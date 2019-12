Anmeldelse: Nanoleaf Light Panels

Opdatering: Firmaet har nu sendt Nanoleaf Remote på gaden, som let lader dig kontrollere dine paneler og andre kompatible enheder, uden at du behøver have fat i din telefon. Nanoleaf Light Panels (tidlgiere kendt som Nanoleaf Aurora) er nok de dyreste smarte pærer du kan få til dit hjem. Til trods for dette, overvejer vi allerede hvornår vi skal købe flere paneler, som kan smyge sig henover vore vægge, som en slags hjemmelavet Aurora Borealis. Ja, de er ikke specielt gode ved pengepunken, men det er uden sammenligning nogle af de mest interessante lyskilder vi har leget med i nyere tid.

Med sine betagende farver, et ubegrænset antal programmerbare scener og muligheden for at udvide din kreation med mere paneler, er Nanoleaf Light Panels en velkommen tilføjes til stort set ethvert hjem.

Nanoleaf Light Panels Pris og tilgængelighed

The Nanoleaf Light Panels kan købes flere steder, blandt andet online. Startpakken med ni paneler koster ca. 1.500 kroner. Du kan købe pakker med tre ekstra paneler. Disse koster ca. 600 kroner. Rhythm-modulet var til at begynde med ikke en del af standardpakken, og kan købes separat for 300 kroner, men er i dag også blevet proppet i startpakken. Sidst er der den nye Nanoleaf Remote. Denne koster 450 kroner.

Det er med andre ord en dyr fornøjelse.

Design & funktioner

Startpakken indeholder ni paneler, strømforsyningen, små plaststykker til at forbinde panelerne med hinanden og dobbeltsidet tape til at hænge dem på væggen med. Der findes desuden et monteringssæt til skruer, som kan bestilles fra Nonoleaf. Vores erfaring var, at den dobbelsidede tape klarede opgaven fint.

Den eneste ulempe ved at bruge tape er, at det bliver ekstremt svært at fjerne dem fra væggen igen. En lidt skævt opsat trekant rev lidt maling af væggen, da vi ville fjerne den, så vær forsigtig, når du hænger dem op.

Billede 1 af 4 Billede 2 af 4 Billede 3 af 4 Billede 4 af 4

Panelerne er trekantede og lavet af et let plastikmateriale. Den trekantede form giver nogle interessante designs, så vi er glade for, at Nanoleaf har valgt denne form og ikke en firkant.

Hver side har et lille indhak, hvor du kan sætte en af de små inkluderede plaststykker fast og herved danne forbindelse til et andet panel. De små stykker fås også i en fleksibel udgave (sælges separat), så du kan installere panelerne på en væg og lade dem kravle fra væggen og op i loftet.

Hvert panel kan forbindes til et af de andre med de medfølgende plastsled

Strømkablet kan sættes til ethvert af panelerne og har to knapper. Den ene er til at tænde og slukke og den anden bruges til at bladre imellem de forskellige lysdesigns. Den har et ganske langt kabel, som ender i selve strømforsyningen, som igen har et langt kabel, der løber til stikkontakten. Så uanset hvordan du sætter panelerne op, finder du nok en måde at få sat strøm til dem på. Du må dog være lidt kreativ, hvis du vil skjule kablet helt, da det trækker lidt fra det ellers elegante udtryk af Light-panelerne.

Installation & opsætning

Før du kaster dig ud i at hænge dine Nanoleaf Light Panels på væggen, er det en god idé at bestemme dig for et design. Der ligger trekantede papirstykker imellem hvert panel, og disse kan med fordel lægges ud på gulvet, som en slags skabelon og inspiration. Du kan også bare bruge tænde appen og lade denne generere et tilfældigt design for dig baseret på antallet af tilsluttede paneler.

Det tog tid at sætte panelerne op og krævede tålmodighed – du bør sikre dig, at overfladen er lige og ren, så du sikrer dig, at de ikke hænger og vipper, som du tilføjer flere paneler. Den dobbeltisede tape holder det hele godt fast, så når de først sidder på væggen, er det ikke så sandsynligt, at de falder ned igen.

Vi fandt det lidt besværligt at forbinde panelerne, når de først sad fast på væggen. Indhakkene er meget små, og vi kom til at skubbe en af plastleddene skævt ind, så det satte sig fast bag panelet i stedet. Vi måtte flå det pågældende panel ned igen, for at få plastleddet tilbage. Er du forsigtig og tålmodig, bør du dog ikke få nogen problemer.

Når dit design først er oppe på væggen og du har sat strømmen til, vil din smukke kreation blive vækket til live og du kan forbinde den til Nanoleaf-appen.

Du styrer panelerne fra appen og det er også her, at du indstiller de forskellige scener og opdaterer firmwaren. Det er vært at nævne, at du SKAL være på samme netværk for at styre panelerne eller lave ændringer.

I brug & scener

Når de først er tændt, vil du straks se hvor fede Nanoleaf Light Panels tager sig ud i ethvert rum. Uanset om de viser én farve eller en hel pallette af skiftende nuancer, er det en fryd at kigge på. På 100% lysstyrke er de lidt for kraftige i vores rum, så vi anbefaler, at du har den skruet op på omkring 80% eller mindre.

”Color”-delen af appen lader dig bladre imellem farver eller skifte temaer, imens ”Rhythm”-delen lader dig tilknytte scener, som skal reagere på lyden (mere om det senere). Du kan også skabe dine egne scener, hvilket er hvor det sjove rigtig begynder. Det tager lidt tid at sætte sig ind i, men når du først har mestret det, kan du skabe nogle helt betagende lysinstallationer.

Hvis du ikke føler dig så kreativ, er der hundredvis af brugerskabte scener, som du kan bladre igennem og downloade til dine egne paneler. Dette var lidt bøvlet, da vi ikke altid fik den scene ned, som vi bad om at doanloade.

Overordnet set og som en kilde af stemningsskabende lys er Light Panels smukke og noget der sætter samtaler i gang. Vores kreation havde 12 paneler i alt, men det bliver endnu mere imponerende, når man når op omkring de 20 paneler, da panelerne dér har et langt større areal at lege med.

Rhythm Module

Det valgfri Rhythm Module er måske den bedste tilføjelse til dine Light Panels. Denne lille enhed sættes i et ledigt indhak og får dine paneler til at reagere på lyden omkring dem. Dette betyder, at du kan justere specielle Rhythm-scener i appen, og lave ethvert rum om til et levende et af slagsen, takket være de skiftende farver og mønstre.

Rhythm Module reagerer meget kontakt på lyd eller musik, og Meghan Trainors All About That Bass tog sig visuelt godt ud på væggen. Du kan også tilslutte en lydkilde direkte til Rhyth Module via et 3.5mm kabel, hvis du vil have en endnu mere direkte gengivelse.

Nanoleaf Remote

Hvis du foretrækker at styre dine lyspaneler uden brug af telefonen, kan det være du skal overveje Nanoleaf Remote. Den 12-sidede fjernbetjening lader dig hurtigt vælge imellem flere scener, blot ved at vende den, og justere lysstyrken ved at dreje på den.

Remote er lavet af plastik og skilles ad med en skruetrækker. Inden i sidder to AA-batterier. Når de er sat i, vil Remote lyse op i de farver, der svarer til de pågældende scene, før den langsomt fader ud og slukker igen.

Billede 1 af 4 Fjernbetjeningens 12 sider består af to dele og får strøm fra to AA-batterier Billede 2 af 4 Hver side kan indstilles til en bestems scene i Nanoleaf eller Home apps Billede 3 af 4 Hver side kan indstilles til en bestems scene i Nanoleaf eller Home apps Billede 4 af 4 Hver side kan indstilles til en bestems scene i Nanoleaf eller Home apps

Fjernbetjeningen fungerer forskelligt afhængig af om du bruger den med iOS 12 eller Android Q . Med iOS kræves det, at du har en form for Home hub, såsom et Apple TV eller en HomePod, for at kunne parre den med og styre dig lys.

På Android skal du bruge Nanoleaf Rhythm Module til at kontrollere lyset med fjernbetjeningen, ligesom du også har brug for Rhythm Module på iOS, hvis du vil justere lysstyrken. Det er en noget fragmenteret oplevelse, der skyldes forskellene imellem de to platforme, så husk dette, inden du investerer i Remote.

Uanset hvilken platform du bruger, kan du, når du først har sat Remote op (en process der tager tyve sekunder på Android), gå ind i Nanoleaf eller iOS Home App og definere scener til de forskellige sider på Remote. Som standard har Nanoleaf-appen prædefineret forskellige scener til hver side, men du kan let ændre dette til hvad du ønsker.

Nanoleaf-appen lader dig vælge scener til hver side af fjernbetjeningen

Har du tilsluttet andre HomeKit-produkter til en specifik scenne, kan du også styre disse med Remote, så du kan indstille én af siderne til at slukke alle dine pærer, uanset fabrikat. Det lyder måske skræmmende, at skulle huske hvad hver side gør, men det tager kun et par dages brug af Remote, før vi hurtigt huskede dem vi brugte mest.

Remote er uden tvivl en unik måde at styre dine lys på og gør det noget lettere at bladre imellem scenener, i stedet for at skulle gøre det i appen.

Smart Home-integration

Nanoleaf Light Panels passer ind i de fleste smart home-systemer og virker med de fleste enheder. De taler sammen med Amazon Echo, Google Home, HomeKit, IFTTT og mere.

Når de eksempelvis er parret med Amazon Echo, kan du tænde og slukke dine pærer blot ved at sige navnet på dine Nanoleaf Lights-paneler.

Du kan også ændre lysstyrken og farven, men kan ikke aktivere Rhythm-modulet eller skifte scene, hvilket er uheldigt. Så du er stadig nødt til at have din telefon i nærheden, hvis du vil gøre andet end at tænde og slukke for dem.

Dom

Hvem henvender Nanoleaf Light Panels sig til?

Enhver der vil have farver og lys i deres hverdag, bogstavelig talt. Hvis du tænker, at du ikke kan hidse dig op over et par farverige lyspaneler på væggen, kan du godt tro om igen. Disse er en fremragende tilføjelse og det at du uden problemer kan tilslutte flere paneler sidenhen, er en kæmpe bonus.

På den negative front er de stadig ret dyre og den dobbeltsidede tape betyder, at de sidder fast, når de først sidder der. Du kommer derfor næppe til at rokere rundt på dem særlig ofte. Det til trods er de et fremragende køb og tilføjelsen af Rhythm Module giver dem ekstra liv og cool-factor.

Konkurrenterne

En uge efter vi fik fingre i Nanoleaf Light Panels, annoncerede LIFX sin Tile – deres bud på vægmonterede lyspaneler. LIFX Tile koster 1.900 kroner for en pakke med fem paneler, der hver har 64 zoner, som kan kontrolleres individuelt for mere komplekse scener.