoenhed i vores operativsystem. Og da Poly Studio P15 er certificeret til Microsoft Teams og Zoom (måske de mest almindelige software til videokonferencer på det danske og europæiske marked), betød det også, at vi kunne starte videomøder i disse to programmer uden problemer og bruge Poly Studio P15 direkte med fremragende god lyd og billede. Inden vi overhovedet har rørt ved indstillingerne.

Hvis du gerne vil tilpasse oplevelsen og foretage nøjagtige indstillinger efter dine behov, kan du downloade Poly Lens Desktop-softwaren, som indeholder en række funktioner og indstillinger. Her kan du beslutte, om AI skal styre, hvornår det skal skjule irriterende tastetryk og roden rundt med papirerne på bordet, og du kan vælge, hvor langt væk forstyrrende baggrundsstøj skal dæmpes.

Der er også masser af muligheder for kameraindstillinger, som kan gemmes i forskellige profiler. Her kan du manuelt justere alt fra hvidbalance og lysstyrke til manuel indstilling af vinkel og zoom.

Billede: Poly (Image credit: Poly)

Tilslutninger

En god videokonferenceløsning skal understøtte al den rigtige software, og selvom Poly Studio P15 sætter fokus på hjemmekontoret og personlig brug, kan det alt det vigtigste.

Poly Studio P15 er certificeret til Microsoft Teams og Zoom, men er også kompatibel med alle applikationer, der understøtter USB/UVC-standarder for lyd og video.

Selvom det er forståeligt nok, er det en skam, at der er brug for en særlig AC-adapter. Det gør enheden mindre bærbart, end det ellers kunne have været. Poly Studio P15 tilsluttes computeren via USB-C. Enheden har også to USB-A-porte. Idéen er først og fremmest, at du skal kunne forbinde andre enheder som fx trådløse headset, men du kan forbinde alt med et USB-A-kabel og derefter Poly Studio P15 gøre til en USB-hub.

Billede: TechRadar (Image credit: Future)

Ydeevne

Det er ekstremt let at installere Poly Studio P15, og enheden virker direkte på både Microsoft Teams og Zoom, uden der skal foretages specielle indstillinger. Kameraet følger og fokuserer på ansigtet, når du bevæger dig rundt foran kameraet, og billedet i 4K er faktisk rigtig godt.

Som vi skrev ovenfor, er det muligt at tilpasse indstillingerne med Poly Lens Desktop-softwaren, og det fungerer faktisk også ret udemærket. Kontrollerne er lidt vanskelige at bruge, og det er svært at indstille hvidbalancen og eksponeringen manuelt, hvis du gerne vil have det helt i top. Her ville det have været rart at have forudindstillede værdier for hvidbalance eller en Kelvin-skala. Så vi efterlod bare de automatiske indstillinger, som de var.

Lyden er ret god på møder - både lyden fra dem, vi taler med, og ens egen stemme - der opleves klart og tydeligt. Selv når vi bevæger os langt ind fra enheden, fremstår stemmerne klare, og det gør denne enged til en super løsning selv til mindre konferencelokaler. I softwaren kan du også lade kameraet vide, at der er en gruppe mennesker sidder tilstede, så det kan fokusere på højttaleren.

Alle disse funktioner gør oplevelsen af ​​at bruge Poly Studio P15 meget bedre end et billigt kamera-, højttaler- og mikrofonkombination, selvom prisen godt kan virke høj i forhold til andre på det danske marked.

Billede: Poly (Image credit: Poly)

Vurdering

Det er bestemt ikke et billigt stykke tilbehør, men hvis selv efter at coronapandemien er ovre, så kan Poly Studio P15 være en god investering. Det bliver jo nemlig nok hverken første eller sidste gang, at du skal lave videokonferencer eller have videomøder.

Du kan jo som sådan bare bruge computerens indbyggede kamera og mikrofon eller bruge hovedtelefoner eller endda billigere alternativer i form af mere simple webcams, mikrofoner og højttalere - men her får du en alt-i-én-løsning! Udstyret her er stilfuldt og krafuldt. Du får nok ikke meget bedre lyd og billede med en alt-i-én-løsning til hjemmekontoret, medmindre du ikke har noget imod at betale mere.

Poly Studio P15 er især super til hjemmekontoret, hvor hverken lys- eller lydmiljø er optimalt, da den stadig kan give dig et klart billede og klar lyd, selvom du trykker vildt på tastaturet eller har et hjemmekontor i kælderen med dårligt belysning, en tørretumbler i hjørnet og en ventilator kørende.

Hvis du har brug for specielle kameravinkler eller skarp zoom, kræver det, at du foretager nogle manuelle indstillinger, men du kan nemt gemme disse i forskellige profiler og hurtigt komme i gang med dine foretrukne indstillinger, selvom du flytter enheden mellem forskellige placeringer.

Poly Studio P15 er en enhed, der ved første øjekast kan virke en smule dyr, men som meget godt er et produkt, der vinder i det lange løb, og i så fald er en simpel investering.

Køb, hvis...

Du vil have en god videokonferenceløsning til hjemmekontoret

Poly Studio P15 er en af ​​markedets bedste alt-i-én-løsninger til hjemmekontoret (eller mindre konferencelokaler), hvor dårligt lys og meget baggrundslarm normalt forstyrrer. Hvis du ofte har webmøder og vil have det bedste, har du brug for Poly Studio P15.

Du vil have et webcam med 4K

Der er andre webkameraer med 4K til en (meget billigere) pris, men med muligheden for de mange indstillinger i softwaren og automatisk billedindramning samt andre funktioner får du et meget solidt kamera - og gode højttalere og mikrofon gratis.

Køb ikke, hvis...

Du har andre behov end videokonferencer

Hvis du streamer video eller laver præsentationer, hvor du har brug for at klippe billeder og scener sammen, skal du måske i stedet vælge et systemkamera, der kan filme i 4K og har mere fleksibilitet. Der kan du have flere manuelle indstillinger.

Du har ikke mange videomøder og -konferencer

Med Poly Studio P15 bliver du uden tvivl personen med det bedste billede og den bedste lyd under hele konferencen, men hvis du ikke har så mange møder, er spørgsmålet, om det betyder noget.