Anmeldelse: Philips Hue Lily

Philips har udvidet sortimentet af smarte Philips Hue-pærer betragteligt, siden de sendte deres første Hue-pærer på gaden. Teknologien er blevet moden og software og hardware betydeligt forbedret. I det lys, no pun intended, giver det god mening, at pærerne også rykker udendørs, så folk med have, altaner eller anden udendørsområder også kan lyse disse op i alle regnbuens farver.

Der er mange modeller at vælge imellem, men de tjener for så vidt samme formål. Sæt lys på tilværelsen, hvad enten det drejer sig om grillfest eller bare en oplyst indkørsel, som eventuelt kan/vil skræmme en potentiel indbrudstyv væk. Vi har her kigget på en af de mere alsidige modeller - Philips Hue Lily.

Her er tale om et sæt med tre spots, der monteres med spyd eller på væggen. FLere spots kan tilkøbes.

Pris og tilgængelighed

Philips Hue Lily startsættet med tre spots kan købes nu og fås fra 1.699 kroner.

Du kan udvide din installation med ekstra spots. Disse kan købes til og koster ca. 600 kroner pr. styk.

(Image credit: Signify)

Start din samling af pærer her: Philips Hue

Mangler du lir til stuen kan du overveje: Nanoleaf Light Panels

Eller hvad med de nyere: Nanoleaf Canvas

Design

De små spots er lavet af sort aluminium og er særdeles robuste i deres udformning. Her er tale om et kvalitetsprodukt. På hver spot er monteret en arm og en lille skrue, så du kan justere vinklen på lyset. Hver sport kan roteres 360 grader.

For enden af foden kan du vælge at montere et af de medfølgende spyd, så du kan stikke dine spots ned i græsplænen. Du kan også vælge at montere dem på de medfølgende vægbeslag, og skrue dem direkte fast til væggen. Det er op til dig.

Imellem hver spot er en ledning, som de vi kender fra udedørs lyskæder til eksempelvis juletræer. Med fem meter imellem hver sport er der ganske meget ledning at lege med, men også stor alsidighed med hensyn til hvor du kan montere Philips Hue Lily

(Image credit: Signify)

Installation & Funktioner

Præcis som med de øvrige Hue-produkter er installation og opsætning af Philips Hue Lily legende let. Det er dog værd at notere sig fra begyndelsen, at sættet kræver den særlige Philips Hue Bridge for at fungere. Denne er ikke med i æsken, så du er derfor også nødt til at investere i et Philips Hue startsæt, hvor den følger med, eller købe den separat.

Eftersom de fleste nok tilkøber dette sæt som en udvidelse af deres eksisterende system, bør det ikke være et problem. Men når de nye Philips Hue-pærer med indbygget Bluetooth kommer på gaden senere i år, vil det være en anden snak, da disse ikke behøver Bridgen, og man derfor på sigt vil have installationer, der kører helt uden Bridge – den tid, den sorg.

(Image credit: Signify)

Pærerne benytter ligesom de øvrige Hue-pærer den trådløse Zigbee-standard, hvilket betyder, at hver enkelt pære er med til at udvide og forlænge signalet/dækningen.

Kort efter du har forbundet dine spots og sluttet strøm til, dukker de op som nye pærer i app’en på din telefon. Placér dem nu i det rum du ønsker, eller opret et helt nyt.

Fra app’en kan du styre farve og lysstyrke på de enkelte spots, ligesom du naturligvis kan koble andre enheder til, eksempelvis en bevægelsessensor. Sidstnævnte kan være særlig anvendelig, hvis man f.eks. ønsker at lyse havegangen op, når man kommer hjem.

(Image credit: Signify)

Ydelse & software

Hver at de tre sports har en lysstyrke på 700 lumen. Det er et tal, der umiddelbart kan være lidt svært at forholde sig til, men tro på os når vi siger, at de lyser ganske kraftigt.

De kan lyse i 16 millioner farver, så du vælger selv om det skal være det vilde neonshow, eller blot diskrete spots. De kan både lyse op og skræmme indbrudstyve væk og hygge om aftenen.

Hvad levetiden angår, følger denne almindelige LED-pærer. Philips lover 25.000 timer, hvilket skulle kunne holde til 25 år. Det burde være rigeligt for de fleste.

(Image credit: Future)

Du styrer dine pærer med den gratis Hue-app. Denne er igennem årene blevet udvidet betragteligt og byder nu på mere end blot muligheden for at tænde og slukke dine pærer, selvom dette naturligvis stadig er den primære funktion.

Du kan styrer pærerne i grupper såvel som enkeltvis. Det er meget let og ligetil. Appen er udstyret med en række scener, så du kan få lidt anderledes belysning eller inspiration til samme, ligesom du naturligvis kan lave dine egne farvesammensætninger.

Har du investeret i sensor, enten til indendørs eller udendørs brug, kan du herinde justere hvordan de skal fungere, og eksempelvis justere følsomheden samt hvornår de skal aktivere og slukke for pærerne. Når man først begynder at lege med dette, bliver det rigtig smart. Sæt eksempelvis sensoren til at tænde lyset med meget lav styrke om natten, så der lige er nok lys til at liste på toilettet eller en tur i køkkenet.

(Image credit: Signify)

Du kan naturligvis også investere i nogle af de særlige Philips fjernbetjeninger og styre lyset på denne måde. Du skal dog stadig bruge appen til at aktivere og konfigurere disse.

Dom

Philips Hue Lily Outdoor startsæt er en fremragende tilføjelse til dit eksisterende Hue-setup og tilføjer liv og farver til dine udendørs rum, hvad enten der er tale om have, terasse eller altan. De er solidt og lækkert konstrueret, nemme at installere og placere og lyser kraftigt op.

Som med de øvrige produkter i Hue-serien er prisen i den lidt høje ende, men lige netop med de udendørs produkter, er der ikke den store konkurrence, så det må man tage med. Heldigvis er kvaliteten helt i top og med det kæmpe sortiment, som hele tiden udvides, er der også rig mulighed for at udvide med eksempelvis den udendørs Lightstrip eller de nydelige Calla-lamper.